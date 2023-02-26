«Барселона» не забила впервые за 20 матчей. Последний раз это случилось в октябре против «Баварии»

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«Барселона» не забила впервые за 20 матчей.

Матч 23-го тура Ла Лиги против «Альмерии» закончился поражением сине-гранатовых со счетом 0:1. До этого «Барселона» забивала в 19 матчах подряд во всех турнирах.

Последним матчем, в котором «Барселоне» не удалось забить, была встреча с «Баварией» на групповом этапе Лиги чемпионов 26 октября (0:3).

«Барса» проиграла в Ла Лиге впервые с октября – после 1:3 от «Реала» были 12 побед и ничья

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37 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Калашников
Ответ Blaumerc
Атлетико не покупали таких игроков именно в этом сезоне (сейчас по ценникам примерно): Рафинья 60, Левандовски 50, Кунде 60 млн, не считая ещё нескольких свободными агентами, или за гораздо скромную сумму, может я кого-то пропустил. А самое главное что всех этих игроков хотел сам Хави. То есть там по сообщениям СМИ не было несоглавсованных с гл.тренером трансферов. Так что он должен выжимать гораздо больше чем вылеты из ЛЧ, а потом ещё и из ЛЕ.
они могли Соболева за 100 купить, это бы не говорило что Соболев хороший игрок, просто Барса переплачивает за всякое гумно, цена не всегда говорит о качестве! То что команда лидирует в Примере, а не идёт рядом с Атлетико именно заслуга Хави, Барса взяла тех кого смогла, они бы Мбаппе взяли если смогли и или Кевина , но взяли тех кого смогли!
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Blaumerc
Ответ Дмитрий Калашников
а по мне Хави выжимает максимум из этого состава, по мне их состав не сильнее атлетико, где эти, и где те!
Атлетико не покупали таких игроков именно в этом сезоне (сейчас по ценникам примерно): Рафинья 60, Левандовски 50, Кунде 60 млн, не считая ещё нескольких свободными агентами, или за гораздо скромную сумму, может я кого-то пропустил.
А самое главное что всех этих игроков хотел сам Хави. То есть там по сообщениям СМИ не было несоглавсованных с гл.тренером трансферов.
Так что он должен выжимать гораздо больше чем вылеты из ЛЧ, а потом ещё и из ЛЕ.
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Дмитрий Калашников
Ответ Blaumerc
Большинство безумных трат не оправдали себя. Дело даже не в самих игроках, здесь наверное больше фактор тренера. По большому счёту, кроме Гави (Педри и до Хави был топом, а Дембеле раньше тоже выдавал неплохие отрезки) никто из игроков (бывшых, новых) не вышли на новый уровень. Даже те кто были желанными трансферами для многих топ клубов Европы (Рафинья, Кунде) превратились в средних игроков. А главный вопрос, вот уже почти два сезона, во что пытается играть Хави? то есть по его словам из интервью которые он даёт, понятно что это типо ДНК, владение, атака и прессинг. но на деле мы видим совершенно другую картину. Ни при Вальверде, ни при Кумане, не было по сотни навесов в штрафную, даже с учётом того что Куман не взял ЛЛ. Но при этом, как была Барса безхарактерной командой, так и осталвсь. И ни что не может быть оправданием для Хави. Трансферы были, и не маленькие. Время для построения игры были. А на деле вечное нытьё от Хави, так не должно быть. лично меня как болельщика Барсы, не устраивает периодические разгромные победы над Реалом в различных турнирах что бы потом прятаться за этими победами из-за позорных вылетов из ЕК. На практике МЮ мы видим что гл.тренер основа построения, побед, проигрышов, удач и неудач команды. не знаю, согласятся ли со мной другие болельщи, но Хави пока не дорос до Барселоны. И это вне зависимости от того возьмёт Хави Ла Лигу или нет.
а по мне Хави выжимает максимум из этого состава, по мне их состав не сильнее атлетико, где эти, и где те!
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Артём Назмутдинов
Ответ f0rmoceft
Глоры радовались сливу в ЛЕ, чтобы сосредоточиться на ЛаЛиге, но что-то пошло не так))
Что пошло не так? +7 очков не так или что? В Ла Лиге все прекрасно, но у хейтеров всегда что-то не так
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Blaumerc
Большинство безумных трат не оправдали себя. Дело даже не в самих игроках, здесь наверное больше фактор тренера. По большому счёту, кроме Гави (Педри и до Хави был топом, а Дембеле раньше тоже выдавал неплохие отрезки) никто из игроков (бывшых, новых) не вышли на новый уровень. Даже те кто были желанными трансферами для многих топ клубов Европы (Рафинья, Кунде) превратились в средних игроков.
А главный вопрос, вот уже почти два сезона, во что пытается играть Хави? то есть по его словам из интервью которые он даёт, понятно что это типо ДНК, владение, атака и прессинг. но на деле мы видим совершенно другую картину. Ни при Вальверде, ни при Кумане, не было по сотни навесов в штрафную, даже с учётом того что Куман не взял ЛЛ. Но при этом, как была Барса безхарактерной командой, так и осталвсь.
И ни что не может быть оправданием для Хави. Трансферы были, и не маленькие. Время для построения игры были. А на деле вечное нытьё от Хави, так не должно быть.
лично меня как болельщика Барсы, не устраивает периодические разгромные победы над Реалом в различных турнирах что бы потом прятаться за этими победами из-за позорных вылетов из ЕК.
На практике МЮ мы видим что гл.тренер основа построения, побед, проигрышов, удач и неудач команды.
не знаю, согласятся ли со мной другие болельщи, но Хави пока не дорос до Барселоны. И это вне зависимости от того возьмёт Хави Ла Лигу или нет.
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Игорь Удалов
наверное худшая игра сезона. надеюсь, больше таких не будет. сделают выводы и выиграют чемп.
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rej1sta
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Консультацию с Мансано вчера уже видели🤓
Причем образцовую. Теперь понятно, как надо работать)
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Леван Мкртчян
Ответ Vitalik Barbacari
Еффект Хави) вот реально надеюсь останеться хотябы ещё на годика 2)
А ты мазохист какой-то))
Два прошлых года Барса ,фактически, не боролась за чемпионство, а тут минус 7 в чемпионате везут Мадриду при Хави.
Одно очко отыграли в этом туре , а радости как-будто уже обогнали😂
14 туров в Ла-лиге пришлось ждать , чтобы написать про физрука Хави, ну ок’))

Хотя ,сегодня железно на поле был фк Навес с каким-то шлаком на поле вместо футболистов. Тут не возможно не признать.
Но это не отменяет ничего из того, что я сказал)
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Василий Петров
Игра ужасная сегодня, но количество злорадных комментов не по делу показывает, как сильно люди волнуются, что барса снова начинает выигрывать
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f0rmoceft
Ответ 2vdhrvmmzf
Скидывай хотя бы пару подобных комментариев где именно радовались вылету, или балабол
Не хочу облегчать тебе задачу, сам ищи
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Mario Enzo
Срочно требуются консультации с судейским корпусом им. Негрейры.
Консультацию с Мансано вчера уже видели🤓
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2vdhrvmmzf
Ответ f0rmoceft
Глоры радовались сливу в ЛЕ, чтобы сосредоточиться на ЛаЛиге, но что-то пошло не так))
Скидывай хотя бы пару подобных комментариев где именно радовались вылету, или балабол
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zzzeeerrrooo
Ответ белошип
Как Я и говорил,как только у кабинета закончится фарт и пруха-будут унижения Реал этим дохлякам 5 отгрузит на классе)
Когда последний раз Реал больше 3 забивал Барсе?
Могу только вспомнить как они 3+ получали
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Xabi Alonso78
Это карма за вчерашние изрыгания после ничьи Реала
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Старик Стариканов
как поражение глорики рычага сразу пропали,зато на ветках Реала,Челси и ПСЖ всегда первые.
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Shumer
Личное поражение Хави. Такой состав только он мог собрать.
А вообще, Лапорте придется отвечать скоро за таких игроков как, Феран, Рафинья,Кисье, Гарсия , бесплатного Депая к конкурентам, Ютглу в подарок и очень хорошего тренера Пименте,не говоря уже за Месси. Дров он натворил уже будь здоров.
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f0rmoceft
Ответ Zemanuha
Сейчас будет ответ Хави и игроков , мы заслуживали большего , в первом таймы мы играли не лучшим образом , во втором прибавили , но нам нужно дальше работать , но мы заслужили победу.
Газон не тот, ветер сильный…)
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Vitalik Barbacari
Еффект Хави) вот реально надеюсь останеться хотябы ещё на годика 2)
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MADRiD_00
Мдаа уж! Как я ранее писал, Реал всегда хромает зимой, а Барса весной. Не знаю почему, но это всегда так. Я слежу долгое время за ЛаЛигой, как минимум последние 10 лет это превратилось в закономерность!
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белошип
Как Я и говорил,как только у кабинета закончится фарт и пруха-будут унижения
Реал этим дохлякам 5 отгрузит на классе)
+5
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TNGHT
Похоже нереальный фарт катарца начинает заканчиваться. И теперь мчк заслуженно сливает не только всем топам подряд, но и аутсайдерам
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Raul14
Ответ Роман
Зато больше 100 навесов за матч сделали.
Дальше так и будут играть! Приятного просмотра))
+7
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Эркинбек Апаканов
ждём нытьё Чави)
0
-1
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Abdu Giyasov
Где вы Барсаглоры??? Так вам и надо, по меньше будете трепать языком.
+6
-3
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Flow market Victor Mercedes
Роман 🐓
+2
0
+2
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