Аршавин о самом популярном клубе России: «Для меня – «Зенит». Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия соцсети Футбол

Андрей Аршавин считает «Зенит» самой популярной командой России. 

– Для меня [самая популярная] – «Зенит».

– Почему? Исходя из места работы?

– Разговаривал с теми, кто отвечает за пиар, медиа – сказали, что проводили опрос, и мы самые популярные. Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло.

– Как «Спартаку» догонять?

– Тоже проводить акции, ездить, побеждать, выигрывать чемпионство. У меня нет антагонизма к «Спартаку», хотя понятно, что это наши соперники. Так мы общаемся, это здоровое соперничество, это хорошо и нормально, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

Материалы по теме

82 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
-Ancient-
Ответ Evgeny Trifonov
ты бы еще в Тушино спрашивал 🤦‍♂️. естественно в Москве будут болеть за московские клубы.Проведи опрос в Купчино
Жена двоюродного брата из Будёновска родом,знаешь там тоже в основном старая школа без газового болота.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
La Crosse Bobcats
лицезреть как краснобелята суетятся в комментах, реагируя на легчайший байт Андрея Сергеевича - бесценно))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Раткович
Просмотр тиктоков и так диагноз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тайосич
Ответ Maykuduk777
как Спартак может быть популярным если за 20 лет и 6 раз квалификацию в Еврокубках не прошли
А что, популярность клуба определяется квалификациями в еврокубках? В какой вселенной? Разве что в газовой. Оттого выи секта газовая, что откровенную чушь и ахинею несёте.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матрос Кот
Даже смешно читать такие сказки,от футболиста,который в 2003 году хотел перейти в Спартак. Зенит ассоциируется у всех,кто может думать , с коррупцией,лоббированием,
наглым цинизмом и тотальным враньем!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vova123456
Ответ -Ancient-
Я два года назад был в своей школе,типа 10 лет выпуска,пообщался с современной школотой,8/9 класс вроде,спрашивал в том числе про спорт околофутбол и тд,ни одного лазурного не видел,в основном как и в моё время учебы-Спартак, ЦСКА,азиаты и кавказцы за Локо в основном,один даже за Торпедо.Москва,Люблино.
Так ты в Москве спрашивал, а он написал что Зенит популярнее в целом по стране.
Да и странно что никто не сказал что болеют за зарубежные клубы и РПЛ не интересует их.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Савинов
Сказочный пиз.. бол.... 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Жердин
Ответ Penarol
Процитируйте же теперь Назарова, Смолянинова, Уткина, Белоголовцева и Зарему. Вам всё сразу станет ясно. Очевидно же, что Спартак лучший во всём, от Промеса до молодёжки и количества болельщиков. На табло и таблицу в межсезонье зачем-то смотрят только в Питере.
А как же чемпионы после 5 тура?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Романов
Ответ Зицпредседатель Фунт
Кое-кому следовало бы загуглить значение слова "глор", как совершенно не к месту его употреблять.
да и аргументы сомнительные в него😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fingus
Ответ Maykuduk777
Ну если с2008г по 2022й Зенит в Еврокубках вышел с группы 12раз а Спартак 2 раза и 6 раз квалификацию не прошёл в Еврокубках то к4онечно Спартак за 18 лет посещаемость в рпл https://youtu.be/qCpWBaFcLF8
Да, и кстати, я за Спартак не болею
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
munhin
Ответ Ковид 07.10.52
Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте... Вот такие типы из одного города и заправляют футболом...соответственно такой и результат...Еще что-то говорить может ...тьфу...
когда на первом месте был спартак в тик-токе, здесь в комментарии все спартачи писали кипятком ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Жердин
Ответ ВячеславКЗ
ЛГБТ-это Зенит. Это - Питер!
Ты перепутал, это - ты.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Романов
Ответ Антимосковский
никогда не пойму, зачем болеть за спартак, будучи жителем другого региона (не Москвы и МО), вот в чем суть будучи жителем Воронежа/Краснодара/Тулы/Курска/Ростова и даже СПБ бежать с красно-белым шарфиком на стадион, если вдруг спартак приедет на выезд в их город? некоторые даже за спартаком ездят по городам и в Москву, как по мне это обычное глорство, почему бы не поддерживать местный клуб, но нет, надо носиться с клубом, к которому, собственно, и отношения-то никакого не имеешь, кроме того, что в детстве по телевизору видел, как они побеждают, или в их форме с рынка бегал по коробке. впрочем, такие фанаты есть и у других столичных клубов, и у зенита, да и более глобально - тут весь форум в фанатах с детства барселоны/реала/мю/баварии из усть-мухосрансков, которые готовы друг друга уничтожать в комментариях за свою «любимую» команду, не понять мне этого.
болеть, не значит "бегать с шарфиком ", если нравится стиль команды, игроки, тренер, форма наконец, почему за неё нельзя просто переживать перед телевизором махая носком?) Многие так смотрят европейский футбол. Вы не совсем, мне кажется, понимаете определение " глора"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Яков Фридман
Ответ Владислав Романов
с футболом больше ассоциируется именно Спартак, а вот когда говорят Зенит, мысли сразу о Газпроме. Не в обиду болелам Зенита.
Всё верно, Спартак это футбол и болельщики, Зенит - подковерные игры боссов корпорации.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fingus
Ответ Счастье жить
сужу по себе, в нашей деревне был один спартач, но спился и умер, молодежь вся за Зенит топит, и один пацан за армейцев в соседних районах так же, чивоуштам бгг
А деревня это Питер и область?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Чернов
Ответ Князь из Питера
Надо было проводить опрос у ЛГБТ. Там спартаГ на 1 месте. :)))
Откуда такие познания? Спалился голубeнький! 🤣
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reece24
Что то дно, что это. Не понимаю этих вечных споров.
Два клуба ниже среднего по европейским меркам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВячеславКЗ
ЛГБТ-это Зенит. Это - Питер!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
munhin
Популярность и количество ангажированных футбольных болельщиков разные величины
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHENN
Выигрывать чемпионство...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fingus
Ответ Maykuduk777
Ну если с2008г по 2022й Зенит в Еврокубках вышел с группы 12раз а Спартак 2 раза и 6 раз квалификацию не прошёл в Еврокубках то к4онечно Спартак за 18 лет посещаемость в рпл https://youtu.be/qCpWBaFcLF8
Ты не читал мой коммент?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Счастье жить
сужу по себе, в нашей деревне был один спартач, но спился и умер, молодежь вся за Зенит топит, и один пацан за армейцев

в соседних районах так же, чивоуштам

бгг
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Penarol
Процитируйте же теперь Назарова, Смолянинова, Уткина, Белоголовцева и Зарему. Вам всё сразу станет ясно. Очевидно же, что Спартак лучший во всём, от Промеса до молодёжки и количества болельщиков.
На табло и таблицу в межсезонье зачем-то смотрят только в Питере.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Stenkov
Ответ </c/>
тик-ток отклик важный сигнал к популярности, вот я из тех людей, кто тик-ток не юзаю...
Ты не юзаешь, я не юзаю. А молодняк оттуда не вылазит. По себе сейчас судить поздновато.
Я вот даже больше скажу. В этом году будет 15-летние завоевания Зенитом КУЕФА.
Когда я первый раз попал на Петровский, на дворе был 1998, и тогда чемпионство Зенита 1984 казалось не просто древним, а почти мифическим для 13-летнего меня.
Поэтому даже Зенитовские европейские успехи для современных детей/молодежи уже далекое прошлое. А Спартак - это вообще древность.
В лучшем случае ща будут топить за МС и ПСЖ. В худшем - за Амкал и 2drots
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санитар-волк
Первую букву перепутал, Андрей ))) В Питере смотрят на Бабло ))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий