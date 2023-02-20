«Нужно привыкать, что бразилец может надеть футболку России. Это порыв души или финансовая операция? Патриотизма здесь нет». Билялетинов о натурализации

высказался о натурализации футболистов.

Ранее в «Зените» подтвердили, что и Клаудиньо одобрили получение гражданства РФ.

«Нейтрально отношусь к натурализации футболистов. Не скажу, что в восторге, но и не против этого. Если игроки решили сменить паспорт, пусть получают.

Вопрос только, с какой целью: порыв души, потребность или финансовая операция, с какой-то целью проведенная? Склоняюсь ко второму варианту. Здесь нет патриотизма стать именно россиянином. Возможно, идут расчеты или профессиональные льготы.

Время такое, что нужно привыкать к тому, что бразилец может надеть футболку сборной России. Поначалу скептически к этому относился, но после изменил мнение. Кажется, Ари мог бы тоже сыграть. То, что Марио вернулся обратно, – ну, значит, любил и разлюбил Россию, ха-ха. Бывает такое.

Если люди хотят стать гражданами РФ, то почему бы им не предоставить такую возможность? Они же адекватные люди. Несомненно, Малком и усилят сборную России. Качество игроков видно невооруженным взглядом.

Чувство патриотизма может быть у людей, родившихся в России, и у тех, кто примкнул к гражданству по разным причинам. Но нельзя говорить и «нет», и «да». Потому что нет единого закона, которому подчиняются все. Может и наоборот, он будет более патриотичен и будет гореть всей душой к своей профессии», – сказал тренер «Химок».