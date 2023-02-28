Даниил Денисов: «Спартак» – самый известный и титулованный клуб исторически. Сейчас популярность создает медиаактивность, но и тут наши никому не уступают»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия соцсети Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов назвал «Спартак» самой популярной командой в России.

– Очень обсуждаемый вопрос – какая команда в России самая популярная – «Спартак» или «Зенит». Ваше мнение?

– «Спартак». Исторически это самый известный, самый титулованный клуб. Сейчас немного времена поменялись, есть медиа, и популярность создает медиаактивность. И тут наши работники никому не уступают.

– Осталось догнать «Зенит» в таблице. Насколько вы готовы к этому?

– Мы идем от игры к игре, – сказал защитник «Спартака».

Аршавин о самом популярном клубе России: «Для меня – «Зенит». Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло»

«Спартак» – самый популярный клуб. Мы же ездим по России, видим, сколько фанатов приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе». Пименов ответил Аршавину

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Устименко
Ответ Nikitooki
Так по российским титулам-то уже давно, так что это бы тебе в углу посидеть, вечно-вторые во всех чемпионатах 😂🤣🤷‍♂️
пока по чемпионствам вы вторые, как по нашим звёздочкам😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Васильков
Ответ Zenith forever
То, что Спартак самый популярный, трудно подтвердить или опровергнуть, то, что самый титулованный - полное вранье, ниже люди это цифрами убедительно показали. И что интересно, говорят про то, что самый популярный, но даже спартаковцам хватает ума не говорить, что самый сильный. А в футболе именно футбольное мастерство как-то поважнее популярности.
)))) учите матчасть и не позорьтесь так при всех....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikitooki
Ответ Олег Устименко
вот через пару лет и поговорим, а пока сиди в углу не дёргайся😏
Так по российским титулам-то уже давно, так что это бы тебе в углу посидеть, вечно-вторые во всех чемпионатах 😂🤣🤷‍♂️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Устименко
Ответ Nikitooki
Официальных титулов в России больше(22 против 15), да, а чемпионств - вопрос пары лет 🤷‍♂️
вот через пару лет и поговорим, а пока сиди в углу не дёргайся😏
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alestern
Ответ Лейтенант Гофмиллер
а какова ценность чемпионств в 90х, когда главный тренер сборной Романцев сгонял всех к себе в клуб,?
Во первых, Спартак будучи флагманом российского футбола (в 90х) никогда не позволял себе позоров в еврокубках , в отличие от современного «флагмана», который только тем и занимается, что позорит страну в еврокубках (выигранный еврокубок не в счет, речь идет о постоянстве).. Во вторых, именно Спартак на сегодняшний день лучший российский клуб по выступлениям в ЛЧ (интернет в помощь!), а также лучший российский клуб по выступлению в еврокубках последнего сезона, в котором наши клубы принимали участие (ну и две победы над лидером серии А - это ни один российский клуб не повторит никогда)… За Спартак от души болеют по всей стране, а за зенит в основном только в Питере…
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikitooki
Ответ Олег Устименко
неужели Зенит больше чемпионатов выиграл чем Спартак????😳😳😳
Официальных титулов в России больше(22 против 15), да, а чемпионств - вопрос пары лет 🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nikolai 75
отвечаю alesterny. спартак сейчас популярный не игрой а Заремой,Мостовым,Анзором,и т.д.очень сомнительная популярность. а про спонсоров......так у Цска к примеру они не богаче. и да кто спонсор Динамо Тбилисси в 1979
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
haymaker
Ответ Лейтенант Гофмиллер
а какова ценность чемпионств в 90х, когда главный тренер сборной Романцев сгонял всех к себе в клуб,?
Угрозами что ли сгонял?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alestern
Ответ IceBear27
Конечно есть. «Кубок двух побед над Наполи в ЛЕ», не слышал про такой чтоли? Зенит с Кубком и Суперкубком УЕФА и рядом не стоял)
Еврокубок может выиграть любой выскочка при удачном стечении обстоятельств (а если твой спонсор еще и спонсор этих самых еврокубков, то тем более)).. Популярность бывает в другом совершенно! Включай голову в следующий раз :)..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Устименко
Ответ Дважды_Герой
"«Спартак» – самый известный и титулованный клуб исторически." Исторически? Исторически, В СССР самым титулованным был Динамо Киев - 27 трофеев (у Спартака - 22). В России самый титулованный клуб - Зенит - 22 трофея, у Спартака в России пока только 15 трофеев..
может лучше чемпионата посчитаем, они повеселее сомнительных кубков будут😏
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зубы Дзюбы
Ответ Artem Piatkov
Да просто им выгодно отсеивать украинские клубы, а перед российскими козырять историей Только так Спартальке впереди 😄
Спросили про популярность в России. Надо выкинуть 70 лет СССР?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лейтенант Гофмиллер
Ответ Alestern
Не путай настоящие титулы Спартака с «титулами» клубишки с берегов Невы.. эти якобы «выигранные трофеи» популярности ему не прибавят все равно… и такой популярности (и признания), как у Спартака, ему все равно никогда не видать :)..
а какова ценность чемпионств в 90х, когда главный тренер сборной Романцев сгонял всех к себе в клуб,?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Устименко
Ответ Nikitooki
Да всё гораздо проще: Динамо Киев - самый титулованный клуб СССР, Зенит - самый титулованный клуб России (совсем скоро даже по чемпионствам обойдёт розовых). спартачишка - везде дежурно второй 🤷‍♂️
неужели Зенит больше чемпионатов выиграл чем Спартак????😳😳😳
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Устименко
Ответ Юрий Кечко
Ну ты либо считаешь российские титулы обособленно от ссср , либо если со времён ссср то украинские тоже в период отдельный А то очень удобно отсеивать там где выгодно )))
давай Российские посчитаем😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Устименко
Ответ Юрий Кечко
Советую пересчитать трофеи за российскую историю)) А если считать с ссср то Динамо Киев титулование)))
Когда Киев захватили и включим в премьер лигу, тогда и будем их победы считать, а пока только Спартак!!!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alestern
Ответ Nikitooki
Да всё гораздо проще: Динамо Киев - самый титулованный клуб СССР, Зенит - самый титулованный клуб России (совсем скоро даже по чемпионствам обойдёт розовых). спартачишка - везде дежурно второй 🤷‍♂️
Не путай настоящие титулы Спартака с «титулами» клубишки с берегов Невы.. эти якобы «выигранные трофеи» популярности ему не прибавят все равно… и такой популярности (и признания), как у Спартака, ему все равно никогда не видать :)..
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
Зарэмцы живут в какой то иной реальности, где розовые пони и Спартак всеми любимый чемпион. Фиг с ними.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
grom55
Основная часть "славных побед" одержана в годы, когда почти вся страна на дошираках сидела, а они жировали на общероссийском общаке. В целом - скандалы и заговоры.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alestern
Ответ nikolai 75
очень уважаю Свидетелей Спартакова.они искренне верят в великий спартаковский Дух и Борщ и считают что Копа дель соль важнее всяких там еврокубков
По твоему победа в еврокубке сразу дает огромную популярность в стране? )).. наивный.. к тому же, немудрено выиграть еврокубок, если твой спонсор еще и является спонсором этих самых еврокубков :)..
Популярность Спартака бесспорна, с этим не согласны только очень недалекие люди.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ Nikitooki
Да всё гораздо проще: Динамо Киев - самый титулованный клуб СССР, Зенит - самый титулованный клуб России (совсем скоро даже по чемпионствам обойдёт розовых). спартачишка - везде дежурно второй 🤷‍♂️
А иногда и 10 и 7)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zenith forever
Ответ Вася Васильков
Зачем писать о том , о чем каждый любитель футбола знает. Спартак самый титулованный и популярный с большим отрывом клуб России.
То, что Спартак самый популярный, трудно подтвердить или опровергнуть, то, что самый титулованный - полное вранье, ниже люди это цифрами убедительно показали. И что интересно, говорят про то, что самый популярный, но даже спартаковцам хватает ума не говорить, что самый сильный. А в футболе именно футбольное мастерство как-то поважнее популярности.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nikolai 75
очень уважаю Свидетелей Спартакова.они искренне верят в великий спартаковский Дух и Борщ и считают что Копа дель соль важнее
всяких там еврокубков
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zenith forever
Да кто спорит, что Спартак самый популярный и все его знают. Спроси народ, кто проиграл Зениту 1-2? Затруднятся ответить, Спроси, кто проиграл 1-7, все сразу скажут - Спартак.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Васильков
Зачем писать о том , о чем каждый любитель футбола знает. Спартак самый титулованный и популярный с большим отрывом клуб России.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikitooki
Ответ Юрий Кечко
Советую пересчитать трофеи за российскую историю)) А если считать с ссср то Динамо Киев титулование)))
Да всё гораздо проще: Динамо Киев - самый титулованный клуб СССР, Зенит - самый титулованный клуб России (совсем скоро даже по чемпионствам обойдёт розовых).
спартачишка - везде дежурно второй 🤷‍♂️
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий