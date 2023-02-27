Мостовой о Слуцком: «Все знают, кто он такой, как он пролезает. Ему лучше молчать и ничего не говорить про футбольных людей. Да, он причастен к победам ЦСКА, но все знают как»

Теги ЦСКА Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой резко высказался о Леониде Слуцком.

Слова Слуцкого про вас: «Просто мне лично, например, очень обидно, когда бывшие очень известные, очень качественные, большие игроки превращаются по существу во фриков и посмешище своими высказываниями, своими недальновидными, какими-то бесконечными поступками». Что можете ответить?

– Все знают, кто такой Слуцкий, как он пролезает. В его случае лучше молчать и ничего не говорить про футбольных людей.

Да, он причастен к победам ЦСКА, но все знают как. Поэтому ему лучше заниматься своим делом, которое очень плохо в последние годы получается. «Рубин» вместе с ним вылетел из РПЛ. До этого его уволили из чемпионатов Голландии и Англии.

Не ему рассуждать. Среди своих друзей может рассказать, а нам это зачем слушать?

– Продолжите фразу: «Всем кто меня критикует, я бы хотел сказать...»

– Спасибо. Значит, я кому-то еще интересен, – сказал бывший игрок «Спартака».

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Он саМый
Ответ Ярик01
Слуцкий сбитый лётчик и могильщик Рубина, но чемпионаты которые он выиграл, были достаточно конкурентными.
Да-да, и Вернблум был достаточно любезным костоломом. Правда, почему-то никогда не наказывался. Интересно, почему?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
Ответ yumurta
Слуцкий лучший тренер России в свое время
не знаю как нужно разбираться в футболе,чтоб называть слуцкого тренером
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Полуэктов Пётр
Ответ Николай Еременко
Слуцкий хотя бы популяризацией спорта в своем родном городе занимается, стадиончик строит, детей на турниры возит... А чем занимается Мост?
Да в первую очередь, Слуцкий хотя бы РАБОТАЕТ тренером.
Более того, даже в европейский клуб был приглашен.
А критиковать его работу, сидя на диване без лицензии - это удобная схема. Ведь так просто не быть посредственным тренером, если ты вообще не тренер...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tollie
Ответ proiski_vragov
я наверное единственный, кто не знает, как пролезает слуцкий
растлитель Волгоградских детишек, кабиненый приспособленец, наглядная демонстрация всех 7 грехов... стоит ли продолжать?! это натуральное исчадие Ада!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Он саМый
Ответ zhukas58
Многократный Чемпион России, четвертьфиналист ЛЧ, многократный победитель кубка России, тренер поработавший в Англии и Нидерландах с одной стороны и бывший футболист, который вот уже почти 20 лет сидит без дела и вспоминает о былых заслугах. Выводы делайте сами…
О его достижениях Мостовой уже сказал, можешь перечитать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Он саМый
Ответ BUTCH GORING
Бухает. В ТЦ "Времена Года" на Кутузовском , есть ресторанчик, он там постоянный посетитель
Лучше безобидно прибухивать, чем бывших чемпионов в пердив спускать
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dreamstep
Слуцкий в отличии от Мостового не живёт заслугами 20-летней давности, хоть и косячит но что-то делает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
proiski_vragov
Ответ Он саМый
Да, ты единственный, кто не слышал про методы Гинера
и какие у него методы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tm5pvbngvj
Ответ Ебздрогыч
Сказал А - говори и Б. Интересно, как же все-таки Слуцкий пролезает везде? И как именно он причастен к победам ЦСКА?
У Мостового крыша едет, он все мозги пропил. В одних из интервью он говорил, что Слуцкий везде пролезает из-за своих связей и агентов. А причастен он к победам потому что тогда конкуренты были слабые и вообще, багаж Газаева. Но если задать Сашке вопрос про 1/4 ЛЧ, то он наверняка придумает что еще ответить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
доктор Ливси
Ответ Ебздрогыч
Сказал А - говори и Б. Интересно, как же все-таки Слуцкий пролезает везде? И как именно он причастен к победам ЦСКА?
1. Пролезает потому что умеет лазить
2. Он был тренером ЦСКА
Думаю, как-то так может ответить мэтр
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лёха Жданчик
Зато у Слуцкого есть тренерская лицензия категории Pro)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лев Эллис
Ответ Russ Ivan
Ну кстати доги со всякими Томями и Мордовиями Слуцкий знатно гонял...
ну да, на тот момент одному из самых сильных клубов РПЛ обязательно же платить несчастной Томи, чтобы обыграть её.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Он саМый
Ответ Питекантроп
Нормально по бегемоту прошелся. Все знают, какой тренер леня, игорек не даст соврать)
Не скажи, тут много в комментах собралось почитателей Лёни "мы-говно" Слуцкого.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лучезарный
Ответ Ебздрогыч
Сказал А - говори и Б. Интересно, как же все-таки Слуцкий пролезает везде? И как именно он причастен к победам ЦСКА?
Хочешь чтобы Мостовой за слова отвечал? Может ему еще и лицензию получить?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бобынин
В одну палату к терюшкову, тихонову, ротенблюму...далее по списку)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hett
как?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Он саМый
Ответ proiski_vragov
я наверное единственный, кто не знает, как пролезает слуцкий
Да, ты единственный, кто не слышал про методы Гинера
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Забил ли Заболотный?
Ответ Ротен Роберт
Продолжите фразу: «Без бумажки ты…»
Мостовой Сашка
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
Ответ Rad0
Ему пора завести онлифанс и там монетезировать свой поток сознания. Глядишь, и на тренерскую лицензию соберёт.
Он бы может и рад завести онлифанс, вот только там русским монетизацию закрыли)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
новость в спам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРХАТ
Слуцкий: "Да ты Царь антисемит как я погляжу"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
old folk
😅 Если воспринимать Мостового как клоуна, то лицензия ему не нужна)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
proiski_vragov
я наверное единственный, кто не знает, как пролезает слуцкий
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ротен Роберт
Продолжите фразу: «Без бумажки ты…»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BUTCH GORING
Ответ Николай Еременко
Слуцкий хотя бы популяризацией спорта в своем родном городе занимается, стадиончик строит, детей на турниры возит... А чем занимается Мост?
Бухает. В ТЦ "Времена Года" на Кутузовском , есть ресторанчик, он там постоянный посетитель
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий