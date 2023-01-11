Аршавин о «Спартаке»: «Соболев или Промес усилили бы «Зенит». У них есть сильные игроки, но зачем они нам?»
Андрей Аршавин рассказал, кто из игроков «Спартака» мог бы усилить «Зенит».
– Кого бы вы забрали из «Спартака» в «Зенит»?
– Никого. Есть сильные футболисты, но зачем они нам? Думаю, тот же Соболев или Промес усилили бы «Зенит».
– Почему у Бакаева не получается заиграть?
– Пока конкуренция высокая, он старается, но прошло мало времени. Посмотрим, что будет дальше, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».
45 млн. за таких четверых игроков и Локомотив отдал бы не задумываясь, и ЦСКА. Нечего сопли жевать было.
Один ныряльщик и с отрывом самый мерзкий игрок рпл, второй уголовник и провокатор !
С каких пор кубок,где у Зенита выходят резервисты стал ого-го?
В кубке вышли резервисты,их вы и обыграли,молодцы конечно,но какое отношение это имеет к матчам основ?
Ну ели год назад это давно и неправда😁то 90-е тоже вспоминать не надо.А здесь и сейчас Зенит лучший клуб России,как это вам не прискорбно осознавать.