«Полный ######. Сраного расиста найти и строго наказать!» Губерниев о броске банана в Вендела

высказался о проявлении расизма в адрес Вендела.

Инцидент произошел во время матча между « » и « » (0:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

Губерниев отреагировал на пост из телеграм-канала «Матч Премьер», в котором видео с инцидентом было названо «неприятным моментом».

«Это не неприятный момент, а полный ######. Сраного расиста найти и строго наказать!» – написал комментатор « ».

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска