Дзюба признан лучшим игроком матча «Локомотива» со «Спартаком» (0:1). Он попал в штангу и ударил выше ворот на 76-й
Форвард Артем Дзюба признан игроком матча по итогам дебютного выступления за «Локомотив».
34-летний футболист целиком провел игру против «Спартака» (0:1) в четвертьфинале Фонбет Кубка России. На 70-й минуте он попал в штангу, нанеся удар головой, а на 76-й пробил выше ворот, оказавшись на ударной позиции в штрафной «Спартака» неподалеку от угла вратарской.
За Дзюбу отдано 42% голосов, сообщает «Матч ТВ».
Со статистикой выступлений воспитанника «Спартака» можно ознакомиться здесь.
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