Зарема о Промесе: «Зенит» уже месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ – из «Спартака», а не их многомиллионный бразилец. Блекло-голубой шум»
Зарема Салихова прокомментировала ситуацию вокруг полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
Хавбека подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг. Квинси не поехал на первый сбор клуба в Дубае.
«Промесу надо абстрагироваться от ситуации, в которой он оказался. Вспомните, как его «Матч ТВ» травил, когда только должен был прийти, и сейчас травят проплаченные телеграм-каналы. Вспомните историю с Веллитоном, Эменике…
Каждый раз, когда в «Спартаке» появляется футболист, который признается лучшим в РПЛ, кое-кому это не нравится, и ищут повод раздуть, проплатить блогерам, но ничего не получится у них.
«Зенит» уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ – футболист «Спартака», а не их многомиллионный бразилец.
И так будет всегда. Радует то, что болельщики всегда поддерживают своих любимчиков, поэтому вся возня воспринимается как белый шум. Вернее, блекло-голубой», – заявила жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Прослушка, друзья гангста-рэперы и 4 тонны наркотиков: как полиция расследует дело Промеса
Промес мог стать европейской звездой, но слил карьеру из-за глупости
Одна умная дама сказала: "Я никогда не скандалю. Скандал — это когда ты не права. А я всегда права."
Грязь и помои ее содержание...
Скучно ей...Главное,стать"хорошей"
россиянкой! Запад одобрит и
защитит...
Зарему в президенты!