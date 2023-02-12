Андрей Аршавин: «Спартак» побеждает на турнирах в межсезонье, а после чемпионом не становится. Для «Зенита» все хорошо»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Квинси Промес Матч ТВ Томаш Тавареш Кубок РПЛ Футбол

Андрей Аршавин высказался о завоевании «Спартаком» Winline Зимнего кубка РПЛ.

– Это же знак плохой, победа в турнире?

– Для «Зенита» хороший, а для «Спартака» – нет. «Спартак» уже трижды или больше побеждает в турнирах разного рода в межсезонье, а после чемпионом не становится. Поэтому все хорошо!

– Что понравилось в «Спартаке»?

– «Спартак» играл не оптимальным составом, но игра казалась единым целым. То есть игроки хорошо себя чувствуют. Легко играют, много комбинаций. Настроение от той игры, которая у команды была до Нового года, оно сохранилось на турнире.

– Кто из новичков понравился? Тавареш – находка?

– Он выделяется своей шевелюрой. И ему чуть скорости не хватает. Его бы никогда не продали в Россию, если бы не травмы, как писали. Но в целом посмотрим.

– «Спартак» с Промесом и без Промеса. Можно ли думать, что в Кубке России команда справится без него?

– В Кубке России, наверное, да. Но на него рассчитывают. Он наверняка будет главным игроком команды.

В самом наигрывании состава без него ничего плохого нет. Просто ему понадобится некоторое время на то, чтобы влиться. Но там будет два тура, потом перерыв. И не самые сильные соперники. Поэтому «Спартак» в выигрышном положении, – сказал экс-игрок «Зенита», а ныне заместитель гендиректора клуба.

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23 комментария

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Mixet.spb
Ответ grek087
Аршавин и Быстров самые токсичные персонажи российского футбола.
Предлагаешь провести экзорцизм борщом?)
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БRAYZ
Неважно, что Зенит относительно провел плохие сборы, главное что Спартак в тов. кубке победил, а это значит, что он не станет чемпионом! Что же щас с такими легендами происходит...
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Виктор Суданов
Ответ xoms
У вас сарказм хромает, в отношении Шавы уж точно. Да как сказать, ветеран, ветерану рознь, уж точно между Спартаком и Зенитом, одни в секте, другие нет
Да, Радимов, Быстров и Петржела прямо идеалы адекватности
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леша коваленко
Ответ Владимир Самсонов
Зачем вообще обращать внимание на товарняки? Это подготовка - результат там никогда не важен.
А что бы язык почесать.
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Slavnov
Ответ Фан Рубина
Ну должен же Спартак где-то трофеи завоёвывать.
куда столько Спартаку трофеев?музей переполнен,собери все вместе,будет больше титулов,чем у остальных,вместе взятых...
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Евгений Семенченко
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
а что он неправильно сказал?победа в предсезонном турнире для Спартака это очень плохая весна в РПЛ
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Valentin Kompaneytsev
Эксперты тоже на предсезонке. Скоро от шуток к делу.
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Спартак Сила Народ
Питерские глоры
Опять тут
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Recreated
Комментарий удален
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grek087
Аршавин и Быстров самые токсичные персонажи российского футбола.
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Владимир Самсонов
Зачем вообще обращать внимание на товарняки? Это подготовка - результат там никогда не важен.
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Minuvert
С Зенитом все и так понятно, спросите у него про лондонский Арсенал, там поинтереснее будет
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xoms
Ответ Сергей Илюшенков
Что случилось с Зенитовскими ветеранами?Слишком уж часто хвалят Спартак!Не к добру это!
У вас сарказм хромает, в отношении Шавы уж точно.
Да как сказать, ветеран, ветерану рознь, уж точно между Спартаком и Зенитом, одни в секте, другие нет
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Кондитер
ооо розовощёкий чипсов заговорил
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Сергей Илюшенков
Что случилось с Зенитовскими ветеранами?Слишком уж часто хвалят Спартак!Не к добру это!
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Фан Рубина
Ну должен же Спартак где-то трофеи завоёвывать.
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Konstantin Zorin
На турнире хорошо проявила себя спартаковская молодёж, что очень радует. Первый тайм с Краснодаром играли с одним легом в составе, с Дуарте. При этом скорость и качество передач было на высоком уровне. Глядя на это верится, что есть будущее у Спартака, даже если все леги вдруг уедут. Ну, кроме Антошки...
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Дмитрий9779
«Главной интригой второй части сезона для меня станет соперничество «Спартака» и «Зенита». Конечно, «Зенит» может оступиться. Даже не так – обязан это сделать. «Спартак» – это сбалансированная команда, сохранившая всех кадров стартового состава», – приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».
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Любовь Мелехова
Как это не становится чемпионом? А как же 5 тур?
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mahurat
Кто бы спорил.
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Дмитрий9779
Ответ Адепт Суперлиги
Да остыньте уже. Зенит, с текущим расположением сил в лиге, будет чемпионом всегда. Ну не могут проиграть титул Вендел, Малком, Барриос и Клаудиньо полутора калекам из Спартака.
У КБ всего три выезда из Москвы,в последнем туре в Самару,это большое преимущество.
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dreamstep
Аршавин подтралливает Спартак, но действительно обойти Зенит почти невозможно будет. Только если Зенит будет косячить сам как с Тереком и Химками.
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Адепт Суперлиги
Да остыньте уже. Зенит, с текущим расположением сил в лиге, будет чемпионом всегда. Ну не могут проиграть титул Вендел, Малком, Барриос и Клаудиньо полутора калекам из Спартака.
+10
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Дмитрий9779
В этом сезоне у них и скамейка хорошая и Абаскаль заставил их играть в футбол.Понятно,что пик формы должен прийтись на сезон,но сейчас они хорошо выглядят.
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