«Барса» проиграла в Ла Лиге впервые с октября – после 1:3 от «Реала» были 12 побед и ничья
«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые с октября.
Сегодня в 23-м туре Примеры каталонцы уступили на выезде «Альмерии» (0:1).
У команды Хави были 12 побед, в том числе 7 подряд, и ничья в 13 матчах после поражения от «Реала» (1:3) 16 октября 2022 года.
5 марта «Барселона» примет «Валенсию».
Это не то же, что с Кадисом или Эльче; победы над ними не выведут команду на топ-уровень.
Надо, чтобы Хави слил еще чемпионат, и тогда может быть Барса пригласит нормального тренера, а не клоуна на бровке.
https://coub.com/view/2jy1za
Желаю Хави смену клуба (евро регион). Хватит мучать себя и фанатов.
И это хорошо.
Знаете же кто есть на скамейке - там все очень плохо…
Без Педри и Дембеле, которые могут что-то придумать, появились серьезные проблемы.
Беспомощно смотрит и не может подстроиться под сценарий на поле. Нет рычагов (хе-хе) влияния на игру. Никакой гибкости и вариативности.
Спасибо МЮ и Тен Хагу за то, что освободили Барсу от еврокубковой нагрузки. Несколько фронтов не тянут.