Дзюба о голах: «Нет панацеи забить только мне. Главное – играть на команду полезно»

рассказал, что игра на команду важнее собственных голов.

«Если партнеры сказали, что обещал забить в ответной игре, значит, теперь будет так. Я не то что обещаю – задолжал. Буду в любом случае играть на команду – я командный игрок.

Конечно, очень хотелось забить гол, был безумно счастлив, когда Мага [Магкеев] забил. Нет панацеи забить только мне. Главное – играть на команду полезно», – сказал форвард « ».

34-летний футболист дебютировал за железнодорожников в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против « » (0:1) и был признан лучшим игроком встречи.