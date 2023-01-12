Геннадий Орлов: «Не приветствовал бы Соболева в «Зените». Это цивилизованный клуб, а Александр – забияка»
Геннадий Орлов не поддержал бы переход Александра Соболева в «Зенит».
Журналист прокомментировал слова Андрея Аршавина о том, что нападающий «Спартака» мог бы усилить петербуржскую команду.
«Я бы не приветствовал бы Соболева в «Зените». «Зенит» – цивилизованный клуб. Та же история с Родригао возмутила всех настоящих болельщиков клуба. Так нельзя себя вести. Соболев – забияка.
Плюс, мне кажется, что есть молодые игроки, которые перспективнее Соболева», – сказал Орлов.
P.S: ничего не вижу зазорного в том, чтобы забухать после карьеры.
Бывший тренер «Зенита» высказался о том, что форвард все еще остается в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Адана Демирспор».
«Для меня неудивительно, что Дзюба до сих пор не может найти команду – он алчный и жадный человек, который охотится только за деньгами. Для него это самое главное.
Наверное, если бы Дзюба просто хотел играть, а не запрашивал огромную зарплату, он бы уже был в какой-то команде. Но ему не важен футбол, для Дзюбы самое главное – деньги», – сказал Петржела.
цивильный клуп, ага