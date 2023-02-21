Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Он сыграет, если организм позволит. Иметь такого игрока в команде – преимущество, другие тянутся за ним»

Теги ПСЖ Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 Футбол

Лионель Скалони не исключил участие Лионеля Месси на чемпионате мира в 2026 году.

«Участие в следующем чемпионате мира будет решением Лео – если организм позволит, он сыграет.

За нашим титулом стояло единство между болельщиками, персоналом и игроками, нечто эмоциональное, что еще больше усилило чувство принадлежности к этой уникальной футболке.

Наличие такого игрока, как Месси, было преимуществом и остается им. Как бывшему товарищу по команде, очень приятно его тренировать. Я вижу, как другие игроки смотрят на него и тянутся за ним, он лучший», – сказал тренер сборной Аргентины.

Месси о ЧМ-2026: «Я не хочу опережать события, до него еще далеко. Я буду играть в футбол, пока получаю удовольствие»

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36 комментариев

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Роман
Ответ Трескампеоне
самая смехота, что после ЧМ выходила здесь статья с самыми спорными пенальти турнира и в этом списке ни не оказалось ни одного пенальти аргентинцев, зато был позорный нырок Криштианы)))
Статья ESPN?
Почитай кто это такие. Самая желтушная и смешная пресса.
Над ней только смеются за рубежом.
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Роман
Да з....и со своим Месси и ЧМ. Вы ещё пять лет вспоминайте о нём.
0
-2
-2
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Пирс Морган
Ответ fargys
выехали на мастерстве Лаутаро Мартинеса... видели мы на ЧМ этого мастера
"Пьяного мастера"
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Пирс Морган
Ответ atomio
Смешно так наблюдать за глорами жильного жеребца из пустыни 😂😂😅 они нашли новую оборону себе - теперь все пенальти Аргентины на ЧМ стали левые и поэтому кубок не настоящий у них) а я все голову ломал как же теперь они будут оправдывать своего фрукта с Мадейры.
5 угол уже третий месяц ищут
+1
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litaker
Когда месси будет с ложечки есть, криштиану будет жоржину мммм
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Caterina
Удивительно, что этот "своевременный" вопрос задают Скалони в каждом интервью. Прям требуется срочно его решать.
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imeka21
Ответ Alex Legend
один легенда вратарского цеха, дон золотая перчатка, второй краеугольный камень обороны, ну и третий, завершитель от бога, который заряжал команду даже со скамейки, и ведь именно его гол в серии пенальти с Голландцами вывел Аргентину в полуфинал. Он творец триумфа.
ну уж если вы Лаутаро Мартинеса ставите выше Месси на этом ЧМ, с вами и разговаривать не о чем. А вот Эмилиано молодец, в самые нужные моменты тащил
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Мухаммад Илисханов
Ответ Alex Legend
Быть чьим-то фанатом - дорога в заведение с мягкими стенами.
Доля правды в этом есть, однако. Но гормон роста все же не входит в список запрещенного допинга
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Caterina
Ответ Alex Legend
Он и перед ЧМ этим занимался. А по факту выехали на мастерстве Лаутаро Мартинеса.
Вы Мартинесов не перепутали? 🤣🤣🤣
Невнимательно читали методичку)))
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litaker
Ответ Трескампеоне
самая смехота, что после ЧМ выходила здесь статья с самыми спорными пенальти турнира и в этом списке ни не оказалось ни одного пенальти аргентинцев, зато был позорный нырок Криштианы)))
ни одного. просто там бес порно не пенальти
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Alex Legend
Ответ Мухаммад Илисханов
Если бы Месси был россиянином, ты был бы первым его фанатом.
Быть чьим-то фанатом - дорога в заведение с мягкими стенами.
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Alex Legend
Ответ imeka21
ты Мартинесов не путай
один легенда вратарского цеха, дон золотая перчатка, второй краеугольный камень обороны, ну и третий, завершитель от бога, который заряжал команду даже со скамейки, и ведь именно его гол в серии пенальти с Голландцами вывел Аргентину в полуфинал. Он творец триумфа.
0
-1
-1
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Трескампеоне
Ответ atomio
Смешно так наблюдать за глорами жильного жеребца из пустыни 😂😂😅 они нашли новую оборону себе - теперь все пенальти Аргентины на ЧМ стали левые и поэтому кубок не настоящий у них) а я все голову ломал как же теперь они будут оправдывать своего фрукта с Мадейры.
самая смехота, что после ЧМ выходила здесь статья с самыми спорными пенальти турнира
и в этом списке ни не оказалось ни одного пенальти аргентинцев, зато был позорный нырок Криштианы)))
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litaker
Ответ хороший фрукт
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
хороший фрукт... че тут скажешь
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Мухаммад Илисханов
Ответ Alex Legend
Если бы Месси был россиянином, его бы дисквалифицировали за допинг ещё в 2001-м
Если бы Месси был россиянином, ты был бы первым его фанатом.
+2
0
+2
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Alex Legend
Ответ Мухаммад Илисханов
«В победе Аргентины на чм виноват кто угодно, но только не Месси» ©Комментаторы спортса
Если бы Месси был россиянином, его бы дисквалифицировали за допинг ещё в 2001-м
0
-4
-4
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imeka21
Ответ Alex Legend
Он и перед ЧМ этим занимался. А по факту выехали на мастерстве Лаутаро Мартинеса.
ты Мартинесов не путай
0
0
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Alex Legend
Ответ fargys
выехали на мастерстве Лаутаро Мартинеса... видели мы на ЧМ этого мастера
Лучший нападающий Альбиселесте со времён Марио Кемпеса.
0
0
0
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Alex Legend
Ответ atomio
Смешно так наблюдать за глорами жильного жеребца из пустыни 😂😂😅 они нашли новую оборону себе - теперь все пенальти Аргентины на ЧМ стали левые и поэтому кубок не настоящий у них) а я все голову ломал как же теперь они будут оправдывать своего фрукта с Мадейры.
а ты только двух футболистов знаешь? По твоему не признавать одного "гения" значит поддерживать другого такого же?
+1
-3
-2
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хороший фрукт
Ответ atomio
Смешно так наблюдать за глорами жильного жеребца из пустыни 😂😂😅 они нашли новую оборону себе - теперь все пенальти Аргентины на ЧМ стали левые и поэтому кубок не настоящий у них) а я все голову ломал как же теперь они будут оправдывать своего фрукта с Мадейры.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+3
-1
+2
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fargys
Ответ Alex Legend
Он и перед ЧМ этим занимался. А по факту выехали на мастерстве Лаутаро Мартинеса.
выехали на мастерстве Лаутаро Мартинеса...
видели мы на ЧМ этого мастера
+5
0
+5
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atomio
Смешно так наблюдать за глорами жильного жеребца из пустыни 😂😂😅 они нашли новую оборону себе - теперь все пенальти Аргентины на ЧМ стали левые и поэтому кубок не настоящий у них) а я все голову ломал как же теперь они будут оправдывать своего фрукта с Мадейры.
+14
-2
+12
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Мухаммад Илисханов
«В победе Аргентины на чм виноват кто угодно, но только не Месси» ©Комментаторы спортса
+7
-2
+5
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хороший фрукт
фанатки фрукта, что-то Скалоне перепутал, объясните ему
+1
-1
0
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litaker
другие тянутся за ним не преимущество, брат, а проблема
0
-2
-2
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