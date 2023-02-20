«Если у нас будут играть бразильцы, это не будет отражать развитие российского футбола. Надо, чтобы были российские футболисты и тренер». Орлов о Малкоме и Клаудиньо в сборной

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Геннадий Орлов Марио Фернандес натурализация Малком Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Геннадий Орлов высказался о возможной натурализации Малкома и Клаудиньо.

18 февраля «Зенит» подтвердил, что игрокам одобрили получение российского гражданства. В РФС заявили, что есть теоретическая возможность, что они смогут играть за сборную России. 

– Это индивидуальное решение каждого игрока, интимная история – брать, не брать гражданство. Это не должно быть дискуссией, которая возникла. А кто первоисточник? Это сказали игроки, клуб? Это фэйк, который витает в межсезонье.

Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии. Там сменился главный тренер, они олимпийские чемпионы, их прекрасно знают в своей стране. При всем уважении к России, они будут без европейских матчей. Малкомом интересовался «ПСЖ». Надо спокойно смотреть на то, как это будет происходить. Никто не может влиять на игроков.

– Какие плюсы будут, если они получат гражданство и смогут играть?

– Два хороших игрока, какой тренер сборной от них откажется? Главное – профессионализм, оба футболиста замечательные. Клаудиньо еще не обрел форму, которую мы видели в конце прошлого чемпионата. Сейчас Малком – главный двигатель атаки «Зенита». Малком и Вендел бегают больше, чем российские футболисты. Я не могу понять, почему это так, это серьезный внутрикомандный вопрос. У Малкома и Клаудиньо великолепная школа бразильского футбола.

– Можете представить бразильцев в «большой» сборной России?

– Нет, не могу. Аршавин сказал, что против того, чтобы за сборную выступали натурализованные игроки. Я тоже придерживаюсь этой позиции. Сейчас бразилец (Жоржиньо – прим.) играет в сборной Италии, мне он нравится.

Кого мы обманываем? Что такое ЧМ по футболу? Встречаются команды, достигшие определенного уровня. Если у нас будут играть бразильцы, это не будет отражать развитие российского футбола. Надо, чтобы были российские футболисты и тренер. Если будет иностранец, это будет тормозить развитие наших тренеров. Это немного нечестная игра – за счет людей из других стран, даже создавая условия…

– Вспомните эмоции, когда Фернандес сравнял счет в матче с хорватами на чемпионате мира.

– Хорошие эмоции. Будет Малком, Фернандес, я буду болеть, но стремиться надо к другому. Надо демонстрировать свой уровень развития футбола. «Зенит» в Иране столкнулся с жестким прессингом, не могли выйти со своей половины поля. Не могут российские футболисты держать высокий темп 90 минут, – сказал журналист в эфире программы «Межсезонье» на «Матч Премьер». 

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9 комментариев

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Amalfitano
Ответ Антимосковский
тренеров можно и иностранных, как раз чтобы российские футболисты хоть чему-то учились, а то даже страшно представить, чтобы талантливая молодежь гнила у очередных хохловых/юранов/аленичевых
У талантливой молодежи всегда есть возможность уехать в Европу. Если она реально талантлива.
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Amalfitano
Полностью согласен. Именно поэтому Зенит должен продать их. С ними в составе мы не можем узреть реальную картину развития Зенита.
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Bashibuzuck
Устами Мэтра глаголит истина
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Антимосковский
тренеров можно и иностранных, как раз чтобы российские футболисты хоть чему-то учились, а то даже страшно представить, чтобы талантливая молодежь гнила у очередных хохловых/юранов/аленичевых
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Рафик Маркес
Сборная - это отображения всего футбола страны. Если у нас будут играть натурализованные, то это будет искажение. Должны играть те, кто яв-ся продуктом нашей футбольной школы. Тогда мы можем объективно оценивать её эффективность. Прогрессируем ли мы или деградируем. Натурализованные игроки - это продукт школы других стран

Мы можем натурализовать 22 бразильца, и выйти в полуфинал ЧМ. Будет ли это успехом всего росфутбола? Нет. Это успех бразильской школы. Поэтому играть должны свои, местные
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Дмитрий9779
Прав Геннадий Сергеевич и в том что в сборной должны играть россияне и в том что не надо им(бразильцам) указывать как им жить.
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Teodrakis
Когда я это сказал, меня тут заминусовали. Наверно фаны Марио
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Ковид 07.10.52
Это немного нечестная игра – за счет людей из других стран, даже создавая условия…
Какая же игра в одном клубе из одного города, если их земляк признает, что за счет бразильцев всего двух игра уже нечестная....а в риобурге их целое стадо...и постоянно растет...лицемер...
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Ростов-на-Дону
Гена дело говорит: гнать этих любителей лёгкой наживы!
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