Андрей Аршавин: «Спартак» побеждает на турнирах в межсезонье, а после чемпионом не становится. Для «Зенита» все хорошо»

высказался о завоевании «Спартаком» Winline Зимнего кубка .

– Это же знак плохой, победа в турнире?

– Для «Зенита» хороший, а для « » – нет. «Спартак» уже трижды или больше побеждает в турнирах разного рода в межсезонье, а после чемпионом не становится. Поэтому все хорошо!

– Что понравилось в «Спартаке»?

– «Спартак» играл не оптимальным составом, но игра казалась единым целым. То есть игроки хорошо себя чувствуют. Легко играют, много комбинаций. Настроение от той игры, которая у команды была до Нового года, оно сохранилось на турнире.

– Кто из новичков понравился? Тавареш – находка?

– Он выделяется своей шевелюрой. И ему чуть скорости не хватает. Его бы никогда не продали в Россию, если бы не травмы, как писали. Но в целом посмотрим.

– «Спартак» с Промесом и без . Можно ли думать, что в Кубке России команда справится без него?

– В Кубке России, наверное, да. Но на него рассчитывают. Он наверняка будет главным игроком команды.

В самом наигрывании состава без него ничего плохого нет. Просто ему понадобится некоторое время на то, чтобы влиться. Но там будет два тура, потом перерыв. И не самые сильные соперники. Поэтому «Спартак» в выигрышном положении, – сказал экс-игрок « », а ныне заместитель гендиректора клуба.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!