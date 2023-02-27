Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи. Контракт – до конца ЧМ-2026

Теги Сборная Южной Кореи по футболу Юрген Клинсманн трансферы Паулу Бенту Сон Хын Мин ЧМ-2026 Футбол

Юрген Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи.

Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии подписал контракт, рассчитанный до конца ЧМ-2026. Он сменил на посту Паулу Бенту – португалец ушел из команды по окончании ЧМ-2022. 

Клинсманн дебютирует в новой роли в товарищеском матче против сборной Колумбии, который состоится 24 марта.

Последней командой немецкого специалиста была «Герта», которую он возглавлял с 2019 по 2020 год. Также Юрген тренировал сборную США.

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5 комментариев

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Carlos
И так, что мы имеем;
Бронза конфедерации 2005
Бронза чемп 2006
Золото КОНКАКАФ 2013
У Кореи есть шанс на выход из группы точно
0
-1
-1
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Игорь Новиков
Ответ LifeSpartak
Мне больше нравилось как он играл,как тренер у него вообще ничего не получается!
Сборную США прилично тренировал вроде бы.
+3
-1
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Sevuska
Сразу вспомнился матч немцев с корейцами на ЧМ2018 . Тогда это была большая сенсация .
Поражение от Японии на прошедшем уже не такая большая.
+2
0
+2
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LifeSpartak
Мне больше нравилось как он играл,как тренер у него вообще ничего не получается!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Большаков
Перспективное назначение
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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