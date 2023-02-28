Даниил Денисов: «Спартак» – самый известный и титулованный клуб исторически. Сейчас популярность создает медиаактивность, но и тут наши никому не уступают»
Даниил Денисов назвал «Спартак» самой популярной командой в России.
– Очень обсуждаемый вопрос – какая команда в России самая популярная – «Спартак» или «Зенит». Ваше мнение?
– «Спартак». Исторически это самый известный, самый титулованный клуб. Сейчас немного времена поменялись, есть медиа, и популярность создает медиаактивность. И тут наши работники никому не уступают.
– Осталось догнать «Зенит» в таблице. Насколько вы готовы к этому?
– Мы идем от игры к игре, – сказал защитник «Спартака».
Аршавин о самом популярном клубе России: «Для меня – «Зенит». Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло»
«Спартак» – самый популярный клуб. Мы же ездим по России, видим, сколько фанатов приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе». Пименов ответил Аршавину
Популярность Спартака бесспорна, с этим не согласны только очень недалекие люди.
всяких там еврокубков
спартачишка - везде дежурно второй 🤷♂️