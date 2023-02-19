Мостовой о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Если это для сборной, то зачем? В 145-миллионной стране нет своих игроков?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Александр Мостовой прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо.

Ранее «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ. 

«Не вижу проблемы, чтобы просто получить российское гражданство. Во всем мире люди получают паспорта, имеют по несколько гражданств.

Если это делается с целью вызывать в сборную, то зачем? Что это даст нашему футболу? Тем более сегодня при всех тех лозунгах, когда нужно развивать своих. Зато потом раздают паспорта.

В 145-миллионной стране у нас нет своих футболистов? Зато в пятимиллионной Хорватии есть», – сказал бывший футболист сборной России.

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62 комментария

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Юрий - 1
Ответ Recreated
Скажите клоуну, сколько живёт человек в Индии или Китае!
лучше скажите что в РФ уже давно не 140 миллионов
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Игорь Дмитриев
Они не смогут играть за Россию в любом случае,они заиграны за бразилов,о чём вы,Царь?
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Arty K.
Саня, закусывай!
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Lanc
145 млн это без Донбасса? В рост что ли пошла страна?
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Кайрат Кырбасов
Ответ antifa rise up
Может 8 миллиардов?
На земле всего 7 так то
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Victor Efremoff
Про сборную я с ним согласен. Но это делается не для нее, а для обхода лимита в Зените. Это и ежу ясно.
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sabur
Ну нас убеждают , что среди 145 миллионов нет альтернативы президенту.А тут нужно целых 17 -22 одаренных человека. Конечно, это проблема
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Melnikov1968
Вспомни 94-й год, потом бухти.
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Михаил Петренко
Видимо Мостового только что прокапала, светлые мысли стали посещать!👍
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Misha_Sapunov
Ответ Никита Ершов
Не прав в том, что говорит тезисами подпивасников у дивана, которые смотрят игры и харкаются в телевизор. Качество футбола в стране никак не зависит от размера населения. Дело в коррупции и бедности, которые не дадут нашему футболу вырасти в обозримом будущем с этим возвратом к тоталитаризму
поэтому что?
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Atsuktuvas
Надо же как-то пополнять количество граждан РФ.
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serg63
Сразу после выдачи - в военкомат и на белорусский полигон!
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TheSportNik
Свои в 1994 году отказались играть за сборную Россию, а теперь рвутся в тренеры у нас- эти Шалимовы,Кирьяковы,Колывановы, да и Мостовой бы полез, но денег жалко купить лицензию у Овчинникова, тоже забавный случай- голкипер будет принимать экзамен у полузащитника, то есть перевести на нормальный язык, как первоклассник будет принимать экзамен у учителя.
Как пример обратный- это Фернандес, который играл за Россию на чемпионате мира 2018, как настоящий россиянин, как там в известном фильме: Харламов защищай ворота, как свою мать защищаешь!
Если эти бразильцы за Россию так играть будут, то я за них, а не за Шалимовых.
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Alex DeLarge
мне реально жалко его. зачем он это говорит. Вот я в детстве им восхищался, а сейчас... пожалуйста не публикуйте его. и всё в комментариях оскорбляют. чем вы лучше?
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Вадим Никулин
и дайте мне лицензию,я из заболотных такую сборную сделаю.я же играл
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antifa rise up
Ответ Антон Черноножкин
в Китае и Индии 4 миллиарда человек на двоих и у них нет игроков норм, иии? Мостик опять забыл таблетки
Может 8 миллиардов?
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Никита Ершов
Ответ Buharoid
А в чем конкретно сейчас он не прав? Зачем нужна натурализация бразилов вот сейчас? Кыргызстан обыгрывать? Гегемошке газовому понятно зачем, чтобы они под лимит не попадали и можно было еще пляжников накупить, а в целом кому оно надо?
Не прав в том, что говорит тезисами подпивасников у дивана, которые смотрят игры и харкаются в телевизор. Качество футбола в стране никак не зависит от размера населения. Дело в коррупции и бедности, которые не дадут нашему футболу вырасти в обозримом будущем с этим возвратом к тоталитаризму
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Артём Фёдоров
Зачем нам Джеф Монсон? В 145 милионной стране не найдётся своих идиотов что-ли? Мостовой например.
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KozlikX
Ответ sprmn
Индия, как и Китай не футбольные страны. В Индии главный спорт крикет в Китае я не уверен бадминтон теннис.
судя по тому , как они летние Олимпиады выигрывают , то можно взять лёгкую атлетику, плавание , гимнастку
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Buharoid
Ответ Никита Ершов
Ну какой же он тупой
А в чем конкретно сейчас он не прав? Зачем нужна натурализация бразилов вот сейчас? Кыргызстан обыгрывать? Гегемошке газовому понятно зачем, чтобы они под лимит не попадали и можно было еще пляжников накупить, а в целом кому оно надо?
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Артём Фёдоров
Объясните этим уникумам что нет прямо-пропорциональной зависимости между количество жителей и количеством качественных футболистов.
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Tigran Shuts
Ответ micka
Сборная нужна, чтобы создавать видимость, что ничего не изменилось, что все идет по плану.
как и раздача паспортов бразильцам. они и так заиграны уже за свою родину и России помочь не смогут. Зато хороший инфоповод пропаганде.
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Арман Кулжанов
Смысл Русии выманивать иногородних? Толку? Если русии не будет в Фифа и Уефа
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Любовь Мелехова
Ответ Mekanych Red Devil
Почему его вообще постоянно о чем-то спрашивают?) Или его не спрашивают и он сам вылезает со своим мнением на счёт всего?
Скорее всего, пишет все это райтер канала, а за использование имени Царю денежку отстегивают, на пиво.
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SantaClanta
конечно для сборной. надо же как то Иран и Узбекистан обыгрывать.
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