Семак об эпизоде с Венделом и бананом: «В европейских чемпионатах то же самое. Я никаких криков не слышал, если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Волга Ульяновск Матч ТВ Вендел дискриминация Футбол

Сергей Семак прокомментировал эпизод с брошенным в Вендела бананом.

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Я видел, что банан лежал. Болельщики и снежки бросали – видимо, все, что было под рукой. Если посмотрите европейские чемпионаты, то там то же самое. Смотришь чемпионат Франции, там игрок, который подходит на угловой, в него летит все, что есть в руках у фанатов. Что‑то кто‑то бросил – подняли, выбросили.

Я никаких криков не слышал, если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям. Не думаю, что атмосфера была такая, что были какие‑то обидные выкрики в адрес игроков. В адрес тренера слышал немного мата. А по поводу игроков – нет, их болельщики оберегали и уважали», – сказал главный тренер «Зенита».

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15 комментариев

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Назар Игорь
Сергей Богданович много повидал на своëм футбольном веку, он спокойно отреагировал. Но не думаю что для Вендела это безразлично.
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57s6w79qhh
Красавец Семак.
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Vito74
Ну всё, новый инфо-повод нашли. Давайте теперь у каждого бразильца, а также их родственников спросим, что они думают по поводу летающих бананов. Не забудьте позвонить Петржеле, Салиховой и Мостовому.
П.С. Бросивший банан - урод не зависимо от клубных цветов которые он носит.
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Anders_b
Да никому этот банан не интересен, кроме падких до жаренного журналистов.
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Дмитрий Сидоров
Вот из-за одного идиота, теперь накажут этот весь клуб!печально. А Вендел красавчик!!!
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lev0573
Один идиот конченный щас испортил всю картину и опозорил город,стыдно перед Венделлом,у нас в Ульяновске гостепримный народ прошу не судить по одному мудаку о городе ,Семаку спасибо что не стал разгонять тему.
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исянов
так это симак подвергся расизму?
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Antonio Romangoli
А другого видео нету , где не с поля банан кидают ?
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Дмитрий Евгеньевич
Давненько ничего подобного не было
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костянчик1918
Зарема на матче в Ульяновске была ?
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kulik13
Может вообще со скамейки Зенита кинули, чтобы подкрепился после замены.
Просто не поймал.
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stodgy
Интересно главный тренер своих игроков "защищает". Я думаю Вендел будет слегка удивлен, что Семак отмазывает этих быдланов-болел.
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Andy Tucker
больше бананов! в смысле новостей о бананах
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HI MARS
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WSW
Мужик !!!
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