Аршавин о драке «Зенита» и «Спартака»: «Мы недовольны, что Промеса не удалили, он спровоцировал. Оба клуба хотят справедливости»

вспомнил массовую драку игроков «Зенита» и «Спартака».

По итогам заседания КДК РФС по инциденту в матче Фонбет Кубка России по шесть матчей дисквалификации получили Малком, Вильмар Барриос, Родригао (все – «Зенит»), Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов (все – «Спартак»).

не был дисквалифицирован. Клуб из Санкт-Петербурга обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС, которая признала неудаление Квинси ошибочным: «Он совершил захват Барриоса за шею и царапающее движение лица».

«Никто не хотел драться, но так сложилось, это эмоции. Решение КДК сурово, обе команды на долгое время остались без лучших игроков. А дальше отношение зависит от клубной принадлежности.

Мы, «Зенит», недовольны тем, что Промеса не удалили, «Спартак» чем-то еще. На мой взгляд, Промес спровоцировал эту драку. Но у меня нет кровожадности. Думаю, оба клуба хотят справедливости, но будут смотреть на решения КДК со своей колокольни», – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

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