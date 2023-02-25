Агент Вендела о брошенном в игрока банане: «Позор. Отсталый менталитет придурков, портящих футбольный праздник»
Агент Вендела прокомментировал расистскую выходку в отношении игрока.
В компенсированное время к матчу Фонбет Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в Ульяновске в сторону бразильца с трибуны бросили банан.
«Такое отношение со стороны болельщиков «Волги» – это позор. Отсталый менталитет некоторых придурков, которые портят футбольный праздник», – заявил Тиаго Рибейро.
Болельщики бросили банан в Вендела при замене бразильского хавбека «Зенита» в матче с «Волгой»
Но вообще может тут просто какая-то обезьяна на трибуне свой банан уронила
Хотя максимально простое решение - это : за банан - фана в бан