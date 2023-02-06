Орлов о Слуцком: «В «Рубине» все развалилось, команда вылетела, а сам он ушел, хотя обещал, что не уйдет. В ЦСКА все выиграл за счет наследия Газзаева»
Журналист Геннадий Орлов дал оценку работе Леонида Слуцкого в качестве главного тренера.
– Слуцкий раскритиковал журналистов, которые берут комментарии футбольных деятелей в возрасте. Он считает, что пожилые эксперты не могут объективно оценивать ситуацию. Вам, как эксперту, не обидно слышать такое?
– Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться. На обиженных воду возят. Надо просто не реагировать на эти слова.
Сам Слуцкий непонятно куда ушел. Почему он не тренер? Он же тренером был. А теперь он поучает журналистов.
Я читал слова Александра Мостового. Ну он же говорит о фактах! После ЦСКА у Слуцкого нигде не получилось. Ну это же правда! Зачем Слуцкому обижаться на правду?
Слуцкому повезло, что он работал в большом клубе. В ЦСКА он попал в руки хороших менеджеров. Ему до сих пор нужен хороший менеджер, который им бы руководил. А когда он сам по себе… Ну мы видели, как он работал в «Рубине»: все развалилось, команда вылетела, а сам он ушел, хотя обещал, что не уйдет. Он непоследовательный.
Когда критикуют, обязательно должен быть факт и аргумент. Если они есть – чего оставаться недовольным? Значит, человек прав, какой бы возраст у него ни был. А те, кто старше, они мудрее. Лучше прислушиваться.
– Вы регулярно даете комментарии журналистам, потому что вам это интересно?
– Я же сам журналист! Если я интересен, я высказываю свои мысли. У меня есть желание высказаться, и я запускаю новые мысли и идеи. Я же не о людях высказываюсь, а в основном о нашем футболе.
Я говорил, что у нас низкое качество тренеров. Результат-то налицо. Я об этом все время говорю. Личка хорошо работает в «Оренбурге», Абаскаль – в «Спартаке». Так же прилично работал Божович. Но они иностранцы. А свои у нас Газзаев и Семин.
Обидно, когда убирают опытных тренеров. Я не знаю, на кого именно обижается Слуцкий, но Игнатьев тренировал сборную России, у Газзаева великолепный анализ, как и у Непомнящего. Гаджи Гаджиев вообще кандидат наук. А Романцев и Семин! Таких людей надо слушать. Для нашего футбольного сообщества они авторитетны. В своих высказываниях они могут передавать секреты профессии, которые давали результат.
Я спрашивал у Газзаева, как так вышло, что наши футболисты перестали быть самыми выносливыми. Он рассказал, что первый сбор у него всегда был в Кисловодске. Березуцкие, Вагнер и остальные бразильцы бегали кроссы, развивали выносливость. А потом летали по полю. Газзаев собрал всю защиту ЦСКА — Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев. Вот это ядро помогло стать чемпионом Слуцкому.
Слуцкий все выиграл за счет наследия Газзаева. Плюс был Гинер, который великолепно управлял коллективом, – сказал Орлов.
Также в Москве и Крыльях
Мощно не среагировал!))))
Газзаев ни разу не смог выйти из группы ЛЧ, а Слуцкий на его багаже вышел дважды.
После победы в КУЕФА ЦСКА на следующий же год не вышел из группы с Марселем, Левски и Херенвеном, заняв 4 место из 5, хотя Газзаев говорил, что «у действующего победителя может быть только одна цель - защитить титул».
И во времена Газзаева ЦСКА был самым богатым клубом России, когда при Слуцком максимум третьим после Спартака и Зенита.
Такой вот багаж, Гена
Как только Пухлый вылез из под крыла харьковского братка, так и его тренерский гений "внезапно" растворился. Совпадение?