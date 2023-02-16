Шустер о Месси на ЧМ-2026: «Возможно, он сыграет, но будет сложно. Сейчас выступают дольше благодаря питанию и медицине»

Теги ПСЖ Лионель Месси Бернд Шустер лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 Футбол

Бернд Шустер оценил перспективы Лионеля Месси сыграть на ЧМ-2026.

«Сложно сказать. Невозможно сказать «нет». Может произойти многое, и он очень заботится о себе. Я не знаю. Сейчас футболисты играют дольше, потому что условия улучшились.

Питание, физиотерапевты, медицина – все это помогает организму продержаться гораздо дольше, чем в мое время. Может быть, это и произойдет, но мне кажется, что это будет трудно», – сказал бывший игрок «Барселоны, «Реала» и сборной ФРГ в интервью Super Depor Radio.

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18 комментариев

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Айлин 1990
Ответ VERBLYUD
🤡, у него без пенок результативные действия во всех матча плей-офф ЧМ, твой жалкий кумир за 5 турниров не смог родить хотя бы один ассист или гол, а у Месси только за ЧМ-2022 2+2(без учета пенок) в плей-офф
Самое удивительно, что Месси на ЧМ2022, сделал больше результативных действий, чем Роналду в 5 ЧМ.
Это же просто космос, Месси в 1 ЧМ2022 сделал 10 результативных действий.
Роналду в 5 ЧМ ели дополз до 10 результативных действий.
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Добрый Ретроград
Ответ Sevuska
Надеюсь уйдёт после получения очередной липовой цацки . Уж больно мешает своим дутым авторитетом красивой борьбе истинных звёзд футбола по игре , таких как Холанд и Мбаппе
Эк тебя торкнуло.
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vals1702
гормоны должны помочь
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Айлин 1990
Очень надеемся увидеть ещё 1 ЧМ, пусть выходит на замену. 70 минута или 80 и решит исход матча, пусть и не всегда.
Все будут рады увидеть лучшего игрока в истории футбола на ЧМ 2026.
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VERBLYUD
Ответ xQcoW
Бедный меси питается всякими ролтонами, поэтому без левых пенок ничего полезного не может сделать
🤡, у него без пенок результативные действия во всех матча плей-офф ЧМ, твой жалкий кумир за 5 турниров не смог родить хотя бы один ассист или гол, а у Месси только за ЧМ-2022 2+2(без учета пенок) в плей-офф
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Oleg
Ответ Айлин 1990
Они будут вечно ныть, Роман родился для того что бы ныть. Он пожизни неудачник, такого неудачника мир ещё не видел.
Интересно, а ныли они на ЧМ 2018 когда Франция пробила столько же пенальти, у Гризманна 4 штуки))
Или тогда не Месси выиграл, поэтому теории заговоров были не нужны?)))
Жаль фанатов роналду, честно ибо Месси ЧЕМПИОН МИРА и это в истории, а их слезы только на спортс ру)
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Айлин 1990
Ответ xQcoW
Бедный меси питается всякими ролтонами, поэтому без левых пенок ничего полезного не может сделать
У кого больше всех за карьеру пенальти??)))
Тот и построил свою карьеру на пенальти согласен???
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xQcoW
Бедный меси питается всякими ролтонами, поэтому без левых пенок ничего полезного не может сделать
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Айлин 1990
Ответ Oleg
Кто знает а почему ромки и прочие фанаты аль насры ограничивают возможность ответа на свой комментарий?) Боятся выити из танка и ответить на вопросы:? Раз шейхи, массоны, тутанхамоны способны купить ЧМ, почему до сих пор они не купили ЛЧ для ПСЖ? Некоторые альтернативные утверждают что ЧМ это установка ФИФА, тогда Коло Муани получается репетировал с Мартинесом момент на 123 минуте? А Коман и Тчуамени были запуганы Карфагеном, поэтому не забили в серии пенальти?) Ван Дейк не забил потому что его купил картель Лос Зетас на деньги шейхов, а Лаос добавил 10 минут и протащил Голландию в допы по причине что ему мало на карту перевели?) А 2 пенальти в ворота Аргентины, один так вообще после руки Упемакано, это что бы не сильно палиться, да?😂 Так ведь, обиженные из за триумфа Месси, фанаты аль насры?)
Они будут вечно ныть, Роман родился для того что бы ныть. Он пожизни неудачник, такого неудачника мир ещё не видел.
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Sevuska
Надеюсь уйдёт после получения очередной липовой цацки .
Уж больно мешает своим дутым авторитетом красивой борьбе истинных звёзд футбола по игре , таких как Холанд и Мбаппе
+1
-4
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Oleg
Кто знает а почему ромки и прочие фанаты аль насры ограничивают возможность ответа на свой комментарий?)
Боятся выити из танка и ответить на вопросы:?

Раз шейхи, массоны, тутанхамоны способны купить ЧМ, почему до сих пор они не купили ЛЧ для ПСЖ?

Некоторые альтернативные утверждают что ЧМ это установка ФИФА, тогда Коло Муани получается репетировал с Мартинесом момент на 123 минуте?
А Коман и Тчуамени были запуганы Карфагеном, поэтому не забили в серии пенальти?)

Ван Дейк не забил потому что его купил картель Лос Зетас на деньги шейхов, а Лаос добавил 10 минут и протащил Голландию в допы по причине что ему мало на карту перевели?)

А 2 пенальти в ворота Аргентины, один так вообще после руки Упемакано, это что бы не сильно палиться, да?😂

Так ведь, обиженные из за триумфа Месси, фанаты аль насры?)
+4
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Sevuska
Ну хз , вроде по последним матчам гормон роста перестаёт действовать и оценки упали …
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Имя Фамилия
Питание, медицина и квантовая физика, благодаря которым меси всё ещё ходит пешком в свои 35 лет!
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Hitgoe Himgob
Ответ Barsa! bolshe chem klub
раньше были мюсли и гречневая каша... а сейчас.... эээх... вот бы раньше
Раньше были времена, а теперь мгновения...
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Роман
Какое питание? Какая медицина?
Пенку поставили - пробил.
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Nightblackwolf
Надеюсь, что да! Хочется посмотреть еще один мундиаль на величайшего!
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Екн Лор
Боюсь, спортивное питание - это не про Лёню Пепсикольного
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Barsa! bolshe chem klub
раньше были мюсли и гречневая каша...

а сейчас.... эээх... вот бы раньше
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