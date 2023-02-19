Кононов о натурализации Малкома и Клаудиньо: «В России любят бразильских игроков. Кроме патриотизма, есть профессионализм – не менее сильное понятие»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олег Кононов Марио Фернандес натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Олег Кононов прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что бразильцам одобрили получение российского гражданства.

«Получение гражданства и натурализация футболистов всегда были, есть и будут. Это абсолютно нормальная практика во всем мире. И у нас в России любят бразильских игроков… Я с ними работал и получал большое удовольствие.

Что касается приглашения Малкома и Клаудиньо в сборную России, то это прерогатива главного тренера. А насчет патриотизма – сразу вспоминаю Марио Фернандеса, который отдавал все силы, играя за сборную России и ЦСКА. Имею в виду, что еще есть не менее сильное понятие – профессионализм. Если они будут вызваны в сборную, мое мнение: их уровень позволит усилить игру команды», – сказал бывший тренер «Краснодара» и «Спартака».

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9 комментариев

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Пётр Зозуля
Ответ Black Phoenix
Похоже, все стали забывать, сколько ленивых и непрофессиональных бразилов было в РПЛ, которые не оправдали ожиданий. В одном ЦСКА их было вагон и малая телега на примере Жо, Рамона, и прочих бездарей, что загубили карьеру в дальнейшем.
У Жо и нормальные сезоны были,
когда без травм и в связке с Вагнером
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ТрактоПоктер
Ответ visiterrr
Контрреволюционные вещи говорит. Квасной патриотизм сейчас и здравый смысл и профессионализм многим отлично заменяет
Зато Кокакольный либерализм - это есть основа здравого смысла и демократического духа ....
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Назар Игорь
Понятие "патриотизм" обесценено не только в РФ, но и во всëм мире. Его подменили практицизм и делячество. Последний пример - заявление бывшего патриота и любимца лучшей половины населения Плющенко. Деньги против гимна и флага страны.
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igls54
Безусловно усилят сборную. Вопрос только зачем, учитывая нынешнюю ситуацию
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Black Phoenix
Похоже, все стали забывать, сколько ленивых и непрофессиональных бразилов было в РПЛ, которые не оправдали ожиданий. В одном ЦСКА их было вагон и малая телега на примере Жо, Рамона, и прочих бездарей, что загубили карьеру в дальнейшем.
0
-2
-2
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visiterrr
Контрреволюционные вещи говорит. Квасной патриотизм сейчас и здравый смысл и профессионализм многим отлично заменяет
+2
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Alyur
Адекватно и профессионально.
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кuraakula belov
Уверен что получение гражданства в марте ни разу не станет оберегом от ухода из РПЛ летом
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Антон Фалафель
Все прикрываются, типа не понимают, что паспорта подарили для лазеек с налогамт
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