Аршавин о самом популярном клубе России: «Для меня – «Зенит». Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло»

считает «Зенит» самой популярной командой России.

– Для меня [самая популярная] – «Зенит».

– Почему? Исходя из места работы?

– Разговаривал с теми, кто отвечает за пиар, медиа – сказали, что проводили опрос, и мы самые популярные. Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло.

– Как «Спартаку» догонять?

– Тоже проводить акции, ездить, побеждать, выигрывать чемпионство. У меня нет антагонизма к « », хотя понятно, что это наши соперники. Так мы общаемся, это здоровое соперничество, это хорошо и нормально, – сказал заместитель гендиректора « ».