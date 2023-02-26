У «Барсы» 1 удар в створ с «Альмерией» – на 81-й пробил вышедший на замену 18-летний Аларкон. Команда Хави сделала 47 кроссов

«Барселона» нанесла лишь один удар в створ ворот в матче с «Альмерией».

В матче 23-го тура сине-гранатовые на выезде уступили «Альмерии» со счетом 0:1. Единственный удар в створ ворот « » нанесла на 81-й минуте – это сделал вышедший на замену 18-летний .

В этом матче «Барселона» также выполнила 47 кроссов, лишь 9 из которых оказались удачными (19%).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.