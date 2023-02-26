«Альмерия» победила «Барсу» впервые в истории
«Альмерия» впервые в истории обыграла «Барселону».
Команда из Андалусии дома победила каталонцев со счетом 1:0 в 23-м туре Ла Лиги.
До этого клубы встречались 17 раз в чемпионате и Кубке Испании. «Барса» побеждала 14 раз, также команды трижды сыграли вничью.
Сине-гранатовые лидируют в Примере с отрывом в 7 очков, «Альмерия» занимает 15-е место в таблице.
Если нет , то все ещё хуже )))
По конспектам Поттера работает - тот тоже был большим поклонником ротации …
Теперь то уже нет , но поздно )))
В топ 5 лиг показатель голов на каждые 50 навесов из финальной трети , забивается около 2,5 голов.
А Барса забила ровно НОЛЬ голов из 100 навесов за эти два матча .
Сегодняшняя игра -- это просто дичь и позор для клуба. Но это не отменяет того факта, что когда ничего не получается в атаке , а соперник играет в пять защитников в линию ( при глубокой обороне), то такая тактика с валом навесов не может помочь добыть локальный результат.
Реал так делал миллион раз при Зидане , так же как мастерски использовала вал навесов и забросов Бавария Хайнкеса