«Нужно привыкать, что бразилец может надеть футболку России. Это порыв души или финансовая операция? Патриотизма здесь нет». Билялетинов о натурализации

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ринат Билялетдинов Ари Марио Фернандес натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Ринат Билялетдинов высказался о натурализации футболистов.

Ранее в «Зените» подтвердили, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение гражданства РФ.

«Нейтрально отношусь к натурализации футболистов. Не скажу, что в восторге, но и не против этого. Если игроки решили сменить паспорт, пусть получают.

Вопрос только, с какой целью: порыв души, потребность или финансовая операция, с какой-то целью проведенная? Склоняюсь ко второму варианту. Здесь нет патриотизма стать именно россиянином. Возможно, идут расчеты или профессиональные льготы.

Время такое, что нужно привыкать к тому, что бразилец может надеть футболку сборной России. Поначалу скептически к этому относился, но после Марио Фернандеса изменил мнение. Кажется, Ари мог бы тоже сыграть. То, что Марио вернулся обратно, – ну, значит, любил и разлюбил Россию, ха-ха. Бывает такое.

Если люди хотят стать гражданами РФ, то почему бы им не предоставить такую возможность? Они же адекватные люди. Несомненно, Малком и Клаудиньо усилят сборную России. Качество игроков видно невооруженным взглядом.

Чувство патриотизма может быть у людей, родившихся в России, и у тех, кто примкнул к гражданству по разным причинам. Но нельзя говорить и «нет», и «да». Потому что нет единого закона, которому подчиняются все. Может и наоборот, он будет более патриотичен и будет гореть всей душой к своей профессии», – сказал тренер «Химок».

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15 комментариев

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Ростовский
Ответ anastasia Krugova
))договорняк ?? а можно подробней плиз? есть один возможен сценарий договорняка ...то как сегодня заявил наваль..й в сизо)))все возвращаться в границы 1991 года)) во вторых, украину может все и забудут )))но сильные мира сего продолжат топтаться по шкуре убитого медведя ,что бы дать урок китайской панде )))что бы показать что на месте медведя в следующий раз будет панда)) так сказать -- иллюстрация того что будет если кто то хочет смотреть в сторону не своих земель))))) ))договорняк ))бу-га--га ))))
Ну увидишь, скоро всë затихнет. Границы останутся примерно как сейчас по фронту. В общем корейский вариант.
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Жлобиньо
А олимпийская сборная не считается? Это же оф.соревнование, ребята золото взяли. Или она типа молодежной не только по составу, но и по статусу?
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anastasia Krugova
Ответ Ростовский
С чего это вы взяли? По конфликту уже договорняк пошёл, скоро все забудут про Украину.
))договорняк ?? а можно подробней плиз?
есть один возможен сценарий договорняка ...то как сегодня заявил наваль..й в сизо)))все возвращаться в границы 1991 года))

во вторых, украину может все и забудут )))но сильные мира сего продолжат топтаться по шкуре убитого медведя ,что бы дать урок китайской панде )))что бы показать что на месте медведя в следующий раз будет панда))

так сказать -- иллюстрация того что будет если кто то хочет смотреть в сторону не своих земель)))))

))договорняк ))бу-га--га ))))
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Злобный Конь
Ответ Hong Kil
Парни, в трудный период для страны, решили принять ее гражданство. Причем прекрасно понимали, что за этот шаг их могут лишить вообще всех денег подвергнув санкциям. Так что никакая это не финансовая операция, а поддержка страны в трудный период. Восхищен этими двумя!
Так же как Ари ?
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Ростовский
Ответ anastasia Krugova
сборная России сама не сможет ни с кем сыграть еще лет миллион ))давай дед, продолжай жить в мире розовых единорогов
С чего это вы взяли? По конфликту уже договорняк пошёл, скоро все забудут про Украину.
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Виталик Украинский
Ответ anastasia Krugova
Если игроки решили сменить паспорт, пусть получают...Никто не отказывается от паспорта своей страны )))они берут только второе гражданство ..по причинам описанных выше ... для имиджа условного зенита это будет вау , а на самом деле ...просто формальность , за которую игрок получит вагон денег .Вот и все ! есть примеры людей кто брал российское гражданство из стран где запрещено двойное гражданство ? то есть что бы сначала отказаться от первого ,и только тогда взять российский паспорт ? вот и я не знаю таких случаев ... а все это показушные истории с тем чтобы брать второй паспорт ...Ну такое )) даже в условном 2021 году(еще до сво) ) паспорт Бразилии ,в мировом рейтинге силы паспортов был намного выше чем паспорт РФ.... кроме финансовой выгоды для самых этих двух персонажей ..это просто фикция )) Малком так любит рф ,что зимой хотел сбежать в псж )))) да уж..сразу видна истинная любовь ))все это по - любви , а не изза денег)))
По поводу чего истерим?
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Hong Kil
Парни, в трудный период для страны, решили принять ее гражданство. Причем прекрасно понимали, что за этот шаг их могут лишить вообще всех денег подвергнув санкциям. Так что никакая это не финансовая операция, а поддержка страны в трудный период. Восхищен этими двумя!
0
-1
-1
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anastasia Krugova
Ответ Ростовский
смогут
сборная России сама не сможет ни с кем сыграть еще лет миллион ))давай дед, продолжай жить в мире розовых единорогов
+2
-2
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anastasia Krugova
Если игроки решили сменить паспорт, пусть получают...Никто не отказывается от паспорта своей страны )))они берут только второе гражданство ..по причинам описанных выше ... для имиджа условного зенита это будет вау , а на самом деле ...просто формальность , за которую игрок получит вагон денег .Вот и все !
есть примеры людей кто брал российское гражданство из стран где запрещено двойное гражданство ?
то есть что бы сначала отказаться от первого ,и только тогда взять российский паспорт ? вот и я не знаю таких случаев ...

а все это показушные истории с тем чтобы брать второй паспорт ...Ну такое ))

даже в условном 2021 году(еще до сво) ) паспорт Бразилии ,в мировом рейтинге силы паспортов был намного выше чем паспорт РФ....

кроме финансовой выгоды для самых этих двух персонажей ..это просто фикция ))

Малком так любит рф ,что зимой хотел сбежать в псж )))) да уж..сразу видна истинная любовь ))все это по - любви , а не изза денег)))
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Valentin Kompaneytsev
Какой может быть патриотизм??? Ну хотят быть гражданами России, пусть будут.
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MAXIMum1
Ответ шалтай болтай
Комментарий удален модератором
Ты это к чему написал? Объясни логику?
+1
-1
0
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шалтай болтай
Комментарий удален модератором
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Дмитрий
Ответ IlyaGrain
Да когда ж вы узнаете, что они не смогут сыграть за сборную России !!
А почему не смогут? С Белоруссией, с Ираном, Сев. Кореей играй сколько хочешь. ФИФА болт положила на эту страну. Игроки только потом никуда перейти не смогут, но они же ради души!
+2
-3
-1
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Ростовский
Ответ IlyaGrain
Да когда ж вы узнаете, что они не смогут сыграть за сборную России !!
смогут
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IlyaGrain
Да когда ж вы узнаете, что они не смогут сыграть за сборную России !!
+7
-1
+6
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Злобный Конь
Билялетинов согласен с Билялетдиновым?
+3
0
+3
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