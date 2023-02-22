Дзюба признан лучшим игроком матча «Локомотива» со «Спартаком» (0:1). Он попал в штангу и ударил выше ворот на 76-й

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России рейтинги Матч ТВ Футбол

Форвард Артем Дзюба признан игроком матча по итогам дебютного выступления за «Локомотив».

34-летний футболист целиком провел игру против «Спартака» (0:1) в четвертьфинале Фонбет Кубка России. На 70-й минуте он попал в штангу, нанеся удар головой, а на 76-й пробил выше ворот, оказавшись на ударной позиции в штрафной «Спартака» неподалеку от угла вратарской.

За Дзюбу отдано 42% голосов, сообщает «Матч ТВ».

Со статистикой выступлений воспитанника «Спартака» можно ознакомиться здесь.

Гол Пруцева принес «Спартаку» победу над «Локомотивом» – 1:0. Мяч Магкеева отменили из-за офсайда Камано

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95 комментариев

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hulk&boloto
Газпромедия своих не бросает!
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GerbertS
ну все, теперь дзюбиньо может новый ролик снимать с призом в обнимку.... пожалейте его ЧСВ. он и так слишком заводиться от зеркала
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brig_Mercury
Фиг с ним. Тавареш - зверюга, восхитил. После выхода на поле полностью выжег правый фланг и ещё в атаке чуть гол не выгрыз. Интересно на него будет посмотреть.
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Waio
Ответ ArtMen
Новая акция! "Попади в штангу", и получи звание "лучшего" игрока матча! Забитые голы не в счёт, считаются только штанги!)))
В огромные ворота каждый попасть может, а в штангу намного сложней.
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DOMRIK
Ответ fellx
Русский Месси
;D
+1
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mushur
Неплохо народ порофлил) заголовок тоже ржач)
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Павел Ермаков
Ржу не могу.Теперь лучшего дают за не забил и не попал.))))))
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xoms
Ответ Fred Wilson
Почему меня за такое сразу банят?
Видимо не тем советуешь)))
На спортсе цензура своя (двухбокая)
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Дзюбиньо
Ответ dz2nydrk2q
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Он лучший, а ты никто
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mishakmv96
Он самый хайповый игрок матча был, а не лучший, но у нас, видимо, новая форма голосования. Дзю будет лучшим по умолчанию, потому что самый популярный, и совсем неважно, что он запорол вернейший момент
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Mega• Battman
не понимаю этих псевдо экспертов которые считают игроком матча из проигравшей команды. просто смешно. только в России такое может быть. это как вчера салаха выбрать игроком матча за то что забил реалу.
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Tom_York
Ответ demichev69@bk.ru
А где он был в первом тайме , да и во втором пару раз и то не забил . Как Карпин сказал нападающий должен забивать . А голов от дрочера не было и лутший
Ну Локо по большому счету в первом тайме вообще не было))) Думал трешку отхватят. А так просто в голосовалке потроллили)))
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ВячеславКЗ
Боже! Кто же эти 42%? 🙉
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hulk&boloto
Ответ Fred Wilson
Почему меня за такое сразу банят?
За что?
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d.xoxlov
Ответ Fred Wilson
Почему меня за такое сразу банят?
За такой же комментарий или за действие?))
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Александр Харьянов
Кем он призван лучшем дрочет что в стране запрещено где закон спартак выиграли красавы
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий удален модератором
Аххах 😂😂
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Милчик
Пригорает у матч тв за байкот от Спартака. Не пустят их в свои раздевалки, обиделись
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Водяра
Лучшее полено матча.
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demichev69@bk.ru
А где он был в первом тайме , да и во втором пару раз и то не забил . Как Карпин сказал нападающий должен забивать . А голов от дрочера не было и лутший
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Алексей Ненахов
Ответ 45parallel
Это какой-то прикол?
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U
Любовь некоторой части аудитории к любителю взять дело в свои руки конечно совершенно иррациональна.
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Александр Сорокин
Как в анекдоте про русского с шариками, который один сломал, другой потерял)
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BuTaJIbKa
голосовали домохозяйки?
+2
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+2
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Александр Сорокин
Ответ dz2nydrk2q
Комментарий удален модератором
Красавелла)
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