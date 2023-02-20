Роднина о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Это говорит о том, что им комфортно жить в России. Понятия не имею, нужны ли они сборной»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ирина Роднина Государственная дума Политика натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Ирина Роднина высказалась о том, что Малком и Клаудиньо получат российские паспорта.

Ранее «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ.

«Желание Малкома и Клаудиньо получить российские паспорта говорит о том, что им комфортно и хорошо жить в России. Это их личное дело.

Я не эксперт в футболе, понятия не имею, нужны ли эти футболисты сборной России. Если они действительно хорошие игроки, то почему нет?

Смена спортивного гражданства – абсолютно нормальное явление. Не вижу здесь ничего удивительного. За Россию неоднократно выступали представители других стран, ровно как и наши спортсмены соревновались под неродными флагами», – сказала трехкратная Олимпийская чемпионка в фигурном катании и депутат Госдумы.

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29 комментариев

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В Питере Пять
Ответ Kurbik
При всём уважении к Родниной,я не могу понять двойных стандартов по данной теме.Они приняли наше гражданство,это нормально.Значит им комфортно у нас.Понятно,где они ещё столько заработают.А как наши ребята-девчата намереваются сменить гражданство,что участвовать и совершенствоваться в международных спортивных баталиях,подчёркиваю не из-за комфорта и больших денег,то сразу готовы налепить ярлыки непатриотов и предателей! Двойные стандарты,уважаемая Роднина...
При всём чём? Уважении?! Вы что смеётесь?
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В Питере Пять
Ответ Олег Ивакин
"У единороссов Родниной и Третьяка тоже обнаружилась недвижимость в США 21 февраля 2013 — 01:29 Ирина Роднина Депутаты Госдумы, в том числе и избранница от Омской области Ирина Роднина, не указали в налоговых декларациях свою недвижимость за рубежом. Дело может закончиться сдачей мандатов."
Я сначала подумал, как это 21 февраля, сегодня только 20-е. А это оказывается 10 лет назад и, о чудо, мандаты не сданы.
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Фут.Боль
Ответ Teodrakis
Зимой кто б не свалил хоть куда, тем более из Питера... Вообще не понимаю как в Питере можно жить
А летом?)
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Kurbik
При всём уважении к Родниной,я не могу понять двойных стандартов по данной теме.Они приняли наше гражданство,это нормально.Значит им комфортно у нас.Понятно,где они ещё столько заработают.А как наши ребята-девчата намереваются сменить гражданство,что участвовать и совершенствоваться в международных спортивных баталиях,подчёркиваю не из-за комфорта и больших денег,то сразу готовы налепить ярлыки непатриотов и предателей! Двойные стандарты,уважаемая Роднина...
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OldRedWhite
Дети всех этих старых - нехороших - двуличных женщин Родниной , Терешковой …
Живут за рубежом , а они просто зарабатываю деньги таким нехитрым способом !
Очень грустно это , господа - товарищи !
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Diamond79
Это говорит о том, что есть огромные проблемы с доморощенными талантами.
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Teodrakis
Ответ Фут.Боль
Так комфортно жить,, что при первой возможности в Бразилию сваливают.
Зимой кто б не свалил хоть куда, тем более из Питера... Вообще не понимаю как в Питере можно жить
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Teodrakis
Ответ Никитос Рудых
Никогда не понимал людей, которые говорят:"понятия не имею", но всё равно высказываются. Если ты в чём-то не разбираешься, то промолчи
Ты только что признал, что никогда не понимал, и тут же высказываешься. Что за позорище :-D
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Teodrakis
Ответ Bartez1986
а если понятия не имеет о футболе, то чего тогда про фануйди всем с умным лицом рассказывает?
Так журналисты спрашивают. В этом проблема баранов, они не понимают, что их враги журналисты, которые натравливают стало на тех, кто сам ни к кому не лезет. Она сидит своими делами занимается, с тобой она не говорит и ничего от тебя не требует. А журналисты её донимают, она им из вежливости ляпнет, а они тебе под нос суют и ты ведешься, будто это лично тебя касается
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ZarvuR2020
Ответ Фут.Боль
Так комфортно жить,, что при первой возможности в Бразилию сваливают.
Это ты про Фернандеса?
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Teodrakis
Ответ CriminalJoint62
За такие деньги я бы и гражданство Ирака взял
Как будто гражданство Ирака это плохо. Откуда столько высокомерия
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ZarvuR2020
Ответ Bartez1986
а если понятия не имеет о футболе, то чего тогда про фануйди всем с умным лицом рассказывает?
Так депутаты только для этого и нужны
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Да shut up пожалуйста, а!
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scorp19
И зачем человека спрашивать про футбол если он разбирается в нём не больше любой бабушки на лавочке
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Homelender_666
Они не сборной нужны, а ЧВК ВАГНЕР. Это же очевидно.
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инок
А кто депутату Родниной сказал, что они в сборной играть будут? Натурализацию провели, только ради лазеек для лимита...
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moldfan
Конечно. Вон Депардье не выезжает из Саранска...
+1
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Фут.Боль
Так комфортно жить,, что при первой возможности в Бразилию сваливают.
+1
-1
0
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Никитос Рудых
Никогда не понимал людей, которые говорят:"понятия не имею", но всё равно высказываются. Если ты в чём-то не разбираешься, то промолчи
+3
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+3
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Олег Кузнецов
Ответ q2fbdx2shh
С такой зарплатой им бы и в Сомали комфортно было бы
Лицемерка, это значит, что Зениту нужно именно так и ничего больше. А в России усилиями Родниной и ее коллег стало жить просто страшно.
+3
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Bartez1986
а если понятия не имеет о футболе, то чего тогда про фануйди всем с умным лицом рассказывает?
+4
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che kaif
Фернандесу уже дали)) слинял по быстроляну
+7
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Олег Ивакин
"У единороссов Родниной и Третьяка тоже обнаружилась недвижимость в США 21 февраля 2013 — 01:29

Ирина Роднина Депутаты Госдумы, в том числе и избранница от Омской области Ирина Роднина, не указали в налоговых декларациях свою недвижимость за рубежом. Дело может закончиться сдачей мандатов."
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МТБ
Лол, они просто получают ЗП и паспорта эот какие-то прочие мутки. Оба спокойно уедут и не будут здесь появляться.
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Олег Ивакин
Пока Газпром платит в тройном размере (за счёт россиян), то, конечно, комфортно.
Надо же денег на домик в США заработать.
Как в своё время сделала это "патриотка" Роднина.
+7
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