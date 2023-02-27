Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи. Контракт – до конца ЧМ-2026

возглавил сборную .

Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии подписал контракт, рассчитанный до конца . Он сменил на посту – португалец ушел из команды по окончании ЧМ-2022.

Клинсманн дебютирует в новой роли в товарищеском матче против сборной Колумбии, который состоится 24 марта.

Последней командой немецкого специалиста была «Герта», которую он возглавлял с 2019 по 2020 год. Также Юрген тренировал сборную США.