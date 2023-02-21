Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Он сыграет, если организм позволит. Иметь такого игрока в команде – преимущество, другие тянутся за ним»

не исключил участие на чемпионате мира в 2026 году.

«Участие в следующем чемпионате мира будет решением Лео – если организм позволит, он сыграет.

За нашим титулом стояло единство между болельщиками, персоналом и игроками, нечто эмоциональное, что еще больше усилило чувство принадлежности к этой уникальной футболке.

Наличие такого игрока, как Месси, было преимуществом и остается им. Как бывшему товарищу по команде, очень приятно его тренировать. Я вижу, как другие игроки смотрят на него и тянутся за ним, он лучший», – сказал тренер сборной .

Месси о ЧМ-2026: «Я не хочу опережать события, до него еще далеко. Я буду играть в футбол, пока получаю удовольствие»