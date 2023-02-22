Дзюба признан лучшим игроком матча «Локомотива» со «Спартаком» (0:1). Он попал в штангу и ударил выше ворот на 76-й

Форвард Артем Дзюба признан игроком матча по итогам дебютного выступления за «Локомотив».

34-летний футболист целиком провел игру против «Спартака» (0:1) в четвертьфинале Фонбет Кубка России. На 70-й минуте он попал в штангу, нанеся удар головой, а на 76-й пробил выше ворот, оказавшись на ударной позиции в штрафной «Спартака» неподалеку от угла вратарской.

За Дзюбу отдано 42% голосов, сообщает « ».

Со статистикой выступлений воспитанника « » можно ознакомиться здесь.

Гол Пруцева принес «Спартаку» победу над «Локомотивом» – 1:0. Мяч Магкеева отменили из-за офсайда Камано