Дзюба о дебюте за «Локо»: «Пациент скорее жив, чем мертв. И прессинговать могу, и бегать, оказывается»

оценил свой дебют в составе «Локомотива».

В матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против « » (0:1) Дзюба был признан лучшим игроком.

«На удивление, хватило на 90 минут. После 70-й опускался ниже, чтобы помочь команде и цепляться за мячи, я приятно удивлен. Ждал своего шанса, очень рад, что мне доверились, и я смог спокойно выдержать 90 минут. Оказывается, и прессинговать могу, и бегать – пациент скорее жив, чем мертв.

Мне кажется, у Маги ( – Sports.ru) гол забрали – такие надо засчитывать. Тем более человек забил красиво – изящно промахнулся головой и попал плечом. Второй тайм был за нами – это приятное ощущение», – сказал нападающий « ».

Дзюба перешел в «Локомотив» в качестве свободного агента. Последним клубом в его карьере был турецкий «Адана Демирспор», с которым форвард расторг контракт в ноябре прошлого года.