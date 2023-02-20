РФС о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России и перестанут считаться легионерами»

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС натурализация Малком Клаудиньо Футбол

В РФС рассказали, смогут ли Малком и Клаудиньо играть за сборную России.

Ранее стало известно, что игрокам «Зенита» одобрили получение гражданства РФ. 

«Прежде всего, для того, чтобы установить, вправе ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России, а также перестать считаться легионерами, необходимо официальное письмо от Бразильской конфедерации футбола, в котором будут указаны матчи за сборную этих футболистов.

Исходя из информации в открытых источниках, в случае если Малком и Клаудиньо получат российское гражданство, то существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России по футболу и перестанут считаться легионерами.

Малком играл в официальных турнирах под эгидой ФИФА (не категории А) за сборную Бразилии. Поэтому для того, чтобы он мог выступать за сборную России и не считаться легионером, ему будет необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства через палату по статусу футбольного трибунала ФИФА.

При этом должно соблюдаться условие 5-летнего проживания на территории России. Таким образом, потенциальное обращение в палату ФИФА может быть направлено не раньше 2024 года при условии, что он не будет выступать за сборную команду Бразилии до этого времени.

Смена спортивного гражданства Клаудиньо не требует обращения в Палату по статусу футболистов ФИФА, так как он не принимал участие в официальных матчах за сборную под эгидой организации.

При этом приобретение права играть за сборную, согласно регламентам ФИФА, может быть получено не раньше 2026 года, то есть по истечении 5-летнего срока проживания в России и при условии отсутствия игр за сборную Бразилии в этот период», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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67 комментариев

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Павел Мельников
Ответ MAXIMum1
А что за возмущения? Всё по закону. Какие вопросы?
Еще вчера тут возмущались, отправляли регламент читать, говорили, что они легионеры пока. Но не говорили, на сколько лет еще, или месяцев.
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Аркадий Аркадич
Ответ Игорь Замаруев
Так Малком же с 2019 года живёт в РФ, а Клаудиньо с 2021. У тебя на год ошибка вышла
Так там же нужно через ФИФА получать разрешения. Это по любому растянется на какое то время. Я как раз взял примерно лаг в 6 месяцев между подачей документов и решением.
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MAXIMum1
А что за возмущения? Всё по закону. Какие вопросы?
+1
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-2
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Игорь Замаруев
Ответ Silky Mitts
Они оба играли больше 2 игр за U-23 на олимпиаде, я конечно не спортивный юрист, но разве это не заигрывает их за Бразилию?
Нет
+1
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Игорь Замаруев
Ответ Аркадий Аркадич
То есть Малколм сможет перестать считаться легионером в 2025 году, если все пройдет без внезапных проблем, а Клаудиньо аж с 2027. Второму будет 31 год к тому моменту и будет ли он нужен вообще Зениту - вопрос открытый. Мутная какая то история.
Так Малком же с 2019 года живёт в РФ, а Клаудиньо с 2021. У тебя на год ошибка вышла
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Моё Моя
ахахахаха!
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Filipp Gorski
Ответ МЯСО УРАЛА
А теперь для тех, кто в танкн с закрытым люком. Лимит явно ужесточат, предпосылки в прошлом году были. А как выиграть чемпинство с чистяковым и алипом? Никак. Вот и обходные пути
Зачем ужесточать лимит та😂
Во маразм
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Мистер Блин
вся поднаготная россии в этих трансферах зенита, позорище
+2
-4
-2
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Павел Мельников
Ответ rusichi
Знаете, что интересно в этой истории? Эти парни верят в нашу сборную, верят в то, что она соро вернется...в отличие от некоторых из нас. Увы...
Они верят в контракты и высокооплачиваемое место в составе Зенита, а система сборных для них скорее уже атавизм.
+1
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Jan Vorontsov
Ответ rusichi
Знаете, что интересно в этой истории? Эти парни верят в нашу сборную, верят в то, что она соро вернется...в отличие от некоторых из нас. Увы...
Этим парням за веру миллионы платят в отличие от некоторых из нас.
+1
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ЛеваяНогаХалка
Ответ МЯСО УРАЛА
А теперь для тех, кто в танкн с закрытым люком. Лимит явно ужесточат, предпосылки в прошлом году были. А как выиграть чемпинство с чистяковым и алипом? Никак. Вот и обходные пути
И какие же были предпосылки?)
+1
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Spartachh
Мы понимаем, что нам нужно усиление перед товарищескими играми с Узбекистаном и Белорусией, добавили в РФС.
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Назар Игорь
Ответ tyuiop tyuiop
ну да, он же за свою сборную неплохо играл
Его в сборную уже давно не вызывают. По причине криминальной биографии.
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Константин Эсперов
Они спят и видят как бы провести 5 лишних матчей за сборную России .
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Максим Новиков
Ответ tyuiop tyuiop
можно и на судей изыскать средства
Можно и на судей, если ты так хочешь
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Karel
Армянский паспорт можно получить за инвестиции в страну. А гражданин Армении не считается легионером.

Около 10 млн. в рублях цена вопроса. И деньги не пропадают.
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Melnikov1968
Вот именно сейчас, они крайне нужны сборной России, без них никак. Хватит уже пороть ересь.
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tyuiop tyuiop
Ответ Максим Новиков
А в чем стыдоба стесняюсь спросить? Мне наоборот приятно, что клуб изыскивает варианты для усиления состава. Лимитчики с русским паспортом, умеющие более-менее играть в футбол будут требовать неадекватных зп. Ну и зачем они тогда? Если за меньшие деньги можно привезти более талантливых бразильцев ну или других южноамериканцев. Если в обозримом будущем в составе не будет ни одного русского игрока, то никаких огорчений это не вызовет. В конце концов это не сборная страны
можно и на судей изыскать средства
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rusichi
Знаете, что интересно в этой истории?
Эти парни верят в нашу сборную, верят в то, что она соро вернется...в отличие от некоторых из нас. Увы...
+2
-1
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tyuiop tyuiop
Ответ Назар Игорь
Завидуете, батенька? Понимаю, у Спартака один классный легионер, но ему гражданство России не светит в любом случае.
ну да, он же за свою сборную неплохо играл
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Ростовский
Ответ Dan Kennedy
Ростов скупят, жаль.
Ростов то новых найдёт как обычно для борьбы за медали
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Al561
Про сборную это порожняк, предлог, разводка для лохов. Сборная не будет играть еще долго. Это просто, чтоб взять еще 2-х легионеров, обычное читерство))
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tyuiop tyuiop
у сборной есть шанс сыграть в будущем
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-2
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hangihoy
Теоретики. Не надо тут людей за идиотов считать. Им российская сборная, гражданство до одного места. Нужны им только бабки. Предложили им думаю какой-нибудь бонус, от которого нельзя отказаться. И по налогам там ещё непонятно, думаю тоже меньше будет. Зениту нужно, чтобы их легами не считали.
+3
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Sunnyboy
Да не будут они за сборную России играть там Соболев сможет сыграть ничейку с Таджиками!
0
-1
-1
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