Орлов о Слуцком: «В «Рубине» все развалилось, команда вылетела, а сам он ушел, хотя обещал, что не уйдет. В ЦСКА все выиграл за счет наследия Газзаева»

Журналист Геннадий Орлов дал оценку работе Леонида Слуцкого в качестве главного тренера.

– Слуцкий раскритиковал журналистов, которые берут комментарии футбольных деятелей в возрасте. Он считает, что пожилые эксперты не могут объективно оценивать ситуацию. Вам, как эксперту, не обидно слышать такое?

– Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться. На обиженных воду возят. Надо просто не реагировать на эти слова.

Сам Слуцкий непонятно куда ушел. Почему он не тренер? Он же тренером был. А теперь он поучает журналистов.

Я читал слова Александра Мостового. Ну он же говорит о фактах! После ЦСКА у Слуцкого нигде не получилось. Ну это же правда! Зачем Слуцкому обижаться на правду?

Слуцкому повезло, что он работал в большом клубе. В ЦСКА он попал в руки хороших менеджеров. Ему до сих пор нужен хороший менеджер, который им бы руководил. А когда он сам по себе… Ну мы видели, как он работал в « »: все развалилось, команда вылетела, а сам он ушел, хотя обещал, что не уйдет. Он непоследовательный.

Когда критикуют, обязательно должен быть факт и аргумент. Если они есть – чего оставаться недовольным? Значит, человек прав, какой бы возраст у него ни был. А те, кто старше, они мудрее. Лучше прислушиваться.

– Вы регулярно даете комментарии журналистам, потому что вам это интересно?

– Я же сам журналист! Если я интересен, я высказываю свои мысли. У меня есть желание высказаться, и я запускаю новые мысли и идеи. Я же не о людях высказываюсь, а в основном о нашем футболе.

Я говорил, что у нас низкое качество тренеров. Результат-то налицо. Я об этом все время говорю. Личка хорошо работает в « », – в « ». Так же прилично работал Божович. Но они иностранцы. А свои у нас и Семин.

Обидно, когда убирают опытных тренеров. Я не знаю, на кого именно обижается Слуцкий, но Игнатьев тренировал сборную России, у Газзаева великолепный анализ, как и у Непомнящего. Гаджи Гаджиев вообще кандидат наук. А Романцев и Семин! Таких людей надо слушать. Для нашего футбольного сообщества они авторитетны. В своих высказываниях они могут передавать секреты профессии, которые давали результат.

Я спрашивал у Газзаева, как так вышло, что наши футболисты перестали быть самыми выносливыми. Он рассказал, что первый сбор у него всегда был в Кисловодске. Березуцкие, Вагнер и остальные бразильцы бегали кроссы, развивали выносливость. А потом летали по полю. Газзаев собрал всю защиту ЦСКА — Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев. Вот это ядро помогло стать чемпионом Слуцкому.

Слуцкий все выиграл за счет наследия Газзаева. Плюс был Гинер, который великолепно управлял коллективом, – сказал Орлов.