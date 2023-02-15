Скалони и Аргентина продлят контракт до 2026 года
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони скоро продлит контракт.
Новое соглашение 44-летнего специалиста будет рассчитано до июля 2026 года, то есть до окончания следующего чемпионата мира.
Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, никто в Ассоциации футбола Аргентины не сомневался в Скалони еще до победы на ЧМ-2022.
Лионель тренирует Аргентину с 2018 года.
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