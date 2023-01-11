Аршавин о «Спартаке»: «Соболев или Промес усилили бы «Зенит». У них есть сильные игроки, но зачем они нам?»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Квинси Промес Зелимхан Бакаев Александр Соболев Футбол

Андрей Аршавин рассказал, кто из игроков «Спартака» мог бы усилить «Зенит». 

– Кого бы вы забрали из «Спартака» в «Зенит»?

– Никого. Есть сильные футболисты, но зачем они нам? Думаю, тот же Соболев или Промес усилили бы «Зенит».

– Почему у Бакаева не получается заиграть?

– Пока конкуренция высокая, он старается, но прошло мало времени. Посмотрим, что будет дальше, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».

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31 комментарий

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Ronny92
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Ответ Александр Жердин
Уголовники и дельфины Зениту не нужны.
Только рукоблуды и воришки)
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Karel
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Ответ Savarona25
Комментарий удален пользователем
Из-за Семака ? Посмотрел - до Семака Клаудинио, Барриос, Вендел, Сантос стоили 45 млн. за всех - сейчас же 76 млн. Каждый вырос в цене более, чем в полтора раза.

45 млн. за таких четверых игроков и Локомотив отдал бы не задумываясь, и ЦСКА. Нечего сопли жевать было.
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mnogokotin-
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Ответ blacksmithept
Если эти два кадра окажутся в Зените,за него перестанут болеть буквально все питерские,бред.
за дзюбу же болели
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mnogokotin-
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Ответ ТрактоПоктер
Что Соболев, что Промес - буквально рождены для Спартака ! Один ныряльщик и с отрывом самый мерзкий игрок рпл, второй уголовник и провокатор !
сейчас он почти не ныряет, но заревом удовлетворен ) спровоцировал родригао да? ))0)
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mnogokotin-
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Ответ Владислав Харламов
Соболев - отличная замена Дзюбе в плане сомнительных человеческих качеств
а какие у него сомнительные качества?
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KOTOV71
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Ответ Spartakus1984
Или обыгрывает их 3-0.Но надо же вспонмить то что был фиг знает когда и не имеет ни какого отношения к настоящиму времени.
Самое время вспомнить " Победу над Наполи!!"
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Добрый Ретроград
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Ответ ТрактоПоктер
Что Соболев, что Промес - буквально рождены для Спартака ! Один ныряльщик и с отрывом самый мерзкий игрок рпл, второй уголовник и провокатор !
Ныряльщик с ножом.
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Ответ Дмитрий9779
Адекватно.Но немного поправлю,Соболев прошлогодний не лучше,кто знает,может он лучший свой сезон проводит.
в этом сезоне он прибавил, может ещё прибавит, весна будет показательна в плане роста, либо всплеск временный на фоне хороший выступлений команды, либо выход на новый уровень...
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Ответ lovec23
Бакаев в Спартаке сидел на лавке , а в Питере ему ещё сложнее будет , нужно было идти в команду попроще , а так Аршавин лукавит . Если будет возможность переманить сильного игрока зенит сделает это .
за Соболевым наверняка следят и слюни пускают, осень Соболь провёл на великолепном уровне и в двух матчах из трех зениту завалил по голу, оба с разворота один в ближний, второй в дальний угол...топ голы!
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Ответ Klinsmann32
Зачем Зениту игроки команды, которая отлетает от них же 7-1?)
зачем ставить в достижение игру, где вратарь соперника в сезоне имел менее 50% отражённых ударов в створ...при +/- равной игре вы нас давно крупно не обыгрываете...5-1 и 7-1 при Реброве и Максименко в воротах не достижение, первый себе после углового закинул мяч в ворота, второй не поймал ничего то что летело в створ мимо него...
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Дмитрий9779
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Соболев точно лучше любого нападающего зенита...Промес наверняка играл бы в старте, он +/- равен Клаудиньо и Малкому по уровню...
Адекватно.Но немного поправлю,Соболев прошлогодний не лучше,кто знает,может он лучший свой сезон проводит.
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Ответ Spartakus1984
Есть сильные футболисты, но зачем они нам?(с).Да они откажут зениту.НЕ важно нужны они вам или нет.
дзюба, бакаев, конечно зачем игроки Спартака зениту...была бы возможность, они бы и Соболева забрали...
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ТрактоПоктер
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Что Соболев, что Промес - буквально рождены для Спартака !
Один ныряльщик и с отрывом самый мерзкий игрок рпл, второй уголовник и провокатор !
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Соболев точно лучше любого нападающего зенита...Промес наверняка играл бы в старте, он +/- равен Клаудиньо и Малкому по уровню...
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Дмитрий9779
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Ответ Spartakus1984
Или обыгрывает их 3-0.Но надо же вспонмить то что был фиг знает когда и не имеет ни какого отношения к настоящиму времени.
"Фиг знает когда" это год и полтора месяца назад.
С каких пор кубок,где у Зенита выходят резервисты стал ого-го?
В кубке вышли резервисты,их вы и обыграли,молодцы конечно,но какое отношение это имеет к матчам основ?
Ну ели год назад это давно и неправда😁то 90-е тоже вспоминать не надо.А здесь и сейчас Зенит лучший клуб России,как это вам не прискорбно осознавать.
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SMART789
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Ответ Владислав Харламов
Соболев - отличная замена Дзюбе в плане сомнительных человеческих качеств
В плане игровых тоже, он бы 20 положил за сезон с бразильским саппортом
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Катя СПб
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Ответ Spartakus1984
Или обыгрывает их 3-0.Но надо же вспонмить то что был фиг знает когда и не имеет ни какого отношения к настоящиму времени.
Фиг знает когда - это год назад или 50 лет назад?
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Дмитрий9779
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Согласен,не за чем.За Соболевым закреплён дельфин,а Промес уже ветеран+с законом не лады,у нас на той позиции Клаудиньо феерит.Добавлю:Хлусевич у них бьётся в каждом матче как лев.
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blacksmithept
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Ответ Spartakus1984
Есть сильные футболисты, но зачем они нам?(с).Да они откажут зениту.НЕ важно нужны они вам или нет.
"Spartakus" самое популярное название гей-клубов в Европе,хороший ник.
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lovec23
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Бакаев в Спартаке сидел на лавке , а в Питере ему ещё сложнее будет , нужно было идти в команду попроще , а так Аршавин лукавит . Если будет возможность переманить сильного игрока зенит сделает это .
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Spartakus1984
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Ответ Klinsmann32
Зачем Зениту игроки команды, которая отлетает от них же 7-1?)
Или обыгрывает их 3-0.Но надо же вспонмить то что был фиг знает когда и не имеет ни какого отношения к настоящиму времени.
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blacksmithept
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Ответ Savarona25
Комментарий удален пользователем
Хочешь сказать,что пищевик бедный?Руководство тупое,это да.
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Александр Жердин
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Уголовники и дельфины Зениту не нужны.
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Klinsmann32
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Зачем Зениту игроки команды, которая отлетает от них же 7-1?)
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Владислав Харламов
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Соболев - отличная замена Дзюбе в плане сомнительных человеческих качеств
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