Ари: «Ужасно, что в Вендела кинули банан. Россия все равно лучшая страна с хорошим президентом. Я – русский, для меня это второй дом»
Экс-форвард сборной России Ари высказался о провокации на матче «Волга» – «Зенит» (0:3).
«Это ужасно, что в Вендела кинули банан, так нельзя.
Я всегда говорил и буду говорить, что Россия все равно лучшая страна, в которой хороший президент. Сейчас много негатива вокруг вашей страны, но этих критиков меньшинство.
Людей, которые кричат гадости и кидают бананы, нужно выгнать со стадионов навсегда и не допускать на футбол. Это неуважение!
Я считаю, что в России больше добрых людей, чем негодяев, как и во многих странах.
В меня бананы не кидали в России, но болельщики «Спартака» во время матча против «Динамо» кричали мне следующее: «Обезьяна, макака, уходи отсюда, иди домой». Это ужасно, мне было неприятно, но я же ничего не делал плохого людям. Для меня Россия – второй дом, я – русский. Почти всю свою карьеру я провел у вас, и мне больно читать плохие новости, как с Венделом например.
Когда темнокожий человек получает российский паспорт, у меня радуется душа, я рад за Малкома и Клаудиньо. Жаль, что с российским паспортом сложно летать по всему миру, ведь нужна виза, поэтому я использую бразильский. Но я очень рад, что у меня есть российский паспорт», – сказал Ари.
В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска
Но конкретно в данном случае оч круто, ято бразилец высказывается, авось их СМИ тож приведут слова соотечественника
2. Сказать что Россия «круто братан»
3. Сказать что Россия второй дом 🏠
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