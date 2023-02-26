У «Барсы» 1 удар в створ с «Альмерией» – на 81-й пробил вышедший на замену 18-летний Аларкон. Команда Хави сделала 47 кроссов

Теги Барселона Хави Ла Лига Альмерия Анхель Аларкон Футбол

«Барселона» нанесла лишь один удар в створ ворот в матче с «Альмерией».

В матче 23-го тура Ла Лиги сине-гранатовые на выезде уступили «Альмерии» со счетом 0:1. Единственный удар в створ ворот «Барселона» нанесла на 81-й минуте – это сделал вышедший на замену 18-летний Анхель Аларкон.

В этом матче «Барселона» также выполнила 47 кроссов, лишь 9 из которых оказались удачными (19%).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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51 комментарий

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Evilgenius-Of Bulletboy
Ответ Evilgenius-Of Bulletboy
у хави ни игры, ни результатов. смотришь матч, депрессия начинается.
пора на выход
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Evilgenius-Of Bulletboy
у хави ни игры, ни результатов.
смотришь матч, депрессия начинается.
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Нефанатик
Ответ Роман
Только у Зидана 3 ЛЧ, а у Чави 3 выхода в ЛЕ.
2 выхода в ЛЕ, за третий ему еще побороться надо.
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Нефанатик
Помню как сектанты смеялись над Зиданом (тем самым, который ни разу не вылетал в ЛЕ и единственный кто выигрывал 3 ЛЧ подряд) что у него одни навесы, но ответочка пришла откуда не ждали))
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Катя Бурова
помимо судей, конечно, в Барселоне ещё всегда был такой игрок, который тащит(Месси, Роналдиньо), ситуация похожа на 2002,с той лишь разницей, что тогда в составе был Рикельме, и какой же , бездарностью был ван Гаал, что не втстроил его в систему игры, сейчас же игроков такого уровня в Барселоне нет, да, есть Левандовски, но он больше завершить
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Christos NB
Ответ Руслан Нотарев
Хави - физрук! И ла Лигу проиграют и из кубка вылетят с такой игрой. Просто днище🤦🏻‍♂️
вот люди вы в своем репертуаре когда барса выигрывала подряд где вы были? но когда барса один матч проиграла сразу все вылезли и начинаете критиковать как будто вы тренера ты лично тренировал команду такого уровня какое ты право имеешь критиковать его ну емае один проигрыш в чемпионате и сразу начали закидывать Хави критикой некрасиво вы поступаете люди очень быстро меняют свое мнение 10 раз выйграл молодец один раз проиграл никчёмный тренер это некрасиво не по человечески вам не угодить хоть 100 побед сделаешь но если один косяк будет те 100 побед обесценятся.
+1
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Iuasanotu
Ответ Роман
Только у Зидана 3 ЛЧ, а у Чави 3 выхода в ЛЕ.
Из ЛЕ
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белошип
Опять унижение кабинетной выскочки и опять бурэлы-гурки-рычагберги исчезли
Как только банкрот отправят в сегунду,эти челы перестанут болеть за бестрофейный кал)
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Ваня Шипитко
Бавария сделала одного Кроса
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wshnmn
Ответ Роман
Только у Зидана 3 ЛЧ, а у Чави 3 выхода в ЛЕ.
Три вылета ты хотел сказать.
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Momos
За этим всем прослеживается явный мадридский след
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Леван Мкртчян
Ответ Старик Стариканов
Просто судье забыли заплатить,поэтому чавиболл не прошел
Зато Реал к этому всегда подходит предельно ответственно. Вчера вон, еще до обеда ,наверное, занесли, чтобы наверняка))
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Руслан Нотарев
Хави - физрук! И ла Лигу проиграют и из кубка вылетят с такой игрой. Просто днище🤦🏻‍♂️
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TNGHT
Навесы у барселоны в ДНК, вы что не знали. Оно сейчас у них такое, рычажно-навесное в еврокубках позорящееся
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vaniaEee
Ответ Роман
Только у Зидана 3 ЛЧ, а у Чави 3 выхода в ЛЕ.
И два вылета из ЛЕ
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Alibi Tasbau
Мне кажется, дальше будет еще хуже, и реал сократит отрыв до минимума
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DolJun
Ответ Ansu Fati
Комментарий удален модератором
при чем тут апл? или ты про третью команду, которая просто деклассировала блауграновый середняк без истории?)
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-3
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JealousNobody
как я рад. прямо хочется, чтобы команда, у которой тренер такой нытик, проигрывала и проигрывала.
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Ansu Fati
Ответ DolJun
ансу, барсу отчавиболили а ты тут про апл)
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deco7
Ответ SergioRamos92
Было время когда местные кулес за такой футбол стебали Зидана и называли его физруком Но в случае Хави это другое конечно
Это не другое. Барса играла отвратно.
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yarmuck
По такой игре понадобился бы де Йонг, он не раз выручал в прошлом году. Но он в ПСВ
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Леван Мкртчян
Ответ белошип
Будет обидно если Реал проиграет чемп этому кабинетному позору)
Кабинетный позор вчера все всем показал , вытащив ничью только за счет судейского беспредела. Хотя к сами футболистам Реала претензий нет.
А сегодня на поле была просто ужасная команда , от игры которой аж блевать хотелось , несмотря на то, что я её болельщик.
Чувствуешь разницу?
Хотя о чём это я
+1
-3
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DolJun
Ответ Ansu Fati
Поклонник рекордсмена АПЛ, ты че тут забыл?)) 1 победа за 11 матчей, 0 побед за 8 выездных матча, 1 гол за февраль))
ансу, барсу отчавиболили а ты тут про апл)
0
-3
-3
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Роман
Только у Зидана 3 ЛЧ, а у Чави 3 выхода в ЛЕ.
Так он второй сезон тока тренирует, откуда 3 выхода?)
+4
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Sakata Gintoki
Ответ белошип
Будет обидно если Реал проиграет чемп этому кабинетному позору)
Я конечно все понимаю что игра была сегодня дeрьмо дeрьма, ну у Мадрида в чемпионате дела не шибко то лучше с подвальными командами)
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