У Месси 5 из 10 от L’Équipe после 4:3 с «Лиллем». У Мбаппе 8 баллов, у Неймара – 7

Французская газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» по итогам игры с «Лиллем» (4:3) в Лиге 1.

Лучшую оценку в составе « » получил нападающий , оформивший в этой игре дубль. У него 8 баллов из 10.

7 баллов получил форвард , который в игре с «Лиллем» забил гол и отдал результативную передачу, а на 51-й минуте был заменен из-за травмы голеностопа.

По 6 баллов получили вратарь и защитник .

В 5 баллов L’Équipe оценила игру Лионеля Месси, который на 95-й минуте забил победный гол со штрафного. По 4 балла получили полузашитники Фабиан Руис и Марко Верратти.

По 3 балла получили защитники Тимоте Пембеле, Преснель Кимпембе, а также полузащитник Витинья. Нуну Мендеш, которого из-за травмы заменили на 31-й минуте, остался без оценки. Хуан Бернат, вышедший вместо него, получил 5 баллов.

Юго Экитик, Карлос Солер, Уоррен Заир-Эмери и Данилу Перейра, появившиеся на поле по ходу матча, остались без оценок.