Шустер о Месси на ЧМ-2026: «Возможно, он сыграет, но будет сложно. Сейчас выступают дольше благодаря питанию и медицине»

оценил перспективы сыграть на ЧМ-2026.

«Сложно сказать. Невозможно сказать «нет». Может произойти многое, и он очень заботится о себе. Я не знаю. Сейчас футболисты играют дольше, потому что условия улучшились.

Питание, физиотерапевты, медицина – все это помогает организму продержаться гораздо дольше, чем в мое время. Может быть, это и произойдет, но мне кажется, что это будет трудно», – сказал бывший игрок «Барселоны, «Реала» и сборной ФРГ в интервью Super Depor Radio.

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