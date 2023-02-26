«Альмерия» победила «Барсу» впервые в истории

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«Альмерия» впервые в истории обыграла «Барселону».

Команда из Андалусии дома победила каталонцев со счетом 1:0 в 23-м туре Ла Лиги.

До этого клубы встречались 17 раз в чемпионате и Кубке Испании. «Барса» побеждала 14 раз, также команды трижды сыграли вничью.

Сине-гранатовые лидируют в Примере с отрывом в 7 очков, «Альмерия» занимает 15-е место в таблице.

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26 комментариев

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OldRedWhite
Надеюсь это был договорной матч !
Если нет , то все ещё хуже )))
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OldRedWhite
Ответ antimadridista_alex
Вопрос а Хави. Когда надо выйграть, какого луя ты выпускаешь в старте Ферана, Эрика Гарсию и Серхи Роберто.? Наа.... Я
Я вижу Вы не в теме !
По конспектам Поттера работает - тот тоже был большим поклонником ротации …
Теперь то уже нет , но поздно )))
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Леван Мкртчян
Ответ Alejandro_27
Вот это тактика от гения Хави...Барселона» сделала 47 навесов (9 успешных) в матче против «Альмерии» — это самый высокий показатель в одном выездном матче Ла Лиги с сезона 2005/06
Из 47 таких навесов как делала Барса и сегодня и в выездной игре с Интером ( там было 50 навесов) нормальная команда выжала бы минимум 3 или 4 гола ( за эти 100 навесов).
В топ 5 лиг показатель голов на каждые 50 навесов из финальной трети , забивается около 2,5 голов.
А Барса забила ровно НОЛЬ голов из 100 навесов за эти два матча .
Сегодняшняя игра -- это просто дичь и позор для клуба. Но это не отменяет того факта, что когда ничего не получается в атаке , а соперник играет в пять защитников в линию ( при глубокой обороне), то такая тактика с валом навесов не может помочь добыть локальный результат.
Реал так делал миллион раз при Зидане , так же как мастерски использовала вал навесов и забросов Бавария Хайнкеса
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Дмитрий Калашников
Ответ rachidibrahimov
Могли бы и 2-0 сделать, если бы игрок Альмерии не пожадничал на последних минутах.
а так весь сезон , то где то не отдаст, то зачем то руку вверх поднимет. когда мяч не к нему летит!
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TNGHT
Чаппи главный рекордсмен конечно. Но есть нюанс
+1
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Emin Aliev
Ответ rigobersong
с польским днищем и чемпионство упустит в два счета можно:))
Без польского днища барса боролась бы за Лигу конференций
+1
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Emin Aliev
Хави продолжает ставить рекорды!
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rachidibrahimov
Могли бы и 2-0 сделать, если бы игрок Альмерии не пожадничал на последних минутах.
+3
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Оливер Кан удаляет Роберту
Эффект Хаве.
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Алексей Ненахов
У барсы после поражений будто все ломается
+1
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arsenal.ave
Ответ JuVero
скорее, Альмерия вошла в Хави))
Это уже другая история))
+7
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antimadridista_alex
Вопрос а Хави. Когда надо выйграть, какого луя ты выпускаешь в старте Ферана, Эрика Гарсию и Серхи Роберто.? Наа.... Я
+4
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+4
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Нашествие "кантерано"
Ответ Роман
Новые хозяева Камп Ноу.
Не, сейчас Альмерия играла дома. К сожалению, сейчас эта фраза не так уместна.
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Sakata Gintoki
Хави вообще решил все рекорды оставить после себя, будь то положительные по проценту побед в Ла лиге, или такие как этот + еврокубки)
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Cruel Snake
Сколько Хави уже рекордов побил? Два подряд вылета в ЛЕ, два подряд вылета и оттуда. Сейчас ещё «Альмерия», а сколько их ещё будет
+4
-1
+3
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zzzeeerrrooo
Обычный слив для БК
+1
0
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Alejandro_27
Вот это тактика от гения Хави...Барселона» сделала 47 навесов (9 успешных) в матче против «Альмерии» — это самый высокий показатель в одном выездном матче Ла Лиги с сезона 2005/06
+20
-2
+18
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Sakata Gintoki
С почином)
+2
0
+2
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Роман
Нужно признать. Хави умеет влиять на исторические результаты.
+6
-1
+5
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rigobersong
с польским днищем и чемпионство упустит в два счета можно:))
+1
-3
-2
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Cruel Snake
Если хочешь, что-то впервые в истории, обратись к сине-гранатовым, не откажут.
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0
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Zemanuha
Очередной рекорд Чапи.
+5
-2
+3
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JuVero
Ответ Los Galácticos
Хави вошел в историю
скорее, Альмерия вошла в Хави))
+48
-2
+46
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f0rmoceft
Молодцы бойцы)
+2
0
+2
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Роман
Новые хозяева Камп Ноу.
+1
-4
-3
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