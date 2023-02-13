Акинфеев об ошибках на ЧМ-2014: «Понимал, что пойдет уничтожение. Трудно выдерживать давление, когда на улицу сложно выйти. Когда после ЧМ-2018 восхваляли, было уже все равно»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Сборная Южной Кореи по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2014 Евро-2016 сборная Алжира по футболу Кубок конфедераций Футбол

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своих ошибках на ЧМ-2014.

– Мне всегда хотелось понять, как вам удалось встать после ЧМ-2014 в Бразилии. И конкретно гола в матче с Кореей.

– Период после этого гола был ужасный. Перед глазами пронеслась вся моя футбольная карьера. Я понимал, что сейчас пойдет уничтожение. Наверное, это и правильно, потому что люди смотрят и ждут.

Всегда говорил, что если ты приходишь в театр, то актер должен сыграть на высшем уровне, потому что ты заплатил за это деньги. А я подвел многомиллионную армию болельщиков.

Выходил на тренировки, делал вид, что у меня все хорошо, поскольку знал, что будет много журналистов. Видел все взгляды людей, сканировал их, понимал, что каждый из них думает. В тот момент меня поддержали родители и жена. Но при этом я понимал, что хоть семейная поддержка крайне важна, но именно мне самому нужно встать и идти дальше.

Но после этого был еще и эпичный матч с Алжиром, когда я ошибся на выходе. Тот турнир у меня полностью пошел наперекосяк. Но, с другой стороны, понял, что это колоссальный опыт. У тебя может быть черная полоса – и, как на ЧМ-2018, белая. И, когда там меня уничтожали, а здесь восхваляли, мне уже было по большому счету все равно. Я знал эту грань между низом и верхом.

– Как вы думаете, если бы в вашей жизни не было 2014 года, случился бы 2018-й? Можно ли говорить о том, что неудача в Бразилии дала вам закалку, которая помогла четыре года спустя в России?

– Так утверждать не могу. Во-первых, главный тренер сборной выбирает футболистов, которые ему нужны. После ЧМ-2014 я прекрасно понимал, что, если бы меня не вызвали, мне было бы, наверное, легче. Но на носу был Евро-2016, который лично для меня сложился более-менее нормально. Потом – ужасный Кубок конфедераций, где я ошибся в игре с Мексикой...

Многие люди не понимают те моменты, которые происходят на поле. И даже сам не понимаю, как в них сделать все правильно. Вроде делаешь как надо, а тебя опять по носу щелкают.

– После Кубка конфедераций было так же тяжело, как после Бразилии?

– Трудно выдерживать давление болельщиков, когда на улицу сложно выйти. Не можешь просто пойти в магазин, приехать на заправку, пойти в кино. Я понимал, что всегда найдутся один-два человека, готовые вылить грязь. А я не хотел ни с кем ругаться. На тот момент – да, разочарование было. Но, слава богу, 2018 год расставил все по своим местам, – сказал Акинфеев.

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15 комментариев

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Двестик Двестик
Ответ Shuller18
Так-то да) всегда об этом говорил, что решающей была ошибка с Алжиром, а не с Кореей.
Там не сказать, что ошибка.
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Двестик Двестик
Ответ Kenny De Schepper
что только не придумают болельщики цска, лишь бы оправдать своего дырявого акинфеева
Посмотрите внимательно на таблицу той группы.
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Сергей Маслов
Ответ Shuller18
Как бы цинично не звучало, но Игорю наверное стоило пройти через такое испытание, чтобы доказать свой железный характер. А то уж больно безупречная карьера была до Бразилии. Ну и по факту в 2014 наша сборная была откровенно дохлой, косячили все, просто Акинфеев наиболее ярко.
глупости, неудачи и проблемы только лишают здоровья, мог и сломаться, это психика, сложная штука. хорошо что выдержал
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МТБ
Ответ Кирилл
Игорь, конечно, очень сильно накосячил тогда с Кореей - многое рухнуло тогда в мечтах… Но для меня, как для болельщика ЦСКА, главное что он не сломался и продолжает играть на высочайшем уровне. Легенда одним словом.
Накосячил, верно. Но, глобально, кто из вратарей никогда не косячил? У всех бывало. Просто у одних это "бывало", а у других норма. Славу Малафеева за Евро 2012 особо никто не пинает, хотя там уровень был ниже плинтуса.

А локально, насколько я помню тот матч, у Корейцев толком и шансов небыло. Всё, что они делали, это добили издали и рассчитывали на отскок. Оба вратаря фиксировали мяч так себе, но Игорь до того момента спасал и спасал и спасал. Да, один такой дальний привёл к ошибке, так блин, во-первых, что мешало не давать бить, а во вторых, что мешало забивать? И с Алжиром и с Кореей игра в атаке была ужасающей, да и с Бельгией не сильно лучше. По мне на том турнире провалилась полностью вся команда и тренер. Игра была отвратительной, хотя соперники, по уровню, вполне позволяли их обыгрывать и выходить из группы.
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MenOfSoccer
Единицы знают, что Акинфеев закончился после травмы. Это очень обидно, потому что он действительно входил в топ лучших вратарей мира. После травмы к сожалению он уже никогда не показывал тот высокий уровень.
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Pb-SE
Игорь молодец, что выстоял. В какой-то степени ему повезло, что на тот момент в России не было вратаря, который мог бы составить ему конкуренцию. Иначе вполне вероятно, что места в составе он бы лишился (как произошло с Филимоновым).
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svft
Видел все взгляды людей, сканировал их, понимал, что каждый из них думает

да он терминатор просто
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Kenny De Schepper
Ответ Двестик Двестик
Статистический факт: Даже если бы мы выиграли у Южной Кореи, нам все равно надо было обыгрывать Алжир для выхода в плов. Тот пропущенный гол повлиял только на эмоциональное состояние болельщиков. Выход/Невыход из группы от него не зависел.
что только не придумают болельщики цска, лишь бы оправдать своего дырявого акинфеева
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Shuller18
Ответ Nerazzurri-88
Что за бред? А на эмоциональное состояние команды он не повлиял?
Очень даже повлиял, буквально разбудил и команду, и Капелло. После ляпа мы наконец-то побежали в атаку и кое-как запихали один гол. Не будь ляпа, матч бы скорее всего 0:0 закончился, став одним из скучнейших на том турнире
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Recreated
Канифей мужик!
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Nerazzurri-88
Ответ Двестик Двестик
Статистический факт: Даже если бы мы выиграли у Южной Кореи, нам все равно надо было обыгрывать Алжир для выхода в плов. Тот пропущенный гол повлиял только на эмоциональное состояние болельщиков. Выход/Невыход из группы от него не зависел.
Что за бред? А на эмоциональное состояние команды он не повлиял?
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Shuller18
Ответ Двестик Двестик
Статистический факт: Даже если бы мы выиграли у Южной Кореи, нам все равно надо было обыгрывать Алжир для выхода в плов. Тот пропущенный гол повлиял только на эмоциональное состояние болельщиков. Выход/Невыход из группы от него не зависел.
Так-то да) всегда об этом говорил, что решающей была ошибка с Алжиром, а не с Кореей.
+2
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Двестик Двестик
Статистический факт:

Даже если бы мы выиграли у Южной Кореи, нам все равно надо было обыгрывать Алжир для выхода в плов.

Тот пропущенный гол повлиял только на эмоциональное состояние болельщиков. Выход/Невыход из группы от него не зависел.
+7
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Кирилл
Игорь, конечно, очень сильно накосячил тогда с Кореей - многое рухнуло тогда в мечтах…

Но для меня, как для болельщика ЦСКА, главное что он не сломался и продолжает играть на высочайшем уровне.
Легенда одним словом.
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Shuller18
Как бы цинично не звучало, но Игорю наверное стоило пройти через такое испытание, чтобы доказать свой железный характер. А то уж больно безупречная карьера была до Бразилии.
Ну и по факту в 2014 наша сборная была откровенно дохлой, косячили все, просто Акинфеев наиболее ярко.
+13
-5
+8
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