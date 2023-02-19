Мостовой о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Если это для сборной, то зачем? В 145-миллионной стране нет своих игроков?»

прокомментировал натурализацию и .

Ранее « » подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ.

«Не вижу проблемы, чтобы просто получить российское гражданство. Во всем мире люди получают паспорта, имеют по несколько гражданств.

Если это делается с целью вызывать в сборную, то зачем? Что это даст нашему футболу? Тем более сегодня при всех тех лозунгах, когда нужно развивать своих. Зато потом раздают паспорта.

В 145-миллионной стране у нас нет своих футболистов? Зато в пятимиллионной Хорватии есть», – сказал бывший футболист сборной России.