Отрыв «Барсы» от «Реала» сократился с 8 до 7 очков
Отрыв «Барселоны» от «Реала» сократился на одно очко.
Сегодня в 23-м туре Ла Лиги каталонцы уступили на выезде «Альмерии» (0:1). Накануне «сливочные» сыграли вничью с «Атлетико» дома (1:1).
Перед туром «Барса» опережала «Реал» на 8 очков и после осечки конкурента могла нарастить отрыв до 10 очков, однако теперь команды разделяют 7 баллов.
В 24-м туре «Барселона» примет «Валенсию» 5 марта, «Реал» на выезде сыграет с «Бетисом» в этот же день.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Так себе повод для гонора
Тяжёлый случай 😁