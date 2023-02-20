«С такими друзьями и враги не нужны». Анри о фото Неймара из «Макдональдса»

Теги ПСЖ Тьерри Анри лига 1 Франция Неймар Футбол

Тьерри Анри раскритиковал друзей Неймара.

Напомним, после поражения «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов нападающий принял участие в покерном турнире. Ночью, по окончании турнира, Неймар посетил «Макдональдс» – фото с футболистом из кафе быстрого питания появилось в инстаграме Гильермо Питты – друга бразильца.

«Это его друзья опубликовали фотографию? С такими друзьями и враги не нужны», – сказал бывший нападающий сборной Франции Amazon Prime Video Sport.

Мбаппе о призыве «хорошо есть и спать»: «Это не шпилька в адрес Неймара, упреки – последнее, что сейчас нужно «ПСЖ». Надеюсь, он поскорее вернется»

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11 комментариев

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Marcus-light
Ответ U. M. A. Muhammad
Профессиональный спортсмен, это верно, спортсмен высшего уровня стабильно входит в 10 лучших это факт. Но где написано что ему нельзя в мак или похавать мороженного? В любой адекватной диете можно употреблять фаст фуд, только в ограниченных дозах. Как ты говоришь нету никаких запретов у спортсменов на употребление продуктов тех или иных, есть только рекомендации не повышать употребление которое может привести к ожирению и т.д. То что ты несёшь во второй половине своей речи лютый бред, даже обсуждать кринжово.
Вредность фастфуда не в калориях, а в специях и трансжирах. Что такое мороженое в Макдональдс? Вы же не думаете, что там просто смешивают сливки, загуститель и сахар? Или что представляет из себя мясо для бифштексов, которое готовится за секунды? Бегая по 10 км каждый день нет повода опасаться ожирения, а вот думать об эластичности тканей и обменных процессах - стоит.
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U. M. A. Muhammad
Ответ Marcus-light
Может, потому что он профессиональный спортсмен? А обсуждение гомосексуализма в подобном ключе и контексте ного говорит лишь о хозяине фразы, точнее о нездоровом восприятии и возбуждении.
Профессиональный спортсмен, это верно, спортсмен высшего уровня стабильно входит в 10 лучших это факт. Но где написано что ему нельзя в мак или похавать мороженного? В любой адекватной диете можно употреблять фаст фуд, только в ограниченных дозах. Как ты говоришь нету никаких запретов у спортсменов на употребление продуктов тех или иных, есть только рекомендации не повышать употребление которое может привести к ожирению и т.д. То что ты несёшь во второй половине своей речи лютый бред, даже обсуждать кринжово.
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abrbal
Не знаю, язык неймара, язык тела сорри говорил что ему стыдно. По степени стыда - там 3 чизбургера
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abrbal
Неймар ты мне друг но правда важнее
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Marcus-light
Ответ U. M. A. Muhammad
А что такого что он был в маке? Тоесть долбится в зад на западе это нормально даже поощрается а сходить в мак или посидеть в казино это что-то неординарное???????
Может, потому что он профессиональный спортсмен? А обсуждение гомосексуализма в подобном ключе и контексте ного говорит лишь о хозяине фразы, точнее о нездоровом восприятии и возбуждении.
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cektor
это не друзья , это легендарное "окружение Неймара "
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U. M. A. Muhammad
А что такого что он был в маке? Тоесть долбится в зад на западе это нормально даже поощрается а сходить в мак или посидеть в казино это что-то неординарное???????
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Роман
Неймар сам волен время проводить как ему вздумается. Тем более свободное.

Или теперь ему с друзьями не встречаться?)
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Max1m
И вообще, пусть дома под одеялом жуёт свой Ле Биг Мак!
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-1
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Altyn Asyr
Ответ Екн Лор
С таким тренером, как Анри, и соперники не нужны
да
0
-3
-3
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Екн Лор
С таким тренером, как Анри, и соперники не нужны
+19
-9
+10
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