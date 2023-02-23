Михаил Галактионов: «У Дзюбы горят глаза, он хочет работать. Не «Локомотив» подстроился под Артема, а наоборот, это важный момент»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Дмитрий Баринов Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру Артема Дзюбы со «Спартаком».

– Вопрос по Дзюбе. Именно он подбадривал спортсменов по ходу игры. Есть ли фактор Дзюбы в команде? Может, он уже стал лидером, достоин быть капитаном?

– Ну, капитан у нас есть, это Дмитрий Баринов, и это не обсуждается. И он вносит свои аспекты в руководстве внутри, во взаимодействии с тренерским штабом.

Что касается вливания Дзюбы, то не команда подстроилась под него, а он под нее. Это очень важный момент.

Он внес необходимые эмоции. У него горят глаза, он хочет работать, играть и решать. То, что сейчас необходимо команде, нужный импульс. Он своей харизматичностью и эмоциональностью дал команде определенные моменты, и пока все идет хорошо. Надеемся, что дальше будет лучше, – сказал Галактионов.

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5 комментариев

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Максим Пантелеев
В трех играх с Дзюбой на поле - один гол.Без него - шесть голов. С ним - 2 пропущенных, без него - ноль. Хорошо так подстроился.
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Максим Пантелеев
Галустян поел говна. У них нож у горла держут?
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Ебздрогыч
Горят глаза и руки чешутся!
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Александр Бугаев
Да мы уже поняли, что Дзюба лучший игрок, всё может, всё у него горит. Странно только, что Локомотив проиграл, ещё и с 0 забитых голов.
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pit4er
Дзюба и в Зените подстраивался. Но в основном сзади
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