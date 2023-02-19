Кононов о натурализации Малкома и Клаудиньо: «В России любят бразильских игроков. Кроме патриотизма, есть профессионализм – не менее сильное понятие»

прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо.

Ранее генеральный директор « » Александр Медведев подтвердил, что бразильцам одобрили получение российского гражданства.

«Получение гражданства и натурализация футболистов всегда были, есть и будут. Это абсолютно нормальная практика во всем мире. И у нас в России любят бразильских игроков… Я с ними работал и получал большое удовольствие.

Что касается приглашения и Клаудиньо в сборную России, то это прерогатива главного тренера. А насчет патриотизма – сразу вспоминаю , который отдавал все силы, играя за сборную России и . Имею в виду, что еще есть не менее сильное понятие – профессионализм. Если они будут вызваны в сборную, мое мнение: их уровень позволит усилить игру команды», – сказал бывший тренер «Краснодара» и «Спартака».