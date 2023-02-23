«У Дзюбы прекрасные лидерские качества, это человек с характером. Он пригодится «Локо». Дуймович о форварде

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба Томислав Дуймович премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Томислав Дуймович оценил дебют Артема Дзюбы за «Локомотив».

Железнодорожники проиграли «Спартаку» в первом матче четвертьфинала Фонбет Кубка России со счетом 0:1. Дзюба был признан лучшим игроком встречи.

«В футболе достаточно примеров возрастных игроков, которые выступают на высоком уровне. Если Дзюба больше двадцати лет в футболе и понимает, как себя настроить на каждую игру ментально и физически, то нет никаких сомнений.

У Артема прекрасные лидерские качества, это человек с характером. Не сомневался, что такой футболист пригодится «Локомотиву». Не удивлен, что Дзюба стал лучшим игроком вчерашнего матча.

У «Спартака» более сбалансированная команда, все игроки долго играют вместе. В «Локомотиве» – наоборот, транзитное время, проходит перестройка, а новому главному тренеру нужно время для построения новой команды. Глубоко надеюсь, что в этом плане Дзюба поможет «Локомотиву», – сказал экс-хавбек «Локомотива» и «Динамо».

Дзюба о дебюте за «Локо»: «Пациент скорее жив, чем мертв. И прессинговать могу, и бегать, оказывается»

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11 комментариев

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Николай Иванов
Да сколько можно рукоблуда облизывать,уже подташнивает от этого персонажа
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тренер с района
Ответ Kit244098
Старого петуха вновь в курятник запустили. С соответствующей пиар-компанией. Только мне кажется, что иконку из него заново слепить не удастся.
Ну для домохозяек и людей смотрящих футбол раз 4 года. Он лучший
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Kit244098
Старого петуха вновь в курятник запустили. С соответствующей пиар-компанией. Только мне кажется, что иконку из него заново слепить не удастся.
+6
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+6
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6tspey7tb5
Что за форсирование пошло по Дзюбе? Пока он сидел на лавке в Турции так много высказываний не было.
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Ильдар Фарукшин
Пруцев молодой игрок забил решающий гол, может будущее сборной России. А этот всё, даже если получится в локо. Его поезд на запасном пути.
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Dan Kennedy
Дзюба в бытность игры в Спартаке столько никогда не мелькал в новостях под тегом Спартак наверное)
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Александр Суходолов
Да ладно правда что ль
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Владимир Молявин
Рано Дзюбу нахваливать, пусть хоть что-то сделает на поле.
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Виталий
Можно сделать функцию , чтобы не упоминать об этом персонаже на КБ сайте ? Спортс , ау )))))
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arsenal.ave
Скажу так, пока пока Дзюба не начнет приносить РЕАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ, то есть ЗАБИВАТЬ ГОЛЫ, все разговоры о нем можно собрать в кучу и выбросить в урну
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ablexs
Проплатил себе рекламу,все его облизывают.
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