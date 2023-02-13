Дмитрий Губерниев: «Слуцкий может развиваться как стендапер, ведущий. Он всегда был скорее шоуменом, чем тренером, к сожалению»

высказался о .

«Если говорить о Слуцком в роли журналиста или интервьюера, то он всегда был скорее шоуменом, чем тренером, к сожалению. Помните, как у Ильфа и Петрова: «Графа Монте-Кристо из меня не вышло, придется переквалифицироваться в управдомы». Но, если говорить серьезно, то Леонид Викторович вполне может развиваться в качестве стендапера, ведущего ютуб-шоу, также на телевидении может себя попробовать без проблем. Он может испытать себя даже в качестве комментатора.

Вопрос только в том, интересно ли это Слуцкому самому? Думаю, что да. Мне кажется, что он все-таки изначально тренер. И заканчивать свою карьеру на такой плохой ноте после работы в « » не выход. Самый лучший вызов для Леонида Викторовича сейчас – возглавить новую команду и сделать из нее что-то путное. Но вопрос, доверят ли ему?» – сказал комментатор.

Слуцкий взял интервью у Карпина. Честный разговор про страхи, xG и отъезд легионеров

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!