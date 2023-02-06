Геннадий Орлов: «Слуцкий все время ищет виноватых. Потратил 135 миллионов на школу – молодец, но чего обижаешься? Ждешь «спасибо»?»

Теги ЦСКА Рубин Андрей Аршавин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал Леонида Слуцкого за высказывания о работе СМИ.

Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» в беседе с Денисом Казанским выразил недовольство тем, что СМИ якобы не пишут о детском стадионе «Бомбонера», построенном на его средства.

– Кажется, что Слуцкий хочет спихнуть свои неудачи на журналистов.

– Слуцкий все время ищет виноватых. А кто виноват, кроме него самого? Слуцкому обидно, что он потратил 135 миллионов на школу, а про это никто не написал. Ну, он молодец, что построил школу. Но чего ты обижаешься?

Аршавин очень давно занимается благотворительностью. Я ему предлагал: «Давай я о ней расскажу!» Он постоянно отказывался.

Слуцкий ждет «спасибо», или что? Ты же сделал это от сердца, тебе «спасибо» скажет народ. Слуцкий – не молодой человек. Но все-таки ему надо быть более выверенным в поступках и словах, – сказал журналист и комментатор.

Слуцкий сказал, что никто не пишет про его «Бомбонеру». Это не так!

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18 комментариев

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Slavnov
спасибо то стоит всем сказать,кто любит футбол и стоит снять сюжет,на матч тв как функционирует школа,чего и как там,но без фанатизма конечно,не стоит Леонида превозносить вообще на небеса,делать святым
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Александр Абхалимов
А Гена спустил деньги Газпрома на хату машину и шубку
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Defender
Тут Гена прав , такие дела не требуют лишнего спасибо , если это от души сделано .
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Ильназ Гимаев
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Слуцкий нытик, но он сделал для футбола страны больше чем болтун Орлов
И выхода в пердив?
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0
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Ильназ Гимаев
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Слуцкий нытик, но он сделал для футбола страны больше чем болтун Орлов
Что он сделал для Рубина кроме 5 места?
0
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-2
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Тайосич
Газовый маразматик-сектант Гена Орлов ровным счётом ничего хорошего не сделал для российского футбола, только чушь постоянно несёт.
+3
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инок
За развитие детского футбола Слуцкому большое уважение и спасибо.
+3
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Thomas Schaaf
А что, не должен ждать спасибо?
За такое по хорошему надо государственные награды давать, учитывая то, что у него нет миллиардных состояний
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Роман
Лучше школу футбольную делать, чем только балаболить и вбрасывать дезинформацию
+4
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Дмитрий9779
Не каждый из своего кармана выложит 135 млн на футбольную школу,так что да,спасибо ему за это.
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Evergreen
А что, жопа отвалится спасибо написать за инициативу построить стадион за свои деньги?
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Barry
Орлова Бубнов покусал?
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Recreated
Ответ Aleksandr Dubovik
А почему бы и не сказать спасибо? Или господин Орлов только признаете хозяев газовой трубы как главных благодеятелей в стране?
Он спасибо говорит тем, кто ему в карман кладёт!
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Адепт Суперлиги
Так конкретно по школе Слуцкий прав: российский спорт не заинтересован в частниках, и хуже того, не заинтересован в развитии. У нас давно могла быть сборная, состоящая из игроков топ-лиг Европы.
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Nuteruoli
Если выбирать между средним тренером Слуцким или комментатором-болельщиком Зенита Орловым, конечно я выберу первого
+1
-1
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Aleksandr Dubovik
А почему бы и не сказать спасибо? Или господин Орлов только признаете хозяев газовой трубы как главных благодеятелей в стране?
+17
-1
+16
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Egor Aleksandrovich
к Слуцкеру можно относится по разному, но что он конкретно не так сказал в этой ситуации? 2-3 упоминания в СМИ видел про его строящийся проект за всё время, зато совершенно дурацкие цитаты из вью Мостовова почти каждый день на главной.
+22
-1
+21
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Сижу на факсах Барселоны
Слуцкий нытик, но он сделал для футбола страны больше чем болтун Орлов
+19
-7
+12
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