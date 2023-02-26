«Барселона» не забила впервые за 20 матчей. Последний раз это случилось в октябре против «Баварии»

«Барселона» не забила впервые за 20 матчей.

Матч 23-го тура против «Альмерии» закончился поражением сине-гранатовых со счетом 0:1. До этого « » забивала в 19 матчах подряд во всех турнирах.

Последним матчем, в котором «Барселоне» не удалось забить, была встреча с «Баварией» на групповом этапе Лиги чемпионов 26 октября (0:3).

«Барса» проиграла в Ла Лиге впервые с октября – после 1:3 от «Реала» были 12 побед и ничья