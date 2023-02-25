Ари: «Ужасно, что в Вендела кинули банан. Россия все равно лучшая страна с хорошим президентом. Я – русский, для меня это второй дом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу болельщики Динамо Москва Владимир Путин Волга Ульяновск Ари Политика Вендел дискриминация Футбол

Экс-форвард сборной России Ари высказался о провокации на матче «Волга» – «Зенит» (0:3).

«Это ужасно, что в Вендела кинули банан, так нельзя.

Я всегда говорил и буду говорить, что Россия все равно лучшая страна, в которой хороший президент. Сейчас много негатива вокруг вашей страны, но этих критиков меньшинство.

Людей, которые кричат гадости и кидают бананы, нужно выгнать со стадионов навсегда и не допускать на футбол. Это неуважение!

Я считаю, что в России больше добрых людей, чем негодяев, как и во многих странах.

В меня бананы не кидали в России, но болельщики «Спартака» во время матча против «Динамо» кричали мне следующее: «Обезьяна, макака, уходи отсюда, иди домой». Это ужасно, мне было неприятно, но я же ничего не делал плохого людям. Для меня Россия – второй дом, я – русский. Почти всю свою карьеру я провел у вас, и мне больно читать плохие новости, как с Венделом например.

Когда темнокожий человек получает российский паспорт, у меня радуется душа, я рад за Малкома и Клаудиньо. Жаль, что с российским паспортом сложно летать по всему миру, ведь нужна виза, поэтому я использую бразильский. Но я очень рад, что у меня есть российский паспорт», – сказал Ари.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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24 комментария

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Фарход Якубов
У всех евреев есть российское гражданство,и ничего,или вы боитесь евреев?
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Eduard Rastryopin
Ответ tankist231
Ну в отличие от тебя не стал искать минусы, тупо еденичный момент
А у нас минусы прям искать нужно - просто выглянув в окно или почитав новости за последний год тебя ничто не насторожило?
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Ильдар Фарукшин
Живёт там у себя, ни кого не трогает, страну не обижает. Нет опять плохой. Не надо завидовать пусть хоть 100 гражданств имеет
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Алексей Тарлыков
Спортс откопал и раскрутил нового персонажа. Терюшков, Ротенберг, Третьяк, Свищёв, Роднина, Журова, Кожевников... ведь и так достаточно было
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snork
Русский? Почему тогда называешь Россию вашей страной?
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Александр Иванов
Зарема виновата, как ни крути. Сыграли бы в СПБ, такого бы не случилось... А вообще такие выходки болельщиков - зашквар какой-то.
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Ильдар Фарукшин
Ари не ори. Лучше всех бананом накорми
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Sinister Kid
Цзынь. 15 рублей зачислены на счёт Ари.
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гога11
Когда надо денег заработать российский паспорт достает, а когда потратить бразильский.
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tankist231
Ответ Евгений Садчиков
Даже в такой ситуации умудрился лизнуть.
Ну в отличие от тебя не стал искать минусы, тупо еденичный момент
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Sanan1908
Хорошо, когда у тебя 2 паспорта. Если с российским не можешь путешествовать, то можно использовать бразильский)) а если у него было только российский паспорт тоже так хвалил бы Россию ?))
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санчос пономоревский
Ответ Уинстон Синий
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Это только у вас в Эфиопии...
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AlexZhano__
"Я русский всем бананам назло!" (с)
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Уинстон Синий
Ответ evil
Нам-то не гони
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Красная стрела
Ответ Его Величество Златан
потому что на карту норм приходит, добавил ари
Не суди по себе. Если ты за бабки будешь говорить, что угодно и твоё мнение определяется поступлением на карту, не значит, что все так живут. Понимаю, для тебя это дико. Но постарайся это понять.
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King_X
Ари, конечно, фанатеет с РФ и жизни тут, комменты сильнее рос патриотов

Но конкретно в данном случае оч круто, ято бразилец высказывается, авось их СМИ тож приведут слова соотечественника
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Konstantin Meerov
Мы любим баклажаны, так что Ари точно наш парень
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Mikas7
надо было Венделу его сьесть
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Владислав Бондарчук
1. Сказать что Путин красавчик
2. Сказать что Россия «круто братан»
3. Сказать что Россия второй дом 🏠
Договор исполнен, выставляйте акты выполненных работ)
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Евгений Садчиков
Даже в такой ситуации умудрился лизнуть.
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tankist231
Ари адекват, молодец, нельзя по еденицам судить всю страну
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igls54
Ари: «Я – узкий, для меня это второй дом»
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evil
Нам-то не гони
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Геннадий Тимченко
Ари, полагаю, фанат фильма ЖМУРКИ🤣
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Его Величество Златан
потому что на карту норм приходит, добавил ари
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