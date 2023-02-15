Скалони и Аргентина продлят контракт до 2026 года

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони скоро продлит контракт.

Новое соглашение 44-летнего специалиста будет рассчитано до июля 2026 года, то есть до окончания следующего чемпионата мира.

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, никто в Ассоциации футбола Аргентины не сомневался в Скалони еще до победы на ЧМ-2022.

Лионель тренирует Аргентину с 2018 года.

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