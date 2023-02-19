Мостовой о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Если это для сборной, то зачем? В 145-миллионной стране нет своих игроков?»
Александр Мостовой прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо.
Ранее «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ.
«Не вижу проблемы, чтобы просто получить российское гражданство. Во всем мире люди получают паспорта, имеют по несколько гражданств.
Если это делается с целью вызывать в сборную, то зачем? Что это даст нашему футболу? Тем более сегодня при всех тех лозунгах, когда нужно развивать своих. Зато потом раздают паспорта.
В 145-миллионной стране у нас нет своих футболистов? Зато в пятимиллионной Хорватии есть», – сказал бывший футболист сборной России.
Как пример обратный- это Фернандес, который играл за Россию на чемпионате мира 2018, как настоящий россиянин, как там в известном фильме: Харламов защищай ворота, как свою мать защищаешь!
Если эти бразильцы за Россию так играть будут, то я за них, а не за Шалимовых.