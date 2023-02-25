Семак об эпизоде с Венделом и бананом: «В европейских чемпионатах то же самое. Я никаких криков не слышал, если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям»

прокомментировал эпизод с брошенным в бананом.

Инцидент произошел во время матча между « » и « » в Ульяновске в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Я видел, что банан лежал. Болельщики и снежки бросали – видимо, все, что было под рукой. Если посмотрите европейские чемпионаты, то там то же самое. Смотришь чемпионат Франции, там игрок, который подходит на угловой, в него летит все, что есть в руках у фанатов. Что‑то кто‑то бросил – подняли, выбросили.

Я никаких криков не слышал, если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям. Не думаю, что атмосфера была такая, что были какие‑то обидные выкрики в адрес игроков. В адрес тренера слышал немного мата. А по поводу игроков – нет, их болельщики оберегали и уважали», – сказал главный тренер «Зенита».