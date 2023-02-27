Мостовой о Слуцком: «Все знают, кто он такой, как он пролезает. Ему лучше молчать и ничего не говорить про футбольных людей. Да, он причастен к победам ЦСКА, но все знают как»

резко высказался о .

– Слова Слуцкого про вас: «Просто мне лично, например, очень обидно, когда бывшие очень известные, очень качественные, большие игроки превращаются по существу во фриков и посмешище своими высказываниями, своими недальновидными, какими-то бесконечными поступками». Что можете ответить?

– Все знают, кто такой Слуцкий, как он пролезает. В его случае лучше молчать и ничего не говорить про футбольных людей.

Да, он причастен к победам , но все знают как. Поэтому ему лучше заниматься своим делом, которое очень плохо в последние годы получается. « » вместе с ним вылетел из . До этого его уволили из чемпионатов Голландии и Англии.

Не ему рассуждать. Среди своих друзей может рассказать, а нам это зачем слушать?

– Продолжите фразу: «Всем кто меня критикует, я бы хотел сказать...»

– Спасибо. Значит, я кому-то еще интересен, – сказал бывший игрок «Спартака».