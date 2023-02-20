Роднина о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Это говорит о том, что им комфортно жить в России. Понятия не имею, нужны ли они сборной»

высказалась о том, что Малком и Клаудиньо получат российские паспорта.

Ранее « » подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ.

«Желание Малкома и получить российские паспорта говорит о том, что им комфортно и хорошо жить в России. Это их личное дело.

Я не эксперт в футболе, понятия не имею, нужны ли эти футболисты сборной России. Если они действительно хорошие игроки, то почему нет?

Смена спортивного гражданства – абсолютно нормальное явление. Не вижу здесь ничего удивительного. За Россию неоднократно выступали представители других стран, ровно как и наши спортсмены соревновались под неродными флагами», – сказала трехкратная Олимпийская чемпионка в фигурном катании и депутат Госдумы.