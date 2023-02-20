«Если у нас будут играть бразильцы, это не будет отражать развитие российского футбола. Надо, чтобы были российские футболисты и тренер». Орлов о Малкоме и Клаудиньо в сборной
Геннадий Орлов высказался о возможной натурализации Малкома и Клаудиньо.
18 февраля «Зенит» подтвердил, что игрокам одобрили получение российского гражданства. В РФС заявили, что есть теоретическая возможность, что они смогут играть за сборную России.
– Это индивидуальное решение каждого игрока, интимная история – брать, не брать гражданство. Это не должно быть дискуссией, которая возникла. А кто первоисточник? Это сказали игроки, клуб? Это фэйк, который витает в межсезонье.
Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии. Там сменился главный тренер, они олимпийские чемпионы, их прекрасно знают в своей стране. При всем уважении к России, они будут без европейских матчей. Малкомом интересовался «ПСЖ». Надо спокойно смотреть на то, как это будет происходить. Никто не может влиять на игроков.
– Какие плюсы будут, если они получат гражданство и смогут играть?
– Два хороших игрока, какой тренер сборной от них откажется? Главное – профессионализм, оба футболиста замечательные. Клаудиньо еще не обрел форму, которую мы видели в конце прошлого чемпионата. Сейчас Малком – главный двигатель атаки «Зенита». Малком и Вендел бегают больше, чем российские футболисты. Я не могу понять, почему это так, это серьезный внутрикомандный вопрос. У Малкома и Клаудиньо великолепная школа бразильского футбола.
– Можете представить бразильцев в «большой» сборной России?
– Нет, не могу. Аршавин сказал, что против того, чтобы за сборную выступали натурализованные игроки. Я тоже придерживаюсь этой позиции. Сейчас бразилец (Жоржиньо – прим.) играет в сборной Италии, мне он нравится.
Кого мы обманываем? Что такое ЧМ по футболу? Встречаются команды, достигшие определенного уровня. Если у нас будут играть бразильцы, это не будет отражать развитие российского футбола. Надо, чтобы были российские футболисты и тренер. Если будет иностранец, это будет тормозить развитие наших тренеров. Это немного нечестная игра – за счет людей из других стран, даже создавая условия…
– Вспомните эмоции, когда Фернандес сравнял счет в матче с хорватами на чемпионате мира.
– Хорошие эмоции. Будет Малком, Фернандес, я буду болеть, но стремиться надо к другому. Надо демонстрировать свой уровень развития футбола. «Зенит» в Иране столкнулся с жестким прессингом, не могли выйти со своей половины поля. Не могут российские футболисты держать высокий темп 90 минут, – сказал журналист в эфире программы «Межсезонье» на «Матч Премьер».
Мы можем натурализовать 22 бразильца, и выйти в полуфинал ЧМ. Будет ли это успехом всего росфутбола? Нет. Это успех бразильской школы. Поэтому играть должны свои, местные
Какая же игра в одном клубе из одного города, если их земляк признает, что за счет бразильцев всего двух игра уже нечестная....а в риобурге их целое стадо...и постоянно растет...лицемер...