Отрыв «Барсы» от «Реала» сократился с 8 до 7 очков

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Альмерия Футбол

Отрыв «Барселоны» от «Реала» сократился на одно очко.

Сегодня в 23-м туре Ла Лиги каталонцы уступили на выезде «Альмерии» (0:1). Накануне «сливочные» сыграли вничью с «Атлетико» дома (1:1).

Перед туром «Барса» опережала «Реал» на 8 очков и после осечки конкурента могла нарастить отрыв до 10 очков, однако теперь команды разделяют 7 баллов.

В 24-м туре «Барселона» примет «Валенсию» 5 марта, «Реал» на выезде сыграет с «Бетисом» в этот же день.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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103 комментария

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Фарид Алиев
Ответ Роман
Вчера барсофаны над ничьей с Атлетико смеялись. А сегодня от аутсайдера отлетели.
Не бзди умник
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XavIniesta2008-2015
Ответ rachidibrahimov
Во первых, 7 очков отыграть можно. Во вторых, это должок за весь вчерашний хейт.
Во-первых, а можно и не отыграть. Во-вторых, если это должок за вчерашний хейт, то я боюсь представить расплату Реала за последний год хейта
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rachidibrahimov
Ответ XavIniesta2008-2015
Ты хоть представляешь, как это жалко выглядит, когда вы радуетесь отставанию от Барселоны всего в 7 очков ?
Во первых, 7 очков отыграть можно. Во вторых, это должок за весь вчерашний хейт.
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навесы кумана
Ответ Gravdaar Iyaad
ВЕЛИКИЙ Катарский стратег вылетел в 1/16 ЛЕ и проиграл аутсайдеру Ла Лиги "но ведь хави только строит команду, ему надо время" В то же время дебют Зидана в качестве тренера - 3 ЛЧ подряд
ВЕЛИКИЙ Катарский стратег идёт на первом месте в ла лиге
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Нашествие "кантерано"
Ответ Zidan GOAT
Но фанаты бчк об этом ни слова не скажут, они только игры Королевского клуба обсуждают
А о чём это говорит? Правильно, о желании возвысить себя за счёт унижения других, то есть...
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Vitalik Barbacari
Ответ XavIniesta2008-2015
Ты хоть представляешь, как это жалко выглядит, когда вы радуетесь отставанию от Барселоны всего в 7 очков ?
хахахахахха клоун)))))))))) вы еще вспоминаете 4-0 хотя проиграли чемпионат в 15 очков)))) такие вот клоуны в Каталоний
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Вячеслав Тотров
Без Педри и Дембеле эта Барселона скучнее "пикового" Атлетико
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навесы кумана
Ответ Artem Piatkov
Хави переоценен, причём жутко) Вылет в 1/16 ЛЕ, проигрыш Альмерии Что дальше? Не удивлюсь, если и Кубок сольют
Так переоценён, что на первом месте идёт
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XavIniesta2008-2015
Ответ sayemlo
судья не помогает вот что из этого выходит:
Конечно. Реалу ведь помог
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Нашествие "кантерано"
Вопрос шутникам про холодную погоду в Мадриде... Что с лицом?
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Катя Бурова
из испанских команд очень уважаю Атлетико и работу Симеоне. Но если и желать чемпионства в этом сезоне, то лучше уж пускай Реал его возьмет. Барселоне ещё очень долго расплачиваться за ужас в полуфинале 2009,за засуженный ПСЖ, за нырки Неймара, за подглядывания лежащего бускетса и прочее. нет в мире более мерзотной команды и руководства
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Natan Pilkin
Ответ Роман
Вчера барсофаны над ничьей с Атлетико смеялись. А сегодня от аутсайдера отлетели.
Барсаелона проиграла сама, а за реал очко взял судья

Так себе повод для гонора
+1
-1
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Akab01
Ответ Zidan GOAT
Дайте угадаю, судья виноват?
Нее, трава высокая была, в свою чики-пуки не получилось сыграть)
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Юлия Закаблукова
все равно отрыв огромен
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XavIniesta2008-2015
Ответ madrilenos
+10? 🤣🤣🤣
Ты хоть представляешь, как это жалко выглядит, когда вы радуетесь отставанию от Барселоны всего в 7 очков ?
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f0rmoceft
Ответ Эрнандес Эрнандес
Начинают болеть за ПСЖ… но и у парижан скоро матч с Баварией) Тяжёлый случай 😁
Они сейчас втихаря минусуют со всех аккаунтов)
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Val Smith
Ответ f0rmoceft
Главные глоры Барсы исчезают, когда у клуба проблемы)
Утешают друг друга.
+4
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TNGHT
"Король Еврокубков" сегодня конечно покорил всех своим изящным навесболлом, в лучших традициях катарской пустыни
+2
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Zidan GOAT
Ответ Сикарио
Непонятно лишь почему не удалили Гиви - там чистейшая вторая желтая в конце должна была быть.
Но фанаты бчк об этом ни слова не скажут, они только игры Королевского клуба обсуждают
+2
-1
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kef1r41K
Ответ Роман
Вчера барсофаны над ничьей с Атлетико смеялись. А сегодня от аутсайдера отлетели.
Реал Мальорка
+1
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Val Smith
Все таки потепление)
+1
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Бускетс это позиция
Ответ Alexander Sragovich
Я второй тайм даже смотреть не стал. Торре так и не выпустили? С такой игрой Лигу не взять
Выпустили, но ничего особо не сделал, команда в навесы как с первого тайма свалилась, так и играла
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Сикарио
Непонятно лишь почему не удалили Гиви - там чистейшая вторая желтая в конце должна была быть.
Это Перес подкупил судью 😁
+1
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Moscwow
Чапи гений. Из игры в тысячу бессмысленных пасов сделал игру в тысячу бессмысленных навесов
+4
0
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Эрнандес Эрнандес
Ответ f0rmoceft
Главные глоры Барсы исчезают, когда у клуба проблемы)
Начинают болеть за ПСЖ… но и у парижан скоро матч с Баварией)

Тяжёлый случай 😁
+6
0
+6
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