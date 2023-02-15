Скалони и Аргентина продлят контракт до 2026 года

Теги Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Федерация футбола Аргентины ЧМ-2026 Футбол

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони скоро продлит контракт.

Новое соглашение 44-летнего специалиста будет рассчитано до июля 2026 года, то есть до окончания следующего чемпионата мира.

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, никто в Ассоциации футбола Аргентины не сомневался в Скалони еще до победы на ЧМ-2022.

Лионель тренирует Аргентину с 2018 года.

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32 комментария

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Silent Mode
Ответ Екн Лор
Главное не забыть продлить контракт с судейским корпусом
Только Аргентина подкупает судей, больше никто!
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rej1sta
Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
Аргентина заслужила титул
Не объясняй, у него теперь вечная боль после 18 декабря
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AnMe
Ответ &_Bishep_&
Мог бы с европейским топ-клубом поработать : бабки делать надо.
Учитывая, что в кризис согласился работать, когда все отказывались, то денег ему много не надо)
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nugoboss
зря он продлил конечно, в локомотив на него рассчитывали как на следующего 😁
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Deluxo
Такой молодой, а уже выиграл с Аргентиной всё, что можно.
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Ответ Aleksandr Dubovik
Наврядли в этот раз судьи будут так же благосклонны
Аргентина заслужила титул
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Aleksandr Dubovik
Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
Попробуют защитить титул чемпионов Америки? Да и чемпионов мира тоже?
Наврядли в этот раз судьи будут так же благосклонны
0
-2
-2
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Игорь Климов
Ответ Рустам Атаев
он 🤡
Да, это всем стало известно!)
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Homelender_666
Ответ Alexandr Donskoy
Так это ты присутствовал при этом?🤡
Сегодня на спортсе опубликовали эту новость. Следом за ней неубедительное оправдание руководства Барселоны. Когда пишут про Переса и судей, местные адепты ригоберки не могут привести ни одного факта, кроме своих больного воображения.
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-3
-3
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Рустам Атаев
Ответ Игорь Климов
Чего ты несёшь?
он 🤡
+3
0
+3
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Рустам Атаев
Ответ &_Bishep_&
Мог бы с европейским топ-клубом поработать : бабки делать надо.
ему хватает на жизнь.
+2
-1
+1
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Alexandr Donskoy
Ответ Homelender_666
Я про Переса и судей новостей не видел, а про подкуп руководством Барселоны человека из судейского корпуса - да
Так это ты присутствовал при этом?🤡
+1
-1
0
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Игорь Климов
Ответ Екн Лор
Главное не забыть продлить контракт с судейским корпусом
Чего ты несёшь?
+3
0
+3
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&_Bishep_&
Ответ Экспертное мнение
Без вопросов заслуживает такой кредит доверия
Мог бы с европейским топ-клубом поработать : бабки делать надо.
0
-2
-2
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Игорь Климов
Скалони в дальнейшем будет ещё прогрессировать как тренер, удачи!
+5
-1
+4
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Homelender_666
Ответ Alexandr Donskoy
Это ты к пересу насчёт судей
Я про Переса и судей новостей не видел, а про подкуп руководством Барселоны человека из судейского корпуса - да
0
-4
-4
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blaugrano
Золото и бронза на Копах, Финалиссима и ЧМ.
Он тот, кто был нужен этой сборной.
+3
0
+3
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Jaxongir Shodiev
Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
Попробуют защитить титул чемпионов Америки? Да и чемпионов мира тоже?
Месси не молодеет
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zhukas58
Отличное решение для обоих сторон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Без вопросов заслуживает такой кредит доверия
+5
-1
+4
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NottinghamForest79
закономерно
0
0
0
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Мухаммад Юсупов
Ответ Екн Лор
Главное не забыть продлить контракт с судейским корпусом
долго ещё будет полыхать, жаль вас
+7
-1
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Enotaz24
Иначе и быть не могло
0
0
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LIBerly
Лучший тренер для Аргентины
+2
0
+2
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Alexandr Donskoy
Ответ Екн Лор
Главное не забыть продлить контракт с судейским корпусом
Это ты к пересу насчёт судей
+10
-2
+8
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