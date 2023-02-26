Хави о 0:1 от «Альмерии»: «У «Барсы» не было интенсивности и желания. Я очень зол, у нас нет оправданий»

Теги Барселона Хави Ла Лига Альмерия Футбол

Хави жестко раскритиковал «Барселону» после поражения от аутсайдера Ла Лиги.

Каталонцы сегодня на выезде проиграли «Альмерии» с 15-го места в 23-м туре чемпионата Испании (0:1). Отрыв «Барсы» от «Реала» сократился до 7 очков.

«Мы потерпели неудачу, и у нас нет оправданий. В первом тайме нам не хватало страсти. У нас не было ни интенсивности, ни желания побеждать – вот что меня беспокоит больше всего.

Приносим извинения болельщикам. Мы упустили прекрасную возможность. Мы не выигрываем Ла Лигу три года. Я этого не понимаю. Мы не заслуживали победы и должны взять на себя ответственность. Я очень зол.

После перерыва мы пытались сделать все возможное, но этого было недостаточно, да и было слишком поздно.

Первый тайм – наша худшая игра в сезоне. Это моя ответственность. К счастью у нас есть подушка в виде очкового отрыва», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Barça TV.

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89 комментариев

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Madhamish
У Барсы не было футбольного тренера на бровке, вот в чем дело. Коуч-мотиватор дело хорошее, но нужен футбольный тренер, главным образом.
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белошип
Ответ Ansu Fati
Это фишка твоя, минусить, когда нечего сказать?))
Жди кубка,там Реал вас унизит в 102 раз и выпнет кабинет уже после первого матча)
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АХМЕД ГАДЖИЕВ
В начале сезона были рычаги, в середине сезона подушка, интересно что же нас ждет в конце сезона есть у кого какие варианты?
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Вячеслав Шишкин
Ответ Великий Алонсо
Как обычно это бывает - хороший футболист не становится хорошим тренером. Зидан исключение.
Гвардиола отличным игроком был в свое время, как и Анчеллоти кстати.
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JealousNobody
Чапи пора в будку, не тянет он тренировать Барсу
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Ильнур Хасанов
Этот турнир не благосклонен, мы заслуживали большего
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Nick Y
Вы видели скамейку барсы? Там выпускать некого было. Про педри все кричат, что загонял парня - вот и травма. Дал отдохнуть защитникам основным - дэбил, зачем бревно гарсию выпустил. Короче, что бы хави ни делал - все не так. Вы прикиньте, насколько там все тухло с исполнителями, что единственный вариант в атаку - это араухо центр нападом. И кстати, не самое худшее решение в этой ситуации, когда главные "созидатели" на поле ничего не могут показать. Пара моментов возникла. Короче, проиграли альмерии - и ладно. Отрыв солидный, надо постараться удержать. Давайте будем честны, в начале сезона никто особо не ожидал, что барса к этому моменту наберет столько очков и проиграет всего дважды. Так что удержат чемп - будет отлично, нет - ничего смертельного. Но вот в следующем сезоне за невыход из группы лч или провал в ла лиге с Хави надо будет спрашивать уже строго. Сейчас он со своей работой справляется нормально, хоть это не то, к чему болельщики барсы привыкли. Но это уже и не борьба за топ 4, как в прошлом сезоне
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Great ManUtd
Ответ Мадрид наказывает!
А кто сказал, что он был хорошим футболистом?
Хорошим. Не топ, топов, но хорошим.
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Смеющийся Баварец
Ответ Sakata Gintoki
Мы как болельщики Барселоны в последнее время только и делаем что верим в лучшее, а готовимся к очередной отставке тренера) Ну ладно, дай боже все же у Хави получится
Ну, если Чави упустит Ла Лигу и кубок, то действительно можно всерьез задуматься об отставке. С другой стороны, иногда такие матчи были, что диву даёшься, как они могли ещё и из ЛЧ вылететь)
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Ansu Fati
Ответ белошип
У Барсы и тренера нет Есть только фартовый пучеглаз,которого стабильно дерут в еврокубках)
Это фишка твоя, минусить, когда нечего сказать?))
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Мадрид наказывает!
Ответ Great ManUtd
А Пепун?
А кто сказал, что он был хорошим футболистом?
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Sakata Gintoki
Ответ Смеющийся Баварец
Согласен. Тактическая ограниченность видна уже второй матч. Когда с МЮ во втором матче, после перерыве 10Хаг меняет игру, то Чави просто не мог построиться. Так и здесь, закидушки весь матч, авось залетит что-нибудь. Посмотрим что дальше будет
Мы как болельщики Барселоны в последнее время только и делаем что верим в лучшее, а готовимся к очередной отставке тренера) Ну ладно, дай боже все же у Хави получится
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Смеющийся Баварец
Ответ Великий Алонсо
Как обычно это бывает - хороший футболист не становится хорошим тренером. Зидан исключение.
Дидье Дешам? Пеп? Кройфф? Юпп Хайнкес? Дель Боске? И это те, кто сразу в голову пришел.
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Ansu Fati
Уважаемые фанаты железного Рюди и подопечные судей Ла Лиги) вы что тут забыли?)) впереди 3 игры с мадридским проектом, не хотите ли после них поговорить?))
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Мадрид наказывает!
Ответ Somik-1
Странно что оправданий нет, обычно они всегда есть.
Это ж только первое интервью. Скоро будут где, где Хаве приведет несколько причин))
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falkao2013
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А что тебе не так? Опыт надо перенимать
Давай,давай..
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falkao2013
Ответ March Hare
на кой ляд тогда были все трансферы (вовсе недешевые), если все купленные игроки не помогают обыграть условную алмерию. или, может быть, проблема в тренере.
Я по тренеру буду делать выводы в конце сезона. Пока что негативных эмоций Хави вызывает меньше чем его предшественник
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ falkao2013
Я уже написал тебе на ветке чемпионата Испании про зеркало) Потом не обижайся и не вопрошай
А что тебе не так? Опыт надо перенимать
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falkao2013
Ответ AlexMa1n888
но тем не менее , Альмерию должны же обыгрывать😁 Дембеле ещё ладно , Рафинья хоть немного его функционал выполняет, а вот то что у Барсы «Педризависимость» было видно ещё с прошлого сезона и это пугает , на самом деле. Нет Педри - нет игры
Ладно хоть от одной "зависимости" начинаем избавляться. Хотя будь этот человек сегодня в команде,может и выиграли бы.
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March Hare
Ответ falkao2013
Ну если вся игра строится на этих двух и они являются лидерами команды,то да,их отсутствие это минус огромный.
на кой ляд тогда были все трансферы (вовсе недешевые), если все купленные игроки не помогают обыграть условную алмерию. или, может быть, проблема в тренере.
+2
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Somik-1
Странно что оправданий нет, обычно они всегда есть.
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Смеющийся Баварец
Ответ Sakata Gintoki
Говорить то можно что угодно, ну хочется что бы он эту ответственность проявлял в тактической гибкости, он же максимально ограниченный тренер, особенно когда дело доходит до автобусов, какой раз уже такач картина, только раньше забивали первыми, потому не было такого количества навесов, ну и как бы результат есть ну и ладно, а тут пропустили и все, дальше уже ничего придумать не можем.
Согласен. Тактическая ограниченность видна уже второй матч. Когда с МЮ во втором матче, после перерыве 10Хаг меняет игру, то Чави просто не мог построиться. Так и здесь, закидушки весь матч, авось залетит что-нибудь. Посмотрим что дальше будет
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Great ManUtd
Ответ Великий Алонсо
Как обычно это бывает - хороший футболист не становится хорошим тренером. Зидан исключение.
А Пепун?
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Леван Сиукаев
Ответ FrankieWild
Оправдание одно ,то что нету идей у тренера
нету идей это пол беды,самое тревожное что Хави не умеет настроить игроков на борбу.нету идей,ну и ладно,болшенство тренеров такие же,за исключением несколькых, но хоть словом,психологичесский надо же подбодрить команду
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Sakata Gintoki
Ответ FanRocstar
За то хоть как-то вытащил на 1 место понятно что щяс проиграли но сдаваться нельзя верим в Барсу ещё Выиграем
Не, я честно сказать на счет Ла лиги не особо переживаю, тут думаю что все же дожмут, а вот Кубок да, на счет него боязно, как и на счет будущего с Хави. Он не может в еврокубки и не факт, что в следующем году команда смоет набрать такой же темп
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