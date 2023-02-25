Агент Вендела о брошенном в игрока банане: «Позор. Отсталый менталитет придурков, портящих футбольный праздник»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Волга Ульяновск агенты Вендел Чемпионат.com дискриминация Футбол

Агент Вендела прокомментировал расистскую выходку в отношении игрока.

В компенсированное время к матчу Фонбет Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в Ульяновске в сторону бразильца с трибуны бросили банан.

«Такое отношение со стороны болельщиков «Волги» – это позор. Отсталый менталитет некоторых придурков, которые портят футбольный праздник», – заявил Тиаго Рибейро.

Болельщики бросили банан в Вендела при замене бразильского хавбека «Зенита» в матче с «Волгой»

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41 комментарий

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Рокко Сиффредди
лучше бы свёклу кинул
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krealpmoney
Ответ Momos
Почему черные боятся бананов? Это же не нож или камень
Как бы кидаться в игроков не только бананом, но и вообще чем-либо еще - признак идиотизма (да и не только в игроков, а вообще в людей).

Но вообще может тут просто какая-то обезьяна на трибуне свой банан уронила
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Александр Белый
А это ответ высокой духовности и нравственности человека
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Игорь Стукачев
Кто завез в Россию банан того и наказывайте.
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Леван Мкртчян
Ответ Team_Coach
Ждите комментарий, что нужен срочно FAN ID
Нужен срочно FAN IDиот, чтобы оправдать FAN ID.
Хотя максимально простое решение - это : за банан - фана в бан
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инок
С бананом конечно мерзко вышло. Стыдно за то существо, кинувшее банан.
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Stt
Узнал, что будут бразильцы. Купил билет. Сходил купил банан, принёс. Жрать не стал, хоть и хотелось. Обычный расист.
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Dan Kennedy
Ответ Геннадий
Зенит в стране ненавидят не только болельщики Спартака .
Да, но болельщики Зенита в любых бедах винят Спартак, я про это.
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Геннадий
Ответ Dan Kennedy
Да это болельщик Спартака просочился на матч и кинул банан.
Зенит в стране ненавидят не только болельщики Спартака .
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Roman Araslanov
А самое позорное в том, что часть вот таких придурков ещё призывает «денацифицировать»соседнее государство
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Геннадий
Ответ Anders_b
Не придурков, а болельщиков Спартака! Зря что ли Зарэма форму распределяла по вытрезвителям Ульяновска.
Вспомни о баннере болельщиков зенита про Льва Яшина ..
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Виктор Литвинов
Ответ Юрий Кечко
Такое только в России бывает или что ?
Это украинцы. Наши не могли
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Dan Kennedy
Ответ Kit244098
Нет. Ищи кому выгодно))
Осетины подкинули, чтобы следующий домашний матч Волга играла без 12 игрока)))
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Kit244098
Ответ Dan Kennedy
Да это болельщик Спартака просочился на матч и кинул банан.
Нет. Ищи кому выгодно))
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Anders_b
Не придурков, а болельщиков Спартака! Зря что ли Зарэма форму распределяла по вытрезвителям Ульяновска.
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Василий Питерский
Он не любит бананы?
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Dan Kennedy
Ответ Kit244098
Я так думаю, что этот банан от власти прилетел. Во времена Анжи мальчики Ткаченко бананы кидали для черного пиара, а сейчас люди нанятые эрфеэсниками. Фанайди же пиарить надо))
Да это болельщик Спартака просочился на матч и кинул банан.
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Kit244098
Я так думаю, что этот банан от власти прилетел. Во времена Анжи мальчики Ткаченко бананы кидали для черного пиара, а сейчас люди нанятые эрфеэсниками. Фанайди же пиарить надо))
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Саша Пушкин
Ответ Алексей Полиенков
Какой-то чудак от чистого сердца решил в холодную погоду угостить футболиста из южной страны привычным для его далёкой родины фруктом, а из этого щедрого жеста доброй воли такой скандал раздули...
Если бы агент хоть немного интересовался чем живет ульяновский регион, то знал бы о потрясающих банановых плантациях, которые созревают как раз к концу февраля.
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Don_Krebs
Ну вот, взял и всю страну оскорбил....
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Momos
Почему черные боятся бананов? Это же не нож или камень
+3
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Алексей Полиенков
Какой-то чудак от чистого сердца решил в холодную погоду угостить футболиста из южной страны привычным для его далёкой родины фруктом, а из этого щедрого жеста доброй воли такой скандал раздули...
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Team_Coach
Ждите комментарий, что нужен срочно FAN ID
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Сереня Цветок
Я - болельщик Спартака, сопереживаю Волге, так как Ульяновск - мой родной город, но как говорил Миллер - "ситуация вопиющая". Кто-то очень недалёкий просто насрал на всю движуху и омрачил своими действиями целый комплекс подготовительных хлопот
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Fc Sm
Сам ты придурок. Раздули из мухи слона, в то время. когда россиян оскорбляют в европе. что уши вянут, а здесь банан... и что?
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