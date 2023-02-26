«Барса» проиграла в Ла Лиге впервые с октября – после 1:3 от «Реала» были 12 побед и ничья

Теги Барселона Хави Ла Лига Альмерия Футбол

«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые с октября.

Сегодня в 23-м туре Примеры каталонцы уступили на выезде «Альмерии» (0:1).

У команды Хави были 12 побед, в том числе 7 подряд, и ничья в 13 матчах после поражения от «Реала» (1:3) 16 октября 2022 года.

5 марта «Барселона» примет «Валенсию».

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30 комментариев

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TNGHT
Чаппи приходит в себя и начинает позориться не только в еврокубках (там вообще угар нон-стопом), но и в чемпионате, где он незаслуженно отскакивал раньше раз за разом
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Фарид Алиев
Гоните в комментах придурки
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zhukas58
После таких матчей я в очередной радуюсь, что бросил ставки, кто мог предположить, что Барса тут сольет? Все, кто рекламирует ставки - преступники, это все равно, что рекламировать наркотики.
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blaugrano
Ответ Футбол_это_жизнь
Ахаххаха ты серьезно? Посмотри все матчи где Хави заменами добывал результат!!!!!
Надо уметь переворачивать игры с соперниками топ-класса, к которым и должна стремиться Барселона. С Баварией, с Интером, с тем же МЮ.
Это не то же, что с Кадисом или Эльче; победы над ними не выведут команду на топ-уровень.
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ernar11
Если посмотреть на эту картинку с результатами, то можно подумать что это Атлетико Мадрид лучших времён. Большинство матчей выиграно с минимальным преимуществом.
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Михаил Стентор
Ответ blaugrano
Хави не способен влиять на ход матча и вносить в него коррективы. Если игра не идёт, то всё - перевернуть её невозможно. Навес/заброс/перевод на фланг, и так по кругу - авось прокатит. Беспомощно смотрит и не может подстроиться под сценарий на поле. Нет рычагов (хе-хе) влияния на игру. Никакой гибкости и вариативности. Спасибо МЮ и Тен Хагу за то, что освободили Барсу от еврокубковой нагрузки. Несколько фронтов не тянут.
Спасибо за адекватное мнение, а то порой кажется, что у Хави нимб скоро будет из-за всеобщего поклонения.
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XavIniesta2008-2015
Ответ blaugrano
Хави не способен влиять на ход матча и вносить в него коррективы. Если игра не идёт, то всё - перевернуть её невозможно. Навес/заброс/перевод на фланг, и так по кругу - авось прокатит. Беспомощно смотрит и не может подстроиться под сценарий на поле. Нет рычагов (хе-хе) влияния на игру. Никакой гибкости и вариативности. Спасибо МЮ и Тен Хагу за то, что освободили Барсу от еврокубковой нагрузки. Несколько фронтов не тянут.
В этом сезоне достаточно примеров обратного, когда замены Хави улучшали игру команды и помогали добиться лучшего результата. А кого было выпускать в этой игре ? Сам факт того, что вышли Аларкон и Торре говорит о многом
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Madhamish
Эти люди хотели побеждать МЮ на ходу?
Надо, чтобы Хави слил еще чемпионат, и тогда может быть Барса пригласит нормального тренера, а не клоуна на бровке.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Хаве:
https://coub.com/view/2jy1za
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Меган Лайф
Ответ Футбол_это_жизнь
Ахаххаха ты серьезно? Посмотри все матчи где Хави заменами добывал результат!!!!!
На все 0?
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Сикарио
Карма судейскому кабинету за то, что постоянно позорит Испанию в Европе.
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Пакаев
При всем уважении к Хави, Барселоне надо в тренеры взять Тухеля.
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Inside 88 LW
Хави нужен опыт - и хороший тренерский штаб а не это кумовство (штаб Хави - его брат и друзья детства).
Желаю Хави смену клуба (евро регион). Хватит мучать себя и фанатов.
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Футбол_это_жизнь
Ответ blaugrano
Хави не способен влиять на ход матча и вносить в него коррективы. Если игра не идёт, то всё - перевернуть её невозможно. Навес/заброс/перевод на фланг, и так по кругу - авось прокатит. Беспомощно смотрит и не может подстроиться под сценарий на поле. Нет рычагов (хе-хе) влияния на игру. Никакой гибкости и вариативности. Спасибо МЮ и Тен Хагу за то, что освободили Барсу от еврокубковой нагрузки. Несколько фронтов не тянут.
Ахаххаха ты серьезно? Посмотри все матчи где Хави заменами добывал результат!!!!!
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TNGHT
Банкрот наконец-то перестал бесконечно отскакивать со своим 1-0 и теперь уступил 1-0 сам. Два заслуженных поражения подряд, на очереди Реал. Чувствую проглотит рычаг знатно
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Raul14
Судьи после скандала перестали помогать банкроту)) Нету левых голов как в матче с Бетисом и Атлетико))
Зато твоему Реалу не помогают совсем, 0 удалений из 20 и 10 пенальти из 3
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инок
Противостояние Реал - Барса продолжается.
И это хорошо.
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Кирилл
Ответ blaugrano
Хави не способен влиять на ход матча и вносить в него коррективы. Если игра не идёт, то всё - перевернуть её невозможно. Навес/заброс/перевод на фланг, и так по кругу - авось прокатит. Беспомощно смотрит и не может подстроиться под сценарий на поле. Нет рычагов (хе-хе) влияния на игру. Никакой гибкости и вариативности. Спасибо МЮ и Тен Хагу за то, что освободили Барсу от еврокубковой нагрузки. Несколько фронтов не тянут.
Ну а кем менять ход матча, если так посмотреть ?
Знаете же кто есть на скамейке - там все очень плохо…

Без Педри и Дембеле, которые могут что-то придумать, появились серьезные проблемы.
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Азимжон Рахимов
С такой игрой дальще будеть проигриш.еще с такой тренером
До МЮ Хави для вас был топом и богом, быстро же ваше мнение меняется, лучшие фанаты клуба
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Alexvu10
Барса очень много побеждала «на тоненького», сегодня не прокатило
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Raul14
Ответ Роман
Барса возвращается.
Судьи после скандала перестали помогать банкроту)) Нету левых голов как в матче с Бетисом и Атлетико))
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blaugrano
Хави не способен влиять на ход матча и вносить в него коррективы. Если игра не идёт, то всё - перевернуть её невозможно. Навес/заброс/перевод на фланг, и так по кругу - авось прокатит.
Беспомощно смотрит и не может подстроиться под сценарий на поле. Нет рычагов (хе-хе) влияния на игру. Никакой гибкости и вариативности.
Спасибо МЮ и Тен Хагу за то, что освободили Барсу от еврокубковой нагрузки. Несколько фронтов не тянут.
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Flow market Victor Mercedes
Дорогой вносящий в чёрный список от беспомощности "Роман" Барса в тебе навсегда)))
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Азимжон Рахимов
С такой игрой дальще будеть проигриш.еще с такой тренером
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FanRocstar
Матч Года , Давайте так и дальше играть Реалу проиграем и Валенсии тоже вот это За**ись будет это просто смешно
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-1
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