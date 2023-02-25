«Полный ######. Сраного расиста найти и строго наказать!» Губерниев о броске банана в Вендела
Дмитрий Губерниев высказался о проявлении расизма в адрес Вендела.
Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.
Губерниев отреагировал на пост из телеграм-канала «Матч Премьер», в котором видео с инцидентом было названо «неприятным моментом».
«Это не неприятный момент, а полный ######. Сраного расиста найти и строго наказать!» – написал комментатор «Матч ТВ».
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