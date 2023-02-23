Дзюба о голах: «Нет панацеи забить только мне. Главное – играть на команду полезно»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Чемпионат.com Футбол

Артем Дзюба рассказал, что игра на команду важнее собственных голов.

«Если партнеры сказали, что обещал забить в ответной игре, значит, теперь будет так. Я не то что обещаю – задолжал. Буду в любом случае играть на команду – я командный игрок.

Конечно, очень хотелось забить гол, был безумно счастлив, когда Мага [Магкеев] забил. Нет панацеи забить только мне. Главное – играть на команду полезно», – сказал форвард «Локомотива».

34-летний футболист дебютировал за железнодорожников в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1) и был признан лучшим игроком встречи.

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15 комментариев

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Сэр Шурф
Ответ Забил ли Заболотный?
Он вообще знает значение слова панацея?
Рискну предположить, что он хотел сказать, что для хороших результатов только его голы не будут панацеей, но зная его ЧСВ...
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Valentin Kompaneytsev
Дзюба понимает значение слова панацея. Если перевести сказанное Дзюбой, то это выглядит так. Нет лекарства забить только мне - сказал Дзюба. Кто нибудь может пояснить.
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a-fon
Неожиданно хорошая форма Дзюбы не стала панацеей для нападения локомотива
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Team_Coach
Ответ Забил ли Заболотный?
Он вообще знает значение слова панацея?
А с чего взяли, что не знает? Дзюба может и рукаку, но далеко не глупый человек.
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Сергей Соломатин
Ответ Забил ли Заболотный?
Он вообще знает значение слова панацея?
Иди Родину защищать
+2
-1
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Faust Doc
Артемон красивое слово выучил, а вы накинулись сразу)))
+3
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Сергей Б
Удивительно,что его признали лучшим игроком,пара удачных действий за матч,команда проиграла,а он лучший игрок
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Вася Столяр
Вы думали, что команда это вы? Команда это я!
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Император Плутона
панацея, самоцель - какая разница?)
+1
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Забил ли Заболотный?
Ответ Джиза
Ну тут вы зря. Ясно, что он просто оговорился. Имел ввиду что-то между: мой гол не панацея и нет самоцели забить. После игры мысли скачат, ничего удивительного.
Он скорее всего имел ввиду что забить гол это не является для него идеей фикс, но серого вещества в его котелке хватило лишь на это
+1
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Джиза
Ну тут вы зря. Ясно, что он просто оговорился. Имел ввиду что-то между: мой гол не панацея и нет самоцели забить. После игры мысли скачат, ничего удивительного.
+1
-3
-2
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Smoke2101
Грустный сказ об Артёме Дзюбе, который не знает значения слова панацея
+9
-1
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Ильдар Фарукшин
Ля ля ля ля
+1
-1
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Забил ли Заболотный?
Он вообще знает значение слова панацея?
+29
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Геннадий Тимченко
его болельщики Спартака признали лучшим за помощь ❓🤔
+1
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