«С такими друзьями и враги не нужны». Анри о фото Неймара из «Макдональдса»

раскритиковал друзей Неймара.

Напомним, после поражения «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов нападающий принял участие в покерном турнире. Ночью, по окончании турнира, Неймар посетил «Макдональдс» – фото с футболистом из кафе быстрого питания появилось в инстаграме Гильермо Питты – друга бразильца.

«Это его друзья опубликовали фотографию? С такими друзьями и враги не нужны», – сказал бывший нападающий сборной Франции Amazon Prime Video Sport.

Мбаппе о призыве «хорошо есть и спать»: «Это не шпилька в адрес Неймара, упреки – последнее, что сейчас нужно «ПСЖ». Надеюсь, он поскорее вернется»