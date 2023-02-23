Дзюба о дебюте за «Локо»: «Пациент скорее жив, чем мертв. И прессинговать могу, и бегать, оказывается»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Станислав Магкеев ТАСС Футбол

Артем Дзюба оценил свой дебют в составе «Локомотива».

В матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1) Дзюба был признан лучшим игроком.

«На удивление, хватило на 90 минут. После 70-й опускался ниже, чтобы помочь команде и цепляться за мячи, я приятно удивлен. Ждал своего шанса, очень рад, что мне доверились, и я смог спокойно выдержать 90 минут. Оказывается, и прессинговать могу, и бегать – пациент скорее жив, чем мертв.

Мне кажется, у Маги (Станислав Магкеев – Sports.ru) гол забрали – такие надо засчитывать. Тем более человек забил красиво – изящно промахнулся головой и попал плечом. Второй тайм был за нами – это приятное ощущение», – сказал нападающий «Локомотива».

Дзюба перешел в «Локомотив» в качестве свободного агента. Последним клубом в его карьере был турецкий «Адана Демирспор», с которым форвард расторг контракт в ноябре прошлого года.

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15 комментариев

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worn-out sneakers
Dzyuba, Dzyuba ээ: git buradan.(siktir et)
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naspartaks ru
Ответ Emil_2
Ты первый тайм видел?!
капец, вы жалкие!)))))
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Александр Романов
Сам себя не похвалишь , никто не похвалит
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Антон Третьяков
Ответ Emil_2
Ты первый тайм видел?!
Да там черт видно же
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Lavochkin12
Ответ Кеша
Давай Артем , жги ! Не слушай никого .
он послушает тебя и не будет жечь
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Alex Miheev
Ответ Кеша
Давай Артем , жги ! Не слушай никого .
вы говорите?
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Emil_2
Ответ naspartaks ru
как оказалось для спартака, кубок России, это не зимний кубок! Мёртвые!!!
Ты первый тайм видел?!
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s_kapa
И рот по-прежнему не закрывается
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llolishe
27 числа оформит покер в ворота Спартака и еще с Заремкой в раздевалке замутит)))
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Кеша
Давай Артем , жги ! Не слушай никого .
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леннорыч-абрамович
Сказал Дзюба и вновь продемонстрировал на камеру оставшиеся умения.
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naspartaks ru
как оказалось для спартака, кубок России, это не зимний кубок! Мёртвые!!!
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Максим Пантелеев
Мужик из гаражей тоже может. Но что толку ? Покажите статистку полезности этого немертвого. Бессмысленные подставления головы при любом удобном случаи, потрогать мяч и скорее избавиться от него. Лишь бы статистика зафиксировала
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Юрий Кечко
Если проводить дальше данную аналогию , то скорее пациент пережил ампутацию , и бегать ему увы уже не грозит
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Pelerin
Бегать может. Только медленнее всех и по воротам после рывка не попадает. Какой бриллиант Адана потеряла! )
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