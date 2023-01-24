Зарема о Промесе: «Зенит» уже месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ – из «Спартака», а не их многомиллионный бразилец. Блекло-голубой шум»

прокомментировала ситуацию вокруг полузащитника «Спартака» .

Хавбека подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг. Квинси не поехал на первый сбор клуба в Дубае.

«Промесу надо абстрагироваться от ситуации, в которой он оказался. Вспомните, как его «Матч ТВ» травил, когда только должен был прийти, и сейчас травят проплаченные телеграм-каналы. Вспомните историю с Веллитоном, Эменике…

Каждый раз, когда в « » появляется футболист, который признается лучшим в РПЛ, кое-кому это не нравится, и ищут повод раздуть, проплатить блогерам, но ничего не получится у них.

« » уже два месяца не уймется, что лучший игрок – футболист «Спартака», а не их многомиллионный бразилец.

И так будет всегда. Радует то, что болельщики всегда поддерживают своих любимчиков, поэтому вся возня воспринимается как белый шум. Вернее, блекло-голубой», – заявила жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Прослушка, друзья гангста-рэперы и 4 тонны наркотиков: как полиция расследует дело Промеса

Промес мог стать европейской звездой, но слил карьеру из-за глупости