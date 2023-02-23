Дзюба о дебюте за «Локо»: «Пациент скорее жив, чем мертв. И прессинговать могу, и бегать, оказывается»
Артем Дзюба оценил свой дебют в составе «Локомотива».
В матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1) Дзюба был признан лучшим игроком.
«На удивление, хватило на 90 минут. После 70-й опускался ниже, чтобы помочь команде и цепляться за мячи, я приятно удивлен. Ждал своего шанса, очень рад, что мне доверились, и я смог спокойно выдержать 90 минут. Оказывается, и прессинговать могу, и бегать – пациент скорее жив, чем мертв.
Мне кажется, у Маги (Станислав Магкеев – Sports.ru) гол забрали – такие надо засчитывать. Тем более человек забил красиво – изящно промахнулся головой и попал плечом. Второй тайм был за нами – это приятное ощущение», – сказал нападающий «Локомотива».
Дзюба перешел в «Локомотив» в качестве свободного агента. Последним клубом в его карьере был турецкий «Адана Демирспор», с которым форвард расторг контракт в ноябре прошлого года.
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