Аршавин о «Спартаке»: «Соболев или Промес усилили бы «Зенит». У них есть сильные игроки, но зачем они нам?»

рассказал, кто из игроков « » мог бы усилить «Зенит».

– Кого бы вы забрали из «Спартака» в «Зенит»?

– Никого. Есть сильные футболисты, но зачем они нам? Думаю, тот же Соболев или усилили бы «Зенит».

– Почему у не получается заиграть?

– Пока конкуренция высокая, он старается, но прошло мало времени. Посмотрим, что будет дальше, – сказал заместитель генерального директора « ».