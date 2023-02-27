Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи. Контракт – до конца ЧМ-2026
Юрген Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи.
Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии подписал контракт, рассчитанный до конца ЧМ-2026. Он сменил на посту Паулу Бенту – португалец ушел из команды по окончании ЧМ-2022.
Клинсманн дебютирует в новой роли в товарищеском матче против сборной Колумбии, который состоится 24 марта.
Последней командой немецкого специалиста была «Герта», которую он возглавлял с 2019 по 2020 год. Также Юрген тренировал сборную США.
Бронза конфедерации 2005
Бронза чемп 2006
Золото КОНКАКАФ 2013
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