Геннадий Орлов: «Слуцкий все время ищет виноватых. Потратил 135 миллионов на школу – молодец, но чего обижаешься? Ждешь «спасибо»?»
Геннадий Орлов раскритиковал Леонида Слуцкого за высказывания о работе СМИ.
Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» в беседе с Денисом Казанским выразил недовольство тем, что СМИ якобы не пишут о детском стадионе «Бомбонера», построенном на его средства.
– Кажется, что Слуцкий хочет спихнуть свои неудачи на журналистов.
– Слуцкий все время ищет виноватых. А кто виноват, кроме него самого? Слуцкому обидно, что он потратил 135 миллионов на школу, а про это никто не написал. Ну, он молодец, что построил школу. Но чего ты обижаешься?
Аршавин очень давно занимается благотворительностью. Я ему предлагал: «Давай я о ней расскажу!» Он постоянно отказывался.
Слуцкий ждет «спасибо», или что? Ты же сделал это от сердца, тебе «спасибо» скажет народ. Слуцкий – не молодой человек. Но все-таки ему надо быть более выверенным в поступках и словах, – сказал журналист и комментатор.
Слуцкий сказал, что никто не пишет про его «Бомбонеру». Это не так!
За такое по хорошему надо государственные награды давать, учитывая то, что у него нет миллиардных состояний