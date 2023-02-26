Хави о 0:1 от «Альмерии»: «У «Барсы» не было интенсивности и желания. Я очень зол, у нас нет оправданий»

жестко раскритиковал «Барселону» после поражения от аутсайдера .

Каталонцы сегодня на выезде проиграли «Альмерии» с 15-го места в 23-м туре чемпионата Испании (0:1). Отрыв «Барсы» от «Реала» сократился до 7 очков.

«Мы потерпели неудачу, и у нас нет оправданий. В первом тайме нам не хватало страсти. У нас не было ни интенсивности, ни желания побеждать – вот что меня беспокоит больше всего.

Приносим извинения болельщикам. Мы упустили прекрасную возможность. Мы не выигрываем Ла Лигу три года. Я этого не понимаю. Мы не заслуживали победы и должны взять на себя ответственность. Я очень зол.

После перерыва мы пытались сделать все возможное, но этого было недостаточно, да и было слишком поздно.

Первый тайм – наша худшая игра в сезоне. Это моя ответственность. К счастью у нас есть подушка в виде очкового отрыва», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Barça TV.