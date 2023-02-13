Акинфеев об ошибках на ЧМ-2014: «Понимал, что пойдет уничтожение. Трудно выдерживать давление, когда на улицу сложно выйти. Когда после ЧМ-2018 восхваляли, было уже все равно»
Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своих ошибках на ЧМ-2014.
– Мне всегда хотелось понять, как вам удалось встать после ЧМ-2014 в Бразилии. И конкретно гола в матче с Кореей.
– Период после этого гола был ужасный. Перед глазами пронеслась вся моя футбольная карьера. Я понимал, что сейчас пойдет уничтожение. Наверное, это и правильно, потому что люди смотрят и ждут.
Всегда говорил, что если ты приходишь в театр, то актер должен сыграть на высшем уровне, потому что ты заплатил за это деньги. А я подвел многомиллионную армию болельщиков.
Выходил на тренировки, делал вид, что у меня все хорошо, поскольку знал, что будет много журналистов. Видел все взгляды людей, сканировал их, понимал, что каждый из них думает. В тот момент меня поддержали родители и жена. Но при этом я понимал, что хоть семейная поддержка крайне важна, но именно мне самому нужно встать и идти дальше.
Но после этого был еще и эпичный матч с Алжиром, когда я ошибся на выходе. Тот турнир у меня полностью пошел наперекосяк. Но, с другой стороны, понял, что это колоссальный опыт. У тебя может быть черная полоса – и, как на ЧМ-2018, белая. И, когда там меня уничтожали, а здесь восхваляли, мне уже было по большому счету все равно. Я знал эту грань между низом и верхом.
– Как вы думаете, если бы в вашей жизни не было 2014 года, случился бы 2018-й? Можно ли говорить о том, что неудача в Бразилии дала вам закалку, которая помогла четыре года спустя в России?
– Так утверждать не могу. Во-первых, главный тренер сборной выбирает футболистов, которые ему нужны. После ЧМ-2014 я прекрасно понимал, что, если бы меня не вызвали, мне было бы, наверное, легче. Но на носу был Евро-2016, который лично для меня сложился более-менее нормально. Потом – ужасный Кубок конфедераций, где я ошибся в игре с Мексикой...
Многие люди не понимают те моменты, которые происходят на поле. И даже сам не понимаю, как в них сделать все правильно. Вроде делаешь как надо, а тебя опять по носу щелкают.
– После Кубка конфедераций было так же тяжело, как после Бразилии?
– Трудно выдерживать давление болельщиков, когда на улицу сложно выйти. Не можешь просто пойти в магазин, приехать на заправку, пойти в кино. Я понимал, что всегда найдутся один-два человека, готовые вылить грязь. А я не хотел ни с кем ругаться. На тот момент – да, разочарование было. Но, слава богу, 2018 год расставил все по своим местам, – сказал Акинфеев.
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А локально, насколько я помню тот матч, у Корейцев толком и шансов небыло. Всё, что они делали, это добили издали и рассчитывали на отскок. Оба вратаря фиксировали мяч так себе, но Игорь до того момента спасал и спасал и спасал. Да, один такой дальний привёл к ошибке, так блин, во-первых, что мешало не давать бить, а во вторых, что мешало забивать? И с Алжиром и с Кореей игра в атаке была ужасающей, да и с Бельгией не сильно лучше. По мне на том турнире провалилась полностью вся команда и тренер. Игра была отвратительной, хотя соперники, по уровню, вполне позволяли их обыгрывать и выходить из группы.
да он терминатор просто
Даже если бы мы выиграли у Южной Кореи, нам все равно надо было обыгрывать Алжир для выхода в плов.
Тот пропущенный гол повлиял только на эмоциональное состояние болельщиков. Выход/Невыход из группы от него не зависел.
Но для меня, как для болельщика ЦСКА, главное что он не сломался и продолжает играть на высочайшем уровне.
Легенда одним словом.
Ну и по факту в 2014 наша сборная была откровенно дохлой, косячили все, просто Акинфеев наиболее ярко.