Аршавин о самом популярном клубе России: «Для меня – «Зенит». Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло»
Андрей Аршавин считает «Зенит» самой популярной командой России.
– Для меня [самая популярная] – «Зенит».
– Почему? Исходя из места работы?
– Разговаривал с теми, кто отвечает за пиар, медиа – сказали, что проводили опрос, и мы самые популярные. Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло.
– Как «Спартаку» догонять?
– Тоже проводить акции, ездить, побеждать, выигрывать чемпионство. У меня нет антагонизма к «Спартаку», хотя понятно, что это наши соперники. Так мы общаемся, это здоровое соперничество, это хорошо и нормально, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».
наглым цинизмом и тотальным враньем!
Да и странно что никто не сказал что болеют за зарубежные клубы и РПЛ не интересует их.
Два клуба ниже среднего по европейским меркам.
в соседних районах так же, чивоуштам
бгг
На табло и таблицу в межсезонье зачем-то смотрят только в Питере.
Я вот даже больше скажу. В этом году будет 15-летние завоевания Зенитом КУЕФА.
Когда я первый раз попал на Петровский, на дворе был 1998, и тогда чемпионство Зенита 1984 казалось не просто древним, а почти мифическим для 13-летнего меня.
Поэтому даже Зенитовские европейские успехи для современных детей/молодежи уже далекое прошлое. А Спартак - это вообще древность.
В лучшем случае ща будут топить за МС и ПСЖ. В худшем - за Амкал и 2drots