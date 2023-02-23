Михаил Галактионов: «У Дзюбы горят глаза, он хочет работать. Не «Локомотив» подстроился под Артема, а наоборот, это важный момент»

Главный тренер « » оценил игру со « ».

– Вопрос по Дзюбе. Именно он подбадривал спортсменов по ходу игры. Есть ли фактор Дзюбы в команде? Может, он уже стал лидером, достоин быть капитаном?

– Ну, капитан у нас есть, это , и это не обсуждается. И он вносит свои аспекты в руководстве внутри, во взаимодействии с тренерским штабом.

Что касается вливания Дзюбы, то не команда подстроилась под него, а он под нее. Это очень важный момент.

Он внес необходимые эмоции. У него горят глаза, он хочет работать, играть и решать. То, что сейчас необходимо команде, нужный импульс. Он своей харизматичностью и эмоциональностью дал команде определенные моменты, и пока все идет хорошо. Надеемся, что дальше будет лучше, – сказал Галактионов.