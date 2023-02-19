Ди Мария о Месси: «Лучший в истории. Семь «Золотых мячей», ЛЧ – он выиграл с «Барсой» все. Лео должен поехать на ЧМ-2026»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Анхель Ди Мария Золотой мяч ЧМ-2026 Футбол

Анхель Ди Мария не намерен ехать на ЧМ-2026, но считает, что Лео Месси выступит на нем.

«Я уже не мечтаю о следующем чемпионате мира. Верю, что сыграю на следующем Кубке Америки. Я сделаю все возможное, чтобы выступить на нем. Я очень хотел бы оказаться в составе.

Лео должен поехать на следующий чемпионат мира, однозначно. Это же Лео. Семь «Золотых мячей», Лига чемпионов – он выиграл с «Барселоной» все. Лучший игрок в истории.

Чтобы попасть на Кубок Америки, нужно остаться в Европе. В противном случае Скалони не возьмет в состав.

Нужно быть готовым на 100%. Лео, как и всем остальным игрокам, нужно быть на высшем уровне. Скалони ни для кого не делает уступки», – сказал вингер «Ювентуса» и сборной Аргентины.

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54 комментария

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Мадрид наказывает!
Ответ Raindrop Drop Top
Жизнь расставила все по местам. Кому-то кубок Мира и звание лучшего футболиста этого века, а кому-то арабских верблюдов выгуливать и чистить за ними туалеты
хаве штоле?
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Мадрид наказывает!
Все это будет конфисковано - судейские чашки.
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Dizzod
и 2030 тоже
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Oleg
Ответ ⚽️Juventini⚽️
Знатно эти любители натянули Аргентину на чм . Это долго будут помнить
Месси то Чемпион Мира, он в истории навсегда, он коронован.

А вот бездарь из аль насры так и останется лузером с 0+0 в плей офф)
Кстати а Марокко бездаря натянул или это другое?
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R. Giskard Reventlov
Минимум 3 мяча левых
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Гульнур Наурзалиева
Ответ Marat_NJL
Вопрос, а нужно ли оно или ему? Провести посредственный чемпионат мира, мучая организм под 40 лет, когда и так уже все трофеи со сборной взял. Не факт, что его следующий контракт будет серьезным. Вполне допускаю, что после ПСЖ будет МЛС
35-40 лет - это расцвет мужчины, уже всё знает и ещё всё может. А после 40 у них, конечно, спад. Знают, но уже не могут. В 2026 году Лео будет 39, даже не сорок. Ничем не злоупотребляет. Думаю, сможет, как Пепе в 39, даже забил швейцарцам.
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FrankieWild
не нужно ему уже ехать на ЧМ,ушел бы красиво
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aidos_1979
Ответ VERBLYUD
"Чтобы попасть на Кубок Америки, нужно остаться в Европе. В противном случае Скалони не возьмет в состав. Нужно быть готовым на 100%." Интересно, Кришти будут вызывать в сборную из чемпа СА?) Чувак играет в чемпе, который по уровню равен примерно 3-4 дивизиону Испании.
Если главный тренер Португалии не хочет в одночасье стать самым некрасивым фруктом на земле то вызывать придётся через боль)
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ ⚽️Juventini⚽️
Знатно эти любители натянули Аргентину на чм . Это долго будут помнить
Будут помнить кто чемпион мира, а тех кто заняли четвёртое место запомнят как победу шерифа над Реалом. Кстати, криштифаныч, ты зачем ник ювентини поставил? 🤣
Болелы Юве ненавидят Криштика
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Айлин 1990
https://m.realnoevremya.ru/news/148962-uchenye-iz-belgii-vyyasnili-kto-silnee-messi-ili-ronaldu

Это для тех, кто тут пишет про учёных.
Они доказали что Месси 2 раза лучше чем роналду.
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Айлин 1990
Ответ Real_v_dushe
Анхель лучше бы занялся своими делами, а не пытался лезть с этим вылизыванием по всем каналам. Противно до ужаса. Всем известно, что его нежно вылизываемый партнёр в плей-офф ЛЧ абсолютно никакой и там сплошь провалы и унизительные поражения. А катарская фифашная цацка - на голову ниже по сложности турнир, чем ЛЧ.
Напомни, сколько стоит кубок ЧМ и ЛЧ??
Посмотрим который пристижнее.
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⚽️Juventini⚽️
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Пару дней не заходил. Объясните, почему когда речь заходит о лучших в истории или на ЧМ тут же прибегают болельщики Аль Насра Кришти с погонялом исчезаю в плей-офф ЧМ или мистер 0+0? Ребят, ну больно Месси лучший, это понимаем, но Аль-Наср не сегодня играет, наш сииииу забьет вратарю-любителю и мы будем говорить как растворялся мессян и как хороша наша красавица
Знатно эти любители натянули Аргентину на чм . Это долго будут помнить
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Айлин 1990
Ответ Кот Ученый
ученые официально признали гоатом роналду вот так научно доказано
https://m.realnoevremya.ru/news/148962-uchenye-iz-belgii-vyyasnili-kto-silnee-messi-ili-ronaldu

Месси в 2 раза лучше, ученные это доказали. Теперь успокоишься???
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otchim kaloeda
Ответ Кот Ученый
ученые официально признали гоатом роналду вот так научно доказано
По ходу эти ученые такие же,как ты!)))Кот с умным хлебалом
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Oleg
Ответ Moscwow
Все дело в том, что «лучший» оказался дутым. В Барсе клуб платил судьям с момента его появлени в команде, за чм его хозяева из псж шейхи платили. Купленный чемпионишка
Сколько боли и отчаянья)
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Moscwow
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Ммммм очень интересно. Ты уроки сделал?
Да, еще в 2012 году. Мам, отстань
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Moscwow
Все дело в том, что «лучший» оказался дутым. В Барсе клуб платил судьям с момента его появлени в команде, за чм его хозяева из псж шейхи платили. Купленный чемпионишка
Ммммм очень интересно. Ты уроки сделал?
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Moscwow
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Пару дней не заходил. Объясните, почему когда речь заходит о лучших в истории или на ЧМ тут же прибегают болельщики Аль Насра Кришти с погонялом исчезаю в плей-офф ЧМ или мистер 0+0? Ребят, ну больно Месси лучший, это понимаем, но Аль-Наср не сегодня играет, наш сииииу забьет вратарю-любителю и мы будем говорить как растворялся мессян и как хороша наша красавица
Все дело в том, что «лучший» оказался дутым. В Барсе клуб платил судьям с момента его появлени в команде, за чм его хозяева из псж шейхи платили. Купленный чемпионишка
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Любезный Коссутий
в обратном порядке
ибра тебе объяснил кто лучший в истории
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VERBLYUD
"Чтобы попасть на Кубок Америки, нужно остаться в Европе. В противном случае Скалони не возьмет в состав. Нужно быть готовым на 100%."

Интересно, Кришти будут вызывать в сборную из чемпа СА?) Чувак играет в чемпе, который по уровню равен примерно 3-4 дивизиону Испании.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Real_v_dushe
Анхель лучше бы занялся своими делами, а не пытался лезть с этим вылизыванием по всем каналам. Противно до ужаса. Всем известно, что его нежно вылизываемый партнёр в плей-офф ЛЧ абсолютно никакой и там сплошь провалы и унизительные поражения. А катарская фифашная цацка - на голову ниже по сложности турнир, чем ЛЧ.
Этот чел с 18 декабря до сих пор плачет. Месси лучший в истории, а Кришти забил гол без касания, каждому своё
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Барсик Юрана
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Пару дней не заходил. Объясните, почему когда речь заходит о лучших в истории или на ЧМ тут же прибегают болельщики Аль Насра Кришти с погонялом исчезаю в плей-офф ЧМ или мистер 0+0? Ребят, ну больно Месси лучший, это понимаем, но Аль-Наср не сегодня играет, наш сииииу забьет вратарю-любителю и мы будем говорить как растворялся мессян и как хороша наша красавица
Комплексы
+5
-1
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Гегенпрессинг Рангника
Пару дней не заходил. Объясните, почему когда речь заходит о лучших в истории или на ЧМ тут же прибегают болельщики Аль Насра Кришти с погонялом исчезаю в плей-офф ЧМ или мистер 0+0? Ребят, ну больно Месси лучший, это понимаем, но Аль-Наср не сегодня играет, наш сииииу забьет вратарю-любителю и мы будем говорить как растворялся мессян и как хороша наша красавица
+16
-6
+10
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Барсик Юрана
Ответ Real_v_dushe
Анхель лучше бы занялся своими делами, а не пытался лезть с этим вылизыванием по всем каналам. Противно до ужаса. Всем известно, что его нежно вылизываемый партнёр в плей-офф ЛЧ абсолютно никакой и там сплошь провалы и унизительные поражения. А катарская фифашная цацка - на голову ниже по сложности турнир, чем ЛЧ.
В плей-офф ЧМ:

Кринж за 16 лет 0 голов
Рамуш за 1 матч 3 гола
+19
-4
+15
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Real_v_dushe
Анхель лучше бы занялся своими делами, а не пытался лезть с этим вылизыванием по всем каналам. Противно до ужаса. Всем известно, что его нежно вылизываемый партнёр в плей-офф ЛЧ абсолютно никакой и там сплошь провалы и унизительные поражения. А катарская фифашная цацка - на голову ниже по сложности турнир, чем ЛЧ.
+1
-6
-5
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