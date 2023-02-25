Ари: «Ужасно, что в Вендела кинули банан. Россия все равно лучшая страна с хорошим президентом. Я – русский, для меня это второй дом»

Экс-форвард сборной России Ари высказался о провокации на матче « » – « » (0:3).

«Это ужасно, что в кинули банан, так нельзя.

Я всегда говорил и буду говорить, что Россия все равно лучшая страна, в которой хороший президент. Сейчас много негатива вокруг вашей страны, но этих критиков меньшинство.

Людей, которые кричат гадости и кидают бананы, нужно выгнать со стадионов навсегда и не допускать на футбол. Это неуважение!

Я считаю, что в России больше добрых людей, чем негодяев, как и во многих странах.

В меня бананы не кидали в России, но болельщики « » во время матча против « » кричали мне следующее: «Обезьяна, макака, уходи отсюда, иди домой». Это ужасно, мне было неприятно, но я же ничего не делал плохого людям. Для меня Россия – второй дом, я – русский. Почти всю свою карьеру я провел у вас, и мне больно читать плохие новости, как с Венделом например.

Когда темнокожий человек получает российский паспорт, у меня радуется душа, я рад за Малкома и Клаудиньо. Жаль, что с российским паспортом сложно летать по всему миру, ведь нужна виза, поэтому я использую бразильский. Но я очень рад, что у меня есть российский паспорт», – сказал Ари.

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