Агент Вендела о брошенном в игрока банане: «Позор. Отсталый менталитет придурков, портящих футбольный праздник»

Агент Вендела прокомментировал расистскую выходку в отношении игрока.

В компенсированное время к матчу Фонбет Кубка России между «Волгой» и « » (0:3) в Ульяновске в сторону бразильца с трибуны бросили банан.

«Такое отношение со стороны болельщиков «Волги» – это позор. Отсталый менталитет некоторых придурков, которые портят футбольный праздник», – заявил Тиаго Рибейро.

Болельщики бросили банан в Вендела при замене бразильского хавбека «Зенита» в матче с «Волгой»