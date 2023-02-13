Акинфеев об ошибках на ЧМ-2014: «Понимал, что пойдет уничтожение. Трудно выдерживать давление, когда на улицу сложно выйти. Когда после ЧМ-2018 восхваляли, было уже все равно»

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своих ошибках на .

– Мне всегда хотелось понять, как вам удалось встать после ЧМ-2014 в Бразилии. И конкретно гола в матче с Кореей.

– Период после этого гола был ужасный. Перед глазами пронеслась вся моя футбольная карьера. Я понимал, что сейчас пойдет уничтожение. Наверное, это и правильно, потому что люди смотрят и ждут.

Всегда говорил, что если ты приходишь в театр, то актер должен сыграть на высшем уровне, потому что ты заплатил за это деньги. А я подвел многомиллионную армию болельщиков.

Выходил на тренировки, делал вид, что у меня все хорошо, поскольку знал, что будет много журналистов. Видел все взгляды людей, сканировал их, понимал, что каждый из них думает. В тот момент меня поддержали родители и жена. Но при этом я понимал, что хоть семейная поддержка крайне важна, но именно мне самому нужно встать и идти дальше.

Но после этого был еще и эпичный матч с , когда я ошибся на выходе. Тот турнир у меня полностью пошел наперекосяк. Но, с другой стороны, понял, что это колоссальный опыт. У тебя может быть черная полоса – и, как на ЧМ-2018, белая. И, когда там меня уничтожали, а здесь восхваляли, мне уже было по большому счету все равно. Я знал эту грань между низом и верхом.

– Как вы думаете, если бы в вашей жизни не было 2014 года, случился бы 2018-й? Можно ли говорить о том, что неудача в Бразилии дала вам закалку, которая помогла четыре года спустя в России?

– Так утверждать не могу. Во-первых, главный тренер сборной выбирает футболистов, которые ему нужны. После ЧМ-2014 я прекрасно понимал, что, если бы меня не вызвали, мне было бы, наверное, легче. Но на носу был , который лично для меня сложился более-менее нормально. Потом – ужасный конфедераций, где я ошибся в игре с Мексикой...

Многие люди не понимают те моменты, которые происходят на поле. И даже сам не понимаю, как в них сделать все правильно. Вроде делаешь как надо, а тебя опять по носу щелкают.

– После Кубка конфедераций было так же тяжело, как после Бразилии?

– Трудно выдерживать давление болельщиков, когда на улицу сложно выйти. Не можешь просто пойти в магазин, приехать на заправку, пойти в кино. Я понимал, что всегда найдутся один-два человека, готовые вылить грязь. А я не хотел ни с кем ругаться. На тот момент – да, разочарование было. Но, слава богу, 2018 год расставил все по своим местам, – сказал Акинфеев.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!