«Дзюба уже лидер «Локо». У него большой бэкграунд, он может в одиночку перевернуть момент». Ненахов об Артеме
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался об игре против «Спартака».
«Локомотив» проиграл «Спартаку» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России со счетом 0:1.
– Старт не очень хороший, но во втором тайме могли все перевернуть. В штангу попали, гол отменили… Немного не повезло.
– Можно в такую погоду играть?
– Понятно, что холодно и травмоопасно. Слава богу, обошлись без травм. Играть тяжело, но можно.
– Как вам с Дзюбой?
– Артем уже лидер нашей команды. У него большой бэкграунд. Он может в одиночку момент перевернуть, это важно, – сказал Ненахов.
«Локо» был ооочень близок к спасению со «Спартаком»: штанга, убойная позиция Дзюбы и гол, отмененный ВАР
1. команда проиграла
2. в первом тайма игрока вообще не было на поле
3. отсутствие результативных действий, и даже запорол, 100% момент
4. в команде победителе были игроки достойные награды игрок матча.
Так я и поверил матч тв, что выбрали зрители. Играет Спартак, а зрители мало того,что выбрали игрока соперника, так еще и Дзюбу, смешно же! Матч ТВ вечно обиженные.