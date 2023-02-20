«Нужно привыкать, что бразилец может надеть футболку России. Это порыв души или финансовая операция? Патриотизма здесь нет». Билялетинов о натурализации
Ринат Билялетдинов высказался о натурализации футболистов.
Ранее в «Зените» подтвердили, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение гражданства РФ.
«Нейтрально отношусь к натурализации футболистов. Не скажу, что в восторге, но и не против этого. Если игроки решили сменить паспорт, пусть получают.
Вопрос только, с какой целью: порыв души, потребность или финансовая операция, с какой-то целью проведенная? Склоняюсь ко второму варианту. Здесь нет патриотизма стать именно россиянином. Возможно, идут расчеты или профессиональные льготы.
Время такое, что нужно привыкать к тому, что бразилец может надеть футболку сборной России. Поначалу скептически к этому относился, но после Марио Фернандеса изменил мнение. Кажется, Ари мог бы тоже сыграть. То, что Марио вернулся обратно, – ну, значит, любил и разлюбил Россию, ха-ха. Бывает такое.
Если люди хотят стать гражданами РФ, то почему бы им не предоставить такую возможность? Они же адекватные люди. Несомненно, Малком и Клаудиньо усилят сборную России. Качество игроков видно невооруженным взглядом.
Чувство патриотизма может быть у людей, родившихся в России, и у тех, кто примкнул к гражданству по разным причинам. Но нельзя говорить и «нет», и «да». Потому что нет единого закона, которому подчиняются все. Может и наоборот, он будет более патриотичен и будет гореть всей душой к своей профессии», – сказал тренер «Химок».
есть один возможен сценарий договорняка ...то как сегодня заявил наваль..й в сизо)))все возвращаться в границы 1991 года))
во вторых, украину может все и забудут )))но сильные мира сего продолжат топтаться по шкуре убитого медведя ,что бы дать урок китайской панде )))что бы показать что на месте медведя в следующий раз будет панда))
так сказать -- иллюстрация того что будет если кто то хочет смотреть в сторону не своих земель)))))
))договорняк ))бу-га--га ))))
есть примеры людей кто брал российское гражданство из стран где запрещено двойное гражданство ?
то есть что бы сначала отказаться от первого ,и только тогда взять российский паспорт ? вот и я не знаю таких случаев ...
а все это показушные истории с тем чтобы брать второй паспорт ...Ну такое ))
даже в условном 2021 году(еще до сво) ) паспорт Бразилии ,в мировом рейтинге силы паспортов был намного выше чем паспорт РФ....
кроме финансовой выгоды для самых этих двух персонажей ..это просто фикция ))
Малком так любит рф ,что зимой хотел сбежать в псж )))) да уж..сразу видна истинная любовь ))все это по - любви , а не изза денег)))