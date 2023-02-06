Орлов о Слуцком: «В «Рубине» все развалилось, команда вылетела, а сам он ушел, хотя обещал, что не уйдет. В ЦСКА все выиграл за счет наследия Газзаева»

Теги Спартак ЦСКА Рубин Валерий Газзаев Леонид Слуцкий Юрий Семин Евгений Гинер премьер-лига Россия Александр Мостовой Гаджи Муслимович Гаджиев Олег Романцев Валерий Непомнящий Геннадий Орлов Миодраг Божович Оренбург Марцел Личка Гильермо Абаскаль Футбол

Журналист Геннадий Орлов дал оценку работе Леонида Слуцкого в качестве главного тренера.

– Слуцкий раскритиковал журналистов, которые берут комментарии футбольных деятелей в возрасте. Он считает, что пожилые эксперты не могут объективно оценивать ситуацию. Вам, как эксперту, не обидно слышать такое?

– Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться. На обиженных воду возят. Надо просто не реагировать на эти слова.

Сам Слуцкий непонятно куда ушел. Почему он не тренер? Он же тренером был. А теперь он поучает журналистов.

Я читал слова Александра Мостового. Ну он же говорит о фактах! После ЦСКА у Слуцкого нигде не получилось. Ну это же правда! Зачем Слуцкому обижаться на правду?

Слуцкому повезло, что он работал в большом клубе. В ЦСКА он попал в руки хороших менеджеров. Ему до сих пор нужен хороший менеджер, который им бы руководил. А когда он сам по себе… Ну мы видели, как он работал в «Рубине»: все развалилось, команда вылетела, а сам он ушел, хотя обещал, что не уйдет. Он непоследовательный.

Когда критикуют, обязательно должен быть факт и аргумент. Если они есть – чего оставаться недовольным? Значит, человек прав, какой бы возраст у него ни был. А те, кто старше, они мудрее. Лучше прислушиваться.

– Вы регулярно даете комментарии журналистам, потому что вам это интересно?

– Я же сам журналист! Если я интересен, я высказываю свои мысли. У меня есть желание высказаться, и я запускаю новые мысли и идеи. Я же не о людях высказываюсь, а в основном о нашем футболе.

Я говорил, что у нас низкое качество тренеров. Результат-то налицо. Я об этом все время говорю. Личка хорошо работает в «Оренбурге», Абаскаль – в «Спартаке». Так же прилично работал Божович. Но они иностранцы. А свои у нас Газзаев и Семин.

Обидно, когда убирают опытных тренеров. Я не знаю, на кого именно обижается Слуцкий, но Игнатьев тренировал сборную России, у Газзаева великолепный анализ, как и у Непомнящего. Гаджи Гаджиев вообще кандидат наук. А Романцев и Семин! Таких людей надо слушать. Для нашего футбольного сообщества они авторитетны. В своих высказываниях они могут передавать секреты профессии, которые давали результат.

Я спрашивал у Газзаева, как так вышло, что наши футболисты перестали быть самыми выносливыми. Он рассказал, что первый сбор у него всегда был в Кисловодске. Березуцкие, Вагнер и остальные бразильцы бегали кроссы, развивали выносливость. А потом летали по полю. Газзаев собрал всю защиту ЦСКА — Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев. Вот это ядро помогло стать чемпионом Слуцкому.

Слуцкий все выиграл за счет наследия Газзаева. Плюс был Гинер, который великолепно управлял коллективом, – сказал Орлов.

Материалы по теме

67 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Пустохин
Ещё никто не называл Гинера - наследием Газзаева
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зубы Дзюбы
Ответ Burel
давно таблицу не смотрел ? мы уже 23
Ничего что нам год не дают туда очки приносить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ Зубы Дзюбы
С какого это вдруг мы стали 20й лигой?
давно таблицу не смотрел ? мы уже 23
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ Далер Гайнеев
Шут, Семак выводил Уфу в еврокубки, работал ассистентом у Виллаш-Боаша, а Слуцкий с куда более крепким Рубином оподливился в ФНЛ. Как только Пухлый вылез из под крыла харьковского братка, так и его тренерский гений "внезапно" растворился. Совпадение?
Он сделал Рубин 4м, придя по ходу сезона, будучи внизу.
Также в Москве и Крыльях
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Udokan
Прав Орлов - также считаю.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нагрузки Сборной
Развалил Рубин.. который сам же до этого и построил, выведя из зоны вылета и доведя до еврокубковой зоны. Всё хорошее тоже не надо забывать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Ответ PalPal
Он Семака даже не упомянул, не истерите. Зачем обижаться на правду?
Я про то, что этот тип об Семаке говорил раньше, а здесь рассказывает, что про людей не говорит...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ole Gunor
А что Орлов не так то сказал? По ЦСКА все верно,Гинера от тоже устраивал,им можно было руководить,а там где не хватало авторитета сам мистер президент гайки подкручивал,с мафиози не забалуешь уже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишаня Кашников
Ответ Burel
Слуцкий брал 3 титула, когда РПЛ была сильнейшей в истории, против зенита с халками и витселями и выходил в чф ЛЧ. Куда уж ему до семака, мистера 0/17 за пределами России, доминирующего в слабейшей РПЛ в истории на 20м месте (кто не в крусе, в нищие 90е годы мы занимали место с 7 по 12 в таблице коэффициентов)
всётаки Слуцкий в Европе очень часто сливал, что стало даже классикой
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бизе
Старик обиделся и захохотал . Всерьез воспринимать его слова невозможно , деменция ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rubilov
"– Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться. На обиженных воду возят. Надо просто не реагировать на эти слова..."

Мощно не среагировал!))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пол Ганарара:
Ответ Shuller18
Центр обороны остался от Газзаева. Правда именно при Слуцком связка Игнашевича и брата Васи официально стала монолитной, при Георгиче даже после победы в КУЕФА обоих братьев хейтили в хвост и в гриву.
Да да да, причем, я после того как написал свой коммент, полез быстренько освежить память. Думбия, Вернблум, Хонда и все последующие яркие чуваки были куплены уже при Слуцком. Ну какой к чертям Газзаев... По-моему, даже Дзагоев и Мамаев начали появляться при Слуцком, не говоря уже про Головина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ Johnie
Существует и багаж Газзаева
Человек у которого проблемы с дикцией сказал бы: - Багав Газзаева.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
old folk
Ну да, Рамос не смог использовать наследие Газзаева, а Слуцкий смог.
Газзаев ни разу не смог выйти из группы ЛЧ, а Слуцкий на его багаже вышел дважды.
После победы в КУЕФА ЦСКА на следующий же год не вышел из группы с Марселем, Левски и Херенвеном, заняв 4 место из 5, хотя Газзаев говорил, что «у действующего победителя может быть только одна цель - защитить титул».
И во времена Газзаева ЦСКА был самым богатым клубом России, когда при Слуцком максимум третьим после Спартака и Зенита.
Такой вот багаж, Гена
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Чисто на багаже Зико и Хуанде Рамоса вылез.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван_Флягин
Бред конечно. Нет никакого наследия, багажа и прочей фигни. Пёс из группы лч не мог выйти, а Слуцкий в 1/4 финала играл. Какое нафик наследие?)) Иногда гене лучше жевать, чем говорить.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Ижевский
Дед говорит как всегда ерунду. А Слуцкий хороший тренер, именно что хороший, не великий, не выдающийся, не лучший, а просто хороший. Это факт и как правильно и говорит Орлов, чего с этим спорить. У Мостового к Слуцкому это личное, зависть и обида потому что Слуцкий просто отмахнулся от той чуши что нес Мостовой. Слуцкий был хорош в Москве, выиграл 3 чемпионства с ЦСКА, сборную России вывел на чемпионат Европы, не провалился в Европе, Халл без Слуцкого вылетел в 3-й дивизион, Витесс всегда занимает 4-7 места (на данный момент он в чемпионате Голландии 13-й!), с Рубином Слуцкий занял 4-е место, потом что то пошло не так, ну неудачи есть в карьере любого тренера, кого ни возьми. Суть претензии к Слуцкому мне непонятна совсем, просто он за словом в карман не лезет и это многих злит. А Мостовой, чего Мостовой, сидит лапу сосёт, вот пусть пожертвует детской школе 135 млн. рублей, тогда его люди зауважают!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Ответ apossym
Дедушка совсем таблетки пить перестал. А ФК Москва Слуцкий тоже на наследии Газзаева на третье место вывел? А Крыс? Ну и между Слуцкий не после Газзаева ЦСКА получил.
На багаже Петракова на 4 месте закончили) Если серьезно, Петракова кстати Слуцкий подсидел, они в тройке шли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PalPal
Ответ Ковид 07.10.52
Вот он главный герой теории Слуцкого ....Читаешь и поражаешься...как в одном заявлении можно сказать, что людей не обсуждает и тут же кучу фамилий определил по заслугам...В порыве злобы даже забыл, что Слуцкий тренировал Уралан, Москву и КС и добивался достойных результатов....А самое смешное, что у него Семак -гений, Слуцкий - нет, хотя они одного поля ягоды...
Он Семака даже не упомянул, не истерите. Зачем обижаться на правду?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igor.igorev
Ответ Макс Шева
Абсолютно согласен насчёт наследия Газзаева.Лучшая оборона России которой ещё лет 20 подобного образца не будет. Вот за счёт чего в ЦСКА выезжал Леня.Нигде потом даже и близко в оборонительных действиях он не выстроил. Я уже говорил это,возможно Орлов меня читает. По Рубину не знаю ,что там сломалось.
Лучшая оборона России это обычный штамп и пиар. Ничего, что в свой последний сезон лучшая оборона России пропустила в РПЛ 25 мячей? Это отличный результат. Но вот после их ухода, абсолютно новая оборона ЦСКА пропустила те же 25 мячей в РПЛ. Т.е. никакие они не великие, обычные хорошие защитники и не более того. Их легко заменили другие защитники. Не нужно повторять за неумными журналистами штампы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Данилов
Забыл добавить, что Слуцкий некрасивый и неаппетитный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зубы Дзюбы
Ответ Burel
Слуцкий брал 3 титула, когда РПЛ была сильнейшей в истории, против зенита с халками и витселями и выходил в чф ЛЧ. Куда уж ему до семака, мистера 0/17 за пределами России, доминирующего в слабейшей РПЛ в истории на 20м месте (кто не в крусе, в нищие 90е годы мы занимали место с 7 по 12 в таблице коэффициентов)
С какого это вдруг мы стали 20й лигой?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Власов
Ответ Заборостроитель
Багаж Хуанде Рамоса. Хотя может и Зико конспекты оставил
На самом деле Газзаев сделал на тренировках и записывал за Артуром Жорже, мало, кто помнит к сожалению
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Далер Гайнеев
Насчет Газзаева то Орлов прав, Пёс как тренер просто в космосе от бездарного Бегемота
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Далер Гайнеев
Ответ Burel
Слуцкий брал 3 титула, когда РПЛ была сильнейшей в истории, против зенита с халками и витселями и выходил в чф ЛЧ. Куда уж ему до семака, мистера 0/17 за пределами России, доминирующего в слабейшей РПЛ в истории на 20м месте (кто не в крусе, в нищие 90е годы мы занимали место с 7 по 12 в таблице коэффициентов)
Шут, Семак выводил Уфу в еврокубки, работал ассистентом у Виллаш-Боаша, а Слуцкий с куда более крепким Рубином оподливился в ФНЛ.
Как только Пухлый вылез из под крыла харьковского братка, так и его тренерский гений "внезапно" растворился. Совпадение?
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий