«Альмерия» победила «Барсу» впервые в истории

«Альмерия» впервые в истории обыграла «Барселону».

Команда из Андалусии дома победила каталонцев со счетом 1:0 в 23-м туре .

До этого клубы встречались 17 раз в чемпионате и Кубке Испании. «Барса» побеждала 14 раз, также команды трижды сыграли вничью.

Сине-гранатовые лидируют в Примере с отрывом в 7 очков, « » занимает 15-е место в таблице.