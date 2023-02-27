Мостовой о Слуцком: «Все знают, кто он такой, как он пролезает. Ему лучше молчать и ничего не говорить про футбольных людей. Да, он причастен к победам ЦСКА, но все знают как»
Александр Мостовой резко высказался о Леониде Слуцком.
– Слова Слуцкого про вас: «Просто мне лично, например, очень обидно, когда бывшие очень известные, очень качественные, большие игроки превращаются по существу во фриков и посмешище своими высказываниями, своими недальновидными, какими-то бесконечными поступками». Что можете ответить?
– Все знают, кто такой Слуцкий, как он пролезает. В его случае лучше молчать и ничего не говорить про футбольных людей.
Да, он причастен к победам ЦСКА, но все знают как. Поэтому ему лучше заниматься своим делом, которое очень плохо в последние годы получается. «Рубин» вместе с ним вылетел из РПЛ. До этого его уволили из чемпионатов Голландии и Англии.
Не ему рассуждать. Среди своих друзей может рассказать, а нам это зачем слушать?
– Продолжите фразу: «Всем кто меня критикует, я бы хотел сказать...»
– Спасибо. Значит, я кому-то еще интересен, – сказал бывший игрок «Спартака».
Более того, даже в европейский клуб был приглашен.
А критиковать его работу, сидя на диване без лицензии - это удобная схема. Ведь так просто не быть посредственным тренером, если ты вообще не тренер...
2. Он был тренером ЦСКА
Думаю, как-то так может ответить мэтр