Шустер о Месси на ЧМ-2026: «Возможно, он сыграет, но будет сложно. Сейчас выступают дольше благодаря питанию и медицине»
Бернд Шустер оценил перспективы Лионеля Месси сыграть на ЧМ-2026.
«Сложно сказать. Невозможно сказать «нет». Может произойти многое, и он очень заботится о себе. Я не знаю. Сейчас футболисты играют дольше, потому что условия улучшились.
Питание, физиотерапевты, медицина – все это помогает организму продержаться гораздо дольше, чем в мое время. Может быть, это и произойдет, но мне кажется, что это будет трудно», – сказал бывший игрок «Барселоны, «Реала» и сборной ФРГ в интервью Super Depor Radio.
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Это же просто космос, Месси в 1 ЧМ2022 сделал 10 результативных действий.
Роналду в 5 ЧМ ели дополз до 10 результативных действий.
Все будут рады увидеть лучшего игрока в истории футбола на ЧМ 2026.
Или тогда не Месси выиграл, поэтому теории заговоров были не нужны?)))
Жаль фанатов роналду, честно ибо Месси ЧЕМПИОН МИРА и это в истории, а их слезы только на спортс ру)
Тот и построил свою карьеру на пенальти согласен???
Уж больно мешает своим дутым авторитетом красивой борьбе истинных звёзд футбола по игре , таких как Холанд и Мбаппе
Боятся выити из танка и ответить на вопросы:?
Раз шейхи, массоны, тутанхамоны способны купить ЧМ, почему до сих пор они не купили ЛЧ для ПСЖ?
Некоторые альтернативные утверждают что ЧМ это установка ФИФА, тогда Коло Муани получается репетировал с Мартинесом момент на 123 минуте?
А Коман и Тчуамени были запуганы Карфагеном, поэтому не забили в серии пенальти?)
Ван Дейк не забил потому что его купил картель Лос Зетас на деньги шейхов, а Лаос добавил 10 минут и протащил Голландию в допы по причине что ему мало на карту перевели?)
А 2 пенальти в ворота Аргентины, один так вообще после руки Упемакано, это что бы не сильно палиться, да?😂
Так ведь, обиженные из за триумфа Месси, фанаты аль насры?)
Пенку поставили - пробил.
а сейчас.... эээх... вот бы раньше