У «Барсы» 1 удар в створ с «Альмерией» – на 81-й пробил вышедший на замену 18-летний Аларкон. Команда Хави сделала 47 кроссов
«Барселона» нанесла лишь один удар в створ ворот в матче с «Альмерией».
В матче 23-го тура Ла Лиги сине-гранатовые на выезде уступили «Альмерии» со счетом 0:1. Единственный удар в створ ворот «Барселона» нанесла на 81-й минуте – это сделал вышедший на замену 18-летний Анхель Аларкон.
В этом матче «Барселона» также выполнила 47 кроссов, лишь 9 из которых оказались удачными (19%).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
смотришь матч, депрессия начинается.
Как только банкрот отправят в сегунду,эти челы перестанут болеть за бестрофейный кал)
А сегодня на поле была просто ужасная команда , от игры которой аж блевать хотелось , несмотря на то, что я её болельщик.
Чувствуешь разницу?
Хотя о чём это я