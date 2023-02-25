«Полный ######. Сраного расиста найти и строго наказать!» Губерниев о броске банана в Вендела

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Дмитрий Губерниев Волга Ульяновск Матч ТВ Вендел брань дискриминация контент Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о проявлении расизма в адрес Вендела.

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

Губерниев отреагировал на пост из телеграм-канала «Матч Премьер», в котором видео с инцидентом было названо «неприятным моментом».

«Это не неприятный момент, а полный ######. Сраного расиста найти и строго наказать!» – написал комментатор «Матч ТВ».

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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13 комментариев

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evil
Ответ SPB Patriot
Давайте ему банан в ж запихнем!
а ты шалун
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Kanan Jarrus
аннексировать и денацифицировать… а, стоп
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Дмитрий9779
Ответ мутятя
Владельцем «Матч ТВ» является «Газпром-медиа», вот поэтому и Губерниев подлизнул Зениту. Как то надо показать свою значимость, ведь якобы оскорбили игрока Зенита. Глядишь премию накинут.
Почему не показали момент со 100% пенальти?Это другое или работает только в одну сторону?🤔
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Burel
я думал, он про судейство реала
+1
-1
0
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SPB Patriot
Давайте ему банан в ж запихнем!
+2
-2
0
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мутятя
Владельцем «Матч ТВ» является «Газпром-медиа», вот поэтому и Губерниев подлизнул Зениту. Как то надо показать свою значимость, ведь якобы оскорбили игрока Зенита. Глядишь премию накинут.
+2
-2
0
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Мыкола
Тебя губошлёпа наказал бы кто-нибудь
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Барсик Юрана
У z-быдла спросить забыли
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Дурачок
Банан жёлтый. Значит, был брошен в поддержку Ростова, а не против латиноамериканца.
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Dan Kennedy
Димка как обычно корректен в своих высказываниях
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maxi_wind
"А был бы Вендел гражданином России, ничего такого бы не случилось"
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Cruel Snake
Кто-то знает где Губерниев? Тут просят найти его
+3
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error505
Мысль правильная, но подача как обычно....
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