«Барселона» не забила впервые за 20 матчей. Последний раз это случилось в октябре против «Баварии»
«Барселона» не забила впервые за 20 матчей.
Матч 23-го тура Ла Лиги против «Альмерии» закончился поражением сине-гранатовых со счетом 0:1. До этого «Барселона» забивала в 19 матчах подряд во всех турнирах.
Последним матчем, в котором «Барселоне» не удалось забить, была встреча с «Баварией» на групповом этапе Лиги чемпионов 26 октября (0:3).
«Барса» проиграла в Ла Лиге впервые с октября – после 1:3 от «Реала» были 12 побед и ничья
А самое главное что всех этих игроков хотел сам Хави. То есть там по сообщениям СМИ не было несоглавсованных с гл.тренером трансферов.
Так что он должен выжимать гораздо больше чем вылеты из ЛЧ, а потом ещё и из ЛЕ.
А главный вопрос, вот уже почти два сезона, во что пытается играть Хави? то есть по его словам из интервью которые он даёт, понятно что это типо ДНК, владение, атака и прессинг. но на деле мы видим совершенно другую картину. Ни при Вальверде, ни при Кумане, не было по сотни навесов в штрафную, даже с учётом того что Куман не взял ЛЛ. Но при этом, как была Барса безхарактерной командой, так и осталвсь.
И ни что не может быть оправданием для Хави. Трансферы были, и не маленькие. Время для построения игры были. А на деле вечное нытьё от Хави, так не должно быть.
лично меня как болельщика Барсы, не устраивает периодические разгромные победы над Реалом в различных турнирах что бы потом прятаться за этими победами из-за позорных вылетов из ЕК.
На практике МЮ мы видим что гл.тренер основа построения, побед, проигрышов, удач и неудач команды.
не знаю, согласятся ли со мной другие болельщи, но Хави пока не дорос до Барселоны. И это вне зависимости от того возьмёт Хави Ла Лигу или нет.
Два прошлых года Барса ,фактически, не боролась за чемпионство, а тут минус 7 в чемпионате везут Мадриду при Хави.
Одно очко отыграли в этом туре , а радости как-будто уже обогнали😂
14 туров в Ла-лиге пришлось ждать , чтобы написать про физрука Хави, ну ок’))
Хотя ,сегодня железно на поле был фк Навес с каким-то шлаком на поле вместо футболистов. Тут не возможно не признать.
Но это не отменяет ничего из того, что я сказал)
Могу только вспомнить как они 3+ получали
А вообще, Лапорте придется отвечать скоро за таких игроков как, Феран, Рафинья,Кисье, Гарсия , бесплатного Депая к конкурентам, Ютглу в подарок и очень хорошего тренера Пименте,не говоря уже за Месси. Дров он натворил уже будь здоров.
Реал этим дохлякам 5 отгрузит на классе)