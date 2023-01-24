Зарема о Промесе: «Зенит» уже месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ – из «Спартака», а не их многомиллионный бразилец. Блекло-голубой шум»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Веллитон Эммануэль Эменике Квинси Промес соцсети Матч ТВ Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала ситуацию вокруг полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

Хавбека подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг. Квинси не поехал на первый сбор клуба в Дубае.

«Промесу надо абстрагироваться от ситуации, в которой он оказался. Вспомните, как его «Матч ТВ» травил, когда только должен был прийти, и сейчас травят проплаченные телеграм-каналы. Вспомните историю с Веллитоном, Эменике…

Каждый раз, когда в «Спартаке» появляется футболист, который признается лучшим в РПЛ, кое-кому это не нравится, и ищут повод раздуть, проплатить блогерам, но ничего не получится у них.

«Зенит» уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ – футболист «Спартака», а не их многомиллионный бразилец.

И так будет всегда. Радует то, что болельщики всегда поддерживают своих любимчиков, поэтому вся возня воспринимается как белый шум. Вернее, блекло-голубой», – заявила жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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203 комментария

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Валерий Охотин
Ответ Эд Рогозин
Зарем, в этой донной лиге всем всё равно кто лучший, сейчас Дзюбу торпедо подпишет и получится что лучший игрок рфпл в торпедо будет, но если ему Зенит подкинет кокс, это классное фиаско получится 😆
Ну зарем , ты хде зарем , а Сосешь зарем , ты продолжай зарем .
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Валерий Охотин
Ответ Виктор
Зарема умница и смелый человек,в наше время это редкость,удачи ей во всем.
Она тупая и очень нервная .
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Валерий Охотин
Ответ Павел Ермаков
Всё верно.Так и есть.Завидуют и травят.Одно слово-провинция.
Это пишет житель деревни , ух как травят.
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Woenpens
Наркоша, лучший игрок? Ха-ха.
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С детства болел за Баварию
Ооо, свежий керосинчик подвезли. ;-)
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prus_3
О-о-о, бабенка-то уже себя совсем не контролирует и проявляет во всей красе свою низкопробную и довольно дешевую сущность. Что-то из разряда "скандала в торговых рядах".
Одна умная дама сказала: "Я никогда не скандалю. Скандал — это когда ты не права. А я всегда права."
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ivica_sprut
судя по комментам, она права. голубые пуканы горят как конфорка у того чувака с ютуб - постоянно ))
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Андрей Савин
Эскортница вещает из Монако!
Грязь и помои ее содержание...
Скучно ей...Главное,стать"хорошей"
россиянкой! Запад одобрит и
защитит...
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Дмитрий Кириллов
Ответ Zenith forever
Что вы все попутали, говоря постоянно, что нельзя обвинять человека до решения суда. А решение суда разве не на предъявленных обвинениях строится? Насколько я понимаю, обвинения Промесу уже давно официально выдвинуты, недаром он из страны сбежал и за пределы России выехать не смеет.
Ну выдвинуть обвинение и признать виновным это разные вещи. Уж тем более в убийстве!
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Дмитрий Кириллов
Ответ ЗЕНИТ65
Вы же Кокорина и Мамаева обвиняли до решения суда. Почему другим нельзя?
Я обвинял?
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Вольдемар Непутёвый
я думал она уже сдохла ...
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Виктор
Сам то понял,что сказать хотел,где вас таких находят,хотя о чем это я.
Его бог обделил мозгами.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Роман Олегов
Столько ошибок в слове шмонька
С этого момента подробней.
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Владимир Пичушкин
Да там еще гена орлов пищит почем зря, где можно и где нельзя, да и наши ветераны, нет что бы защищать так тоже варежки раскрывают
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Рашпель793
Клятый Газпром. Миллер специально нашёл двойника Антохи, чтобы тот родню пырнул. А потом этот же двойник с коксом мутки мутил. Идут на всё питерские беспредельщики, лишь бы слить тушинского гегемора из чемпионской гонки!
Зарему в президенты!
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Виктор
Ответ Tarzan67
Мне как болельщику Спартака - стыдно… Стыдно, вы знаете когда опять хотят натянуть сову на глобус… Промеса в важных матчах не видно, тот же Клаудиньо, Малком, Барриос намного сильнее в индивидуальном плане. Я вспоминаю 05-10 года, когда можно было здраво дискутировать - кто из нападающих лучше и какие у него сильные стороны, да и выбор был шикарный: Лав, Павлюченко, Аршавин, Керж, Веллитон, Домингес, Карвальо, Одемвинге, Погребняк. А сейчас какой-то бред и «мы бедные, несчастные и прочее».
(((Мне как болельщики Спартака.....))) это серьёзно,видно Зарема права,двойной тариф,за малую денежку такой бред,трудно накропать,почаще называй себя болельщиков Спартака,может ещё и премию получишь.
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Виктор
Ответ Роман Олегов
Столько ошибок в слове шмонька
Сам то понял,что сказать хотел,где вас таких находят,хотя о чем это я.
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Виктор
Ответ Снежана Цветкова
Новость про Промеса, а в топе коментов-коменты блëкло голубых 😅😂 Жги, Заремушка!
Так там всегда наготове спецназ кликуш,работают в три смены.
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Виктор
Ответ Андрей Лоел
Как точно она сказала!)
Зарема умница и смелый человек,в наше время это редкость,удачи ей во всем.
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Виктор
Ответ Антон Путятин
Даже сидящие на лавках в Зените имеют больше титулов чем это Промес))
А почему вы такие смешные?Чем сильнее ваши потуги,тем больше ржач.
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Павел Ермаков
Всё верно.Так и есть.Завидуют и травят.Одно слово-провинция.
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Антон Путятин
Промес игрок сильный и неудержимый. Особенно если с ножом.
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Антон Путятин
Даже сидящие на лавках в Зените имеют больше титулов чем это Промес))
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Xm.md
Ответ ЛексЛютый
Подскажите, сколько таких кубков у Зенита?
Я же не болельщик Спартака, чтобы знать такие вещи наизусть
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Роман Олегов
Ответ Valentin Kompaneytsev
Зарема как и Спартак красная тряпка для Зенита.
Столько ошибок в слове шмонька
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