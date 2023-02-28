Даниил Денисов: «Спартак» – самый известный и титулованный клуб исторически. Сейчас популярность создает медиаактивность, но и тут наши никому не уступают»

назвал «Спартак» самой популярной командой в России.

– Очень обсуждаемый вопрос – какая команда в России самая популярная – «Спартак» или «Зенит». Ваше мнение?

– «Спартак». Исторически это самый известный, самый титулованный клуб. Сейчас немного времена поменялись, есть медиа, и популярность создает медиаактивность. И тут наши работники никому не уступают.

– Осталось догнать «Зенит» в таблице. Насколько вы готовы к этому?

– Мы идем от игры к игре, – сказал защитник « ».

Аршавин о самом популярном клубе России: «Для меня – «Зенит». Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло»

«Спартак» – самый популярный клуб. Мы же ездим по России, видим, сколько фанатов приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе». Пименов ответил Аршавину