Роднина о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Это говорит о том, что им комфортно жить в России. Понятия не имею, нужны ли они сборной»
Ирина Роднина высказалась о том, что Малком и Клаудиньо получат российские паспорта.
Ранее «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ.
«Желание Малкома и Клаудиньо получить российские паспорта говорит о том, что им комфортно и хорошо жить в России. Это их личное дело.
Я не эксперт в футболе, понятия не имею, нужны ли эти футболисты сборной России. Если они действительно хорошие игроки, то почему нет?
Смена спортивного гражданства – абсолютно нормальное явление. Не вижу здесь ничего удивительного. За Россию неоднократно выступали представители других стран, ровно как и наши спортсмены соревновались под неродными флагами», – сказала трехкратная Олимпийская чемпионка в фигурном катании и депутат Госдумы.
Живут за рубежом , а они просто зарабатываю деньги таким нехитрым способом !
Очень грустно это , господа - товарищи !
Ирина Роднина Депутаты Госдумы, в том числе и избранница от Омской области Ирина Роднина, не указали в налоговых декларациях свою недвижимость за рубежом. Дело может закончиться сдачей мандатов."
Надо же денег на домик в США заработать.
Как в своё время сделала это "патриотка" Роднина.