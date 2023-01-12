Геннадий Орлов: «Не приветствовал бы Соболева в «Зените». Это цивилизованный клуб, а Александр – забияка»

не поддержал бы переход в «Зенит».

Журналист прокомментировал слова о том, что нападающий « » мог бы усилить петербуржскую команду.

«Я бы не приветствовал бы Соболева в « ». «Зенит» – цивилизованный клуб. Та же история с Родригао возмутила всех настоящих болельщиков клуба. Так нельзя себя вести. Соболев – забияка.

Плюс, мне кажется, что есть молодые игроки, которые перспективнее Соболева», – сказал Орлов.