Геннадий Орлов: «Не приветствовал бы Соболева в «Зените». Это цивилизованный клуб, а Александр – забияка»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Геннадий Орлов Александр Соболев Родригао Футбол

Геннадий Орлов не поддержал бы переход Александра Соболева в «Зенит». 

Журналист прокомментировал слова Андрея Аршавина о том, что нападающий «Спартака» мог бы усилить петербуржскую команду. 

«Я бы не приветствовал бы Соболева в «Зените». «Зенит» – цивилизованный клуб. Та же история с Родригао возмутила всех настоящих болельщиков клуба. Так нельзя себя вести. Соболев – забияка.

Плюс, мне кажется, что есть молодые игроки, которые перспективнее Соболева», – сказал Орлов. 

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55 комментариев

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Гусейн Магомедрасулов
Для чего берут интервью у давно поехавшего деда? Его каждое интервью, как у школьника младших классов.
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Хортон
Интересно, как быстро ГСО переобуется, если это вдруг когда-нибудь произойдет. А то, что переобуется непременно - даже не вопрос.
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Даня Чебыкин
Ответ arspurs9
В последнее время у Орлова обострились психические проблемы или он просто забухал с Булановым?
в последнее???
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Георгий Яценко
Ответ NaGLiY
Вот уж да. Игорь Денисов был в свое время. Влад Радимов. Люди которые ковали славу и звезды на эмблеме, самые что ни на есть забияки. Соболев по сравнению с ними пай-мальчик.
Денисов в особенности. Он и со своими воевал. Еще хорошо помнится как он на Карпина кидался,который был на тот момент тренером Спартака.
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frog19
Генка, не гони. Ты бы облизывал любого кто наденет футболку Зенита.
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Hong Kil
Забияка или кака, это не важно. Он просто не умеет играть в футбол и все время плачет по маме.
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Владимир Ш
А с Артемкой ручкался
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justbored
Спартаку стоит обратить свой взор на страну текущих чемпионов мира, очень схожи по манере поведения. А Зенит окажется с плачущими неймарами.
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NaGLiY
Ответ Юрий Кечко
Ну Радимов после конца карьеры уже забухал плотненько А Денисов и Широков да эталонное быдло , разница в том что за полем А Соболев на поле мразь , а за может и нормальный чувак
На поле настоящей мразью был Гацкан, но это для команды соперников, а в миру, говорят, милейший человек. Соболев не прост, но мразью я его бы не назвал.
P.S: ничего не вижу зазорного в том, чтобы забухать после карьеры.
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Юрий Кечко
Ответ Chernoy
Ребят, вы в своё время Дзюбу взяли, куда там Соболеву
В футбольном плане кто такой Дзюба и кто такой Соболев ?))
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Roman Gusev
Зенит цивилизованный - с шоколадным капитаном
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BuTaJIbKa
забияка.. слово-то вспомнил древнее... а ещё - жадина и ябеда-корябеда
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Александр Жердин
Ответ Dan Kennedy
Что именно спорно?
Что он лучший нападающий.
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superbro
Ответ munhin
по крайне мере без уголовников и эскортниц )
Как быстро вы забыли про свою легенду - Кокорина
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Steiner
Молодые футболисты это бразильцы?
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TheSportNik
Обычный парень из Сибири, там все такие, драться умеют.
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justbored
"Забияка" весь словарь синонимов перерыл, наверное. Почему не "бретёр" уж тогда, по-нашему, по культурно-столичному.
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rom-alexandr
Властимил Петржела назвал Артема Дзюбу алчным и жадным человеком.

Бывший тренер «Зенита» высказался о том, что форвард все еще остается в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Адана Демирспор».

«Для меня неудивительно, что Дзюба до сих пор не может найти команду – он алчный и жадный человек, который охотится только за деньгами. Для него это самое главное.

Наверное, если бы Дзюба просто хотел играть, а не запрашивал огромную зарплату, он бы уже был в какой-то команде. Но ему не важен футбол, для Дзюбы самое главное – деньги», – сказал Петржела.

цивильный клуп, ага
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Иван Шуткин
Оскорбить человека по сути дикарем , будучи цивилизованным , довольно абсурдно)
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wRong
Ответ Денис Уколов
Действительно....Широков, Денисов, Радимов, Быстров, Дзюба, Кокорин-цивилизованные люди)). Да, Соболь эмоционален, но он более чем адекватен и не совершает такой дичи, как вышеперечисленные. Почему никто Дзагоева не упоминает? Мне кажется он и то более психован, чем Саня и ничего, никто не говорит про этого хрусталика ничего плохого. Болельщики зенита просто сами придумали когда-то себе врагов и отдуваются на Спартаке. Да кому вы блин нужны? Через лет 10 про вас все забудут, будете середняками в лучшем случае)). А Спартак будет навсегда, клуб проверен временем и всегда был, есть и будет Спартаком!
Эм, кто и где будет через 10 лет, можно только загадывать и размышлять в теории, может быть и будет, но Спартак середняк уже 20 последних лет, это объективный факт
+3
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Kit Belleu
Я думал,что у них голубой мир,а оказывается цивилизация целая.Цивилизация называется "Голубые ананисты ".
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Тайосич
Ответ Алексей Минин
Сколько мерзкого пафоса) Да накой вы нам сдались? Арсенал Тульский нам бОльшие "враги". За последние лет 5, они больше очков отобрали у нас, чем "проверенный временем клуб".
Обязательно настанут времена, когда тульский Арсенал будет основным соперником Зенита... в пердиве.
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Dan Kennedy
Ответ Александр Жердин
Ну ваше утверждение насчёт Соболева весьма спорно.
Что именно спорно?
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Спартак Сила Народ
Соболев не поедет в это уг
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Михаил Хромаков
А где Соболев к вам просился что вы от него всё открещиваетесь?
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