Александр Мостовой: «Что такого в том, что меня Орлов поддержал? Он должен быть согласен со мной, как и другие. Я говорю правду, а не придумываю»

Александр Мостовой ответил на вопрос о поддержке Геннадий Орлова.

Высказываясь о работе тренера Леонида Слуцкого, комментатор сказал: «В «Рубине» все развалилось, команда вылетела, а сам он ушел, хотя обещал, что не уйдет. В ЦСКА все выиграл за счет наследия Газзаева».

«Я не слышал слова Орлова о том, что он поддержал мое высказывание про Слуцкого. Честно, я стал относиться ко всем с иронией.

Если кто-то меня желает задеть или еще что-то сделать, то хочу сказать: «Ребят, не о том вы думаете в сегодняшнее время».

Я прошел в жизни через многое, поэтому меня уже никак не заденешь.

То, что Орлов меня поддержал, что в этом такого? Это же не Платини. Почему я должен быть согласен с Геннадием? Он должен быть согласен со мной, как и многие другие.

Я же говорю правду, а не придумываю. А многие этим занимаются – два гола забьют и ходят, рассказывают», – сказал бывший футболист сборной России.

Бывший главный тренер , «Халла», «Витесса» и « » высказался о Мостовом так: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова».