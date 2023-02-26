«Барса» проиграла в Ла Лиге впервые с октября – после 1:3 от «Реала» были 12 побед и ничья

«Барселона» проиграла в впервые с октября.

Сегодня в 23-м туре Примеры каталонцы уступили на выезде «Альмерии» (0:1).

У команды были 12 побед, в том числе 7 подряд, и ничья в 13 матчах после поражения от «Реала» (1:3) 16 октября 2022 года.

5 марта « » примет «Валенсию».