«Дзюба уже лидер «Локо». У него большой бэкграунд, он может в одиночку перевернуть момент». Ненахов об Артеме

Защитник «Локомотива» высказался об игре против « ».

« » проиграл «Спартаку» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России со счетом 0:1.

– Старт не очень хороший, но во втором тайме могли все перевернуть. В штангу попали, гол отменили… Немного не повезло.

– Можно в такую погоду играть?

– Понятно, что холодно и травмоопасно. Слава богу, обошлись без травм. Играть тяжело, но можно.

– Как вам с ?

– Артем уже лидер нашей команды. У него большой бэкграунд. Он может в одиночку момент перевернуть, это важно, – сказал Ненахов.

«Локо» был ооочень близок к спасению со «Спартаком»: штанга, убойная позиция Дзюбы и гол, отмененный ВАР