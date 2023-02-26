Отрыв «Барсы» от «Реала» сократился с 8 до 7 очков

Отрыв «Барселоны» от « » сократился на одно очко.

Сегодня в 23-м туре каталонцы уступили на выезде «Альмерии» (0:1). Накануне «сливочные» сыграли вничью с «Атлетико» дома (1:1).

Перед туром «Барса» опережала «Реал» на 8 очков и после осечки конкурента могла нарастить отрыв до 10 очков, однако теперь команды разделяют 7 баллов.

В 24-м туре « » примет «Валенсию» 5 марта, «Реал» на выезде сыграет с «Бетисом» в этот же день.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.