Дмитрий Губерниев: «Слуцкий может развиваться как стендапер, ведущий. Он всегда был скорее шоуменом, чем тренером, к сожалению»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Дмитрий Губерниев соцсети Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о Леониде Слуцком.

«Если говорить о Слуцком в роли журналиста или интервьюера, то он всегда был скорее шоуменом, чем тренером, к сожалению. Помните, как у Ильфа и Петрова: «Графа Монте-Кристо из меня не вышло, придется переквалифицироваться в управдомы». Но, если говорить серьезно, то Леонид Викторович вполне может развиваться в качестве стендапера, ведущего ютуб-шоу, также на телевидении может себя попробовать без проблем. Он может испытать себя даже в качестве комментатора.

Вопрос только в том, интересно ли это Слуцкому самому? Думаю, что да. Мне кажется, что он все-таки изначально тренер. И заканчивать свою карьеру на такой плохой ноте после работы в «Рубине» не выход. Самый лучший вызов для Леонида Викторовича сейчас – возглавить новую команду и сделать из нее что-то путное. Но вопрос, доверят ли ему?» – сказал комментатор.

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22 комментария

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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Дима, ну с тебя комментатор тоже такой себе. Шоумен да тоже так себе.
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Sevuska
Стендапер Слуцкого .
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Serzhique
Ответ Sweaty25
Дмитрий, а когда ныне не существующий "ФК Москва" занимал призовые места в чемпионате он, видимо, свой первый стендап тур устроил? Кто из вас двоих давным-давно шоумен, так это Вы!
Губерниев не шоумен, а обычный клоун
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Damien King
Если Слуцкий шоумен, тогда остальные российские тренеры просто клоуны
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Юрий Кечко
Единственный российский тренер бывший в 1/4 лч( именно прошедший стадию )
Единственный бывший два раза в плей офф лч
Пару раз чемпион с Цска при Зенита с ХалкоВитселем не тренер... ну да

Майонез , иди ка ты нахер
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Антон Киселёв
М. Эдегор - “Забористый у тебя майонез, братан"
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Петрович5%
Губерниев,чтобы придать себе вид интелектуала,в последнее время часто приукрашивает речь,цитируя известных поэтов или писателей...Но когда его слушаешь,вынося эти цитаты за скобки,начинаешь понимать,что он даже в школе уроки литературы прогуливал точно.Но что не сделаешь, чтобы мешки не таскать...
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Мосгорсуд
Лёне нужны тепличные условия и поддержка, тогда он на что то способен, конечно сказывается личное отсутствие футбольного опыта....он теоретик
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ChefJhonnyMorgan
А Губерниев всегда был балаболом, а не комментатором к сожалению
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Назар Игорь
Судя по минусованию нормальных комментов Губерниев стал появляться на сайте, раньше этого не было.
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TheSportNik
Слуцкий умный человек в первую очередь и потому работать может условно комментатором, что он доказал ведя прекрасные репортажи с чемпионата мира и Европы, чем унизил всех этих продажных болтунов, что нормальные болельщики выключают звук, чтоб не слышать воплей Черданцева или шепелявого Казанского.
Губерниев- это клоун на МАТЧ ТВ, где ему доверяют только лыжи и биатлон, а уже футбол или хоккей для разума этого человечка просто недоступны.
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Назар Игорь
Если говорить о Губерниеве как о комментаторе и тележурналисте, то он скорее шут гороховый.
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ХавиГави_Паратрупер
Леонид Слуцкий: «Губерниев может развиваться как комментатор, ведущий. Он всегда был скорее майонезом, чем человеком, к сожалению»🙃
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Alex Pron
Обосрал, Поддержал.
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AlexPaxare
Вот интересно... Сможет ли Дмитрий Губерниев развиваться как комментатор, или останется шоуменом ?
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Только Крылья
Ответ evil
Хвичу с Эдегором научил в футбол играть, в смысле плохой тренер?!
Тарханов, например, гораздо больше игроков в своё время открыл (навскилку - Игнашевич, Хохлов, Радимов, Каряка, Смолов у него именно стал забивать) Но ничего не выиграл на клубном уровне в России. При этом ставил привлекательный атакующий футбол. Слуцкий, конечно, имеет опредкленный уровень. весьма средний. Больше распиарен

з. ы. Хвичу раскрыл Сёмин.
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Любезный Коссутий
как, собственно, и Губерниев. он всегда был больше шутом, чем спортивным журналистом.
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Sweaty25
Ответ Sweaty25
Дмитрий, а когда ныне не существующий "ФК Москва" занимал призовые места в чемпионате он, видимо, свой первый стендап тур устроил? Кто из вас двоих давным-давно шоумен, так это Вы!
Вру, максимум топ-4, но тем не менее!
+2
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Сергей Орлов
Ответ evil
Хвичу с Эдегором научил в футбол играть, в смысле плохой тренер?!
Еще Головин и Боуэн.
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Максим Горький
Одно другому не мешает)
0
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Sweaty25
Дмитрий, а когда ныне не существующий "ФК Москва" занимал призовые места в чемпионате он, видимо, свой первый стендап тур устроил? Кто из вас двоих давным-давно шоумен, так это Вы!
+13
-4
+9
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evil
Хвичу с Эдегором научил в футбол играть, в смысле плохой тренер?!
+5
-2
+3
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