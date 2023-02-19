Ди Мария о Месси: «Лучший в истории. Семь «Золотых мячей», ЛЧ – он выиграл с «Барсой» все. Лео должен поехать на ЧМ-2026»
Анхель Ди Мария не намерен ехать на ЧМ-2026, но считает, что Лео Месси выступит на нем.
«Я уже не мечтаю о следующем чемпионате мира. Верю, что сыграю на следующем Кубке Америки. Я сделаю все возможное, чтобы выступить на нем. Я очень хотел бы оказаться в составе.
Лео должен поехать на следующий чемпионат мира, однозначно. Это же Лео. Семь «Золотых мячей», Лига чемпионов – он выиграл с «Барселоной» все. Лучший игрок в истории.
Чтобы попасть на Кубок Америки, нужно остаться в Европе. В противном случае Скалони не возьмет в состав.
Нужно быть готовым на 100%. Лео, как и всем остальным игрокам, нужно быть на высшем уровне. Скалони ни для кого не делает уступки», – сказал вингер «Ювентуса» и сборной Аргентины.
А вот бездарь из аль насры так и останется лузером с 0+0 в плей офф)
Кстати а Марокко бездаря натянул или это другое?
Болелы Юве ненавидят Криштика
Это для тех, кто тут пишет про учёных.
Они доказали что Месси 2 раза лучше чем роналду.
Посмотрим который пристижнее.
Месси в 2 раза лучше, ученные это доказали. Теперь успокоишься???
Интересно, Кришти будут вызывать в сборную из чемпа СА?) Чувак играет в чемпе, который по уровню равен примерно 3-4 дивизиону Испании.
Кринж за 16 лет 0 голов
Рамуш за 1 матч 3 гола