«Дзюба уже лидер «Локо». У него большой бэкграунд, он может в одиночку перевернуть момент». Ненахов об Артеме

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Максим Ненахов Футбол

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался об игре против «Спартака».

«Локомотив» проиграл «Спартаку» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России со счетом 0:1.

– Старт не очень хороший, но во втором тайме могли все перевернуть. В штангу попали, гол отменили… Немного не повезло.

– Можно в такую погоду играть?

– Понятно, что холодно и травмоопасно. Слава богу, обошлись без травм. Играть тяжело, но можно.

– Как вам с Дзюбой?

– Артем уже лидер нашей команды. У него большой бэкграунд. Он может в одиночку момент перевернуть, это важно, – сказал Ненахов.

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8 комментариев

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avAngard
Ответ Милчик
Позорище, как можно присудить звание игрока матча, игроку (Дзюба), если: 1. команда проиграла 2. в первом тайма игрока вообще не было на поле 3. отсутствие результативных действий, и даже запорол, 100% момент 4. в команде победителе были игроки достойные награды игрок матча. Так я и поверил матч тв, что выбрали зрители. Играет Спартак, а зрители мало того,что выбрали игрока соперника, так еще и Дзюбу, смешно же! Матч ТВ вечно обиженные.
В этом вся и прелесть прикола)
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Dan Kennedy
Ответ Милчик
Позорище, как можно присудить звание игрока матча, игроку (Дзюба), если: 1. команда проиграла 2. в первом тайма игрока вообще не было на поле 3. отсутствие результативных действий, и даже запорол, 100% момент 4. в команде победителе были игроки достойные награды игрок матча. Так я и поверил матч тв, что выбрали зрители. Играет Спартак, а зрители мало того,что выбрали игрока соперника, так еще и Дзюбу, смешно же! Матч ТВ вечно обиженные.
Да кому надо голосовать на этом сайте или в их приложении?
0
0
0
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Уся Ваткин
с его бэкграундом пора в госдуру
0
-1
-1
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Милчик
Позорище, как можно присудить звание игрока матча, игроку (Дзюба), если:
1. команда проиграла
2. в первом тайма игрока вообще не было на поле
3. отсутствие результативных действий, и даже запорол, 100% момент
4. в команде победителе были игроки достойные награды игрок матча.

Так я и поверил матч тв, что выбрали зрители. Играет Спартак, а зрители мало того,что выбрали игрока соперника, так еще и Дзюбу, смешно же! Матч ТВ вечно обиженные.
+5
-2
+3
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Bleffinho
для команды из зоны вылета соответствующий лидер
+4
-2
+2
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Ильдар Фарукшин
Правда хотя бы победили. Трындить у него научились. Ля ля ля жу жу жу. По секрету всему свету расскажу
+2
-1
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Alex Miheev
Супер менеджеры локо ничего умнее не придумали как подписать дзюбу
+7
-2
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avcgloronalduMU
пустословы, дзю хет-трик сделал вчера что ли при счёте 0-1 в пользу Спартака и Локо выиграл?
+12
-3
+9
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