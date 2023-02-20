У Месси 5 из 10 от L’Équipe после 4:3 с «Лиллем». У Мбаппе 8 баллов, у Неймара – 7

Теги Лилль ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция рейтинги Неймар Данилу Перейра Хуан Бернат Марко Верратти Преснель Кимпембе Килиан Мбаппе Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Карлос Солер Витинья Тимоте Пембеле Нуну Мендеш Юго Экитик Уоррен Заир-Эмери Футбол

Французская газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» по итогам игры с «Лиллем» (4:3) в Лиге 1.

Лучшую оценку в составе «ПСЖ» получил нападающий Килиан Мбаппе, оформивший в этой игре дубль. У него 8 баллов из 10.

7 баллов получил форвард Неймар, который в игре с «Лиллем» забил гол и отдал результативную передачу, а на 51-й минуте был заменен из-за травмы голеностопа.

По 6 баллов получили вратарь Джанлуиджи Доннарумма и защитник Серхио Рамос.

В 5 баллов L’Équipe оценила игру Лионеля Месси, который на 95-й минуте забил победный гол со штрафного. По 4 балла получили полузашитники Фабиан Руис и Марко Верратти.

По 3 балла получили защитники Тимоте Пембеле, Преснель Кимпембе, а также полузащитник Витинья. Нуну Мендеш, которого из-за травмы заменили на 31-й минуте, остался без оценки. Хуан Бернат, вышедший вместо него, получил 5 баллов.

Юго Экитик, Карлос Солер, Уоррен Заир-Эмери и Данилу Перейра, появившиеся на поле по ходу матча, остались без оценок.

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33 комментария

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Abdul Aziz
Ответ fargys
Если оценивать Месси по оценкам французских изданий публикуемых спортсом, то он по качеству игры находится где-то между между Кокориным и Абелардо из ГазМяса.
видать,обида осталась. Месси и в правду блекло смотрелся вчера, но только за то,что он принес победу на последних минутах, да еще и со штрафного,который он сам и заработал, он как минимум 7-8 заслужил..
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blaugrana_man
Ответ Блуждающий странник
Адекватные оценки. Интересно доживу ли я до момента когда футболистов перестанут оценивать исключительно по голевым действиям? Два матча один с Баварией другой с Лиллем. Один матч Месси играл превосходно, второй матч выглядел так себе. В одном не забил, а во втором забил победный со штрафного. Перебивает ли этот гол блеклую игру на протяжении всего матча? Да, гол важный, в самый нужный момент, но были же 90 минут где Месси был плох. Вчера тут все хвалили Лео, а после Баварии только ленивый его не пинал, хотя там один из лучших был после Мендеша. И согласен классических нападающих так оценивать, хотя есть яркий пример с Вегхорстом, который не забивает, но проводит сильные матчи Ещё всегда интересовало почему среди всех клубов мира нас кормят оценками ПСЖ? Я бы хотел оценки Милана и МЮ за матчи смотреть
Оценки Милана можешь глянуть в тг в паблике Миланские середняки, там после каждых матчей выкатывают оценки от ГдС и каждый раз укатываюсь с них 😅
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Великолепная Семёрка
При живом Мбаппе Леоилеь Миесси не должен быть выше по оценкам!
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-2
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Sanchello
Ответ fargys
Если оценивать Месси по оценкам французских изданий публикуемых спортсом, то он по качеству игры находится где-то между между Кокориным и Абелардо из ГазМяса.
ну так и есть примерно
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Тюменский медвежонок
Ответ Блуждающий странник
Адекватные оценки. Интересно доживу ли я до момента когда футболистов перестанут оценивать исключительно по голевым действиям? Два матча один с Баварией другой с Лиллем. Один матч Месси играл превосходно, второй матч выглядел так себе. В одном не забил, а во втором забил победный со штрафного. Перебивает ли этот гол блеклую игру на протяжении всего матча? Да, гол важный, в самый нужный момент, но были же 90 минут где Месси был плох. Вчера тут все хвалили Лео, а после Баварии только ленивый его не пинал, хотя там один из лучших был после Мендеша. И согласен классических нападающих так оценивать, хотя есть яркий пример с Вегхорстом, который не забивает, но проводит сильные матчи Ещё всегда интересовало почему среди всех клубов мира нас кормят оценками ПСЖ? Я бы хотел оценки Милана и МЮ за матчи смотреть
где в конце концов оценки после игры команды Аль-Наср?!
+4
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+4
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trav
Ответ Блуждающий странник
Адекватные оценки. Интересно доживу ли я до момента когда футболистов перестанут оценивать исключительно по голевым действиям? Два матча один с Баварией другой с Лиллем. Один матч Месси играл превосходно, второй матч выглядел так себе. В одном не забил, а во втором забил победный со штрафного. Перебивает ли этот гол блеклую игру на протяжении всего матча? Да, гол важный, в самый нужный момент, но были же 90 минут где Месси был плох. Вчера тут все хвалили Лео, а после Баварии только ленивый его не пинал, хотя там один из лучших был после Мендеша. И согласен классических нападающих так оценивать, хотя есть яркий пример с Вегхорстом, который не забивает, но проводит сильные матчи Ещё всегда интересовало почему среди всех клубов мира нас кормят оценками ПСЖ? Я бы хотел оценки Милана и МЮ за матчи смотреть
Даже фанатам Милана не интересны оценки Крунича и Татарушану. А вот новость об оценках Мбаппе и Месси всегда набирает много кликов, таков рыночек.
+7
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Real_v_dushe
Ответ fargys
Если оценивать Месси по оценкам французских изданий публикуемых спортсом, то он по качеству игры находится где-то между между Кокориным и Абелардо из ГазМяса.
Так и есть, он никакой
+1
-5
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Роман
Заслуженная оценка. В коем веке Мбаппе с Неймаром оказались не ниже.
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Ortego
Ответ Данил Садыков
Так ты первый отписался здесь, чтобы оправдать горение своего седалища
🤦
Логика, не, не слышал.
+5
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Blaumerc
Ответ Anonim 008
Как фанат Месси я восхищен его очередным восхитительным победным голом со штрафного, но стоит признать, что Лео большую часть матча и вправду играл слабовато. С такой игрой шансов в Мюнхене практически не будет.
Тоже согласен, как и в последних матчах, Месси своя тень образца ЧМ и начала сезона, но как видим, до сих пор может решать исходы матча. Но удивляет весь этот хейт криштиботов на ветках. Месси даже сейчас один из лучших в мире, но требовать от него в 35 такой же игры как в 25 просто нелогично. Все стареют, футболисты тоже, плюс мотивация и т.д.
Сейчас требовать от Месси носится по полю как в свои лучшие годы, когда тот же Мбаппе тоже ходит пешком и не отрабатывает, тоже не справедливо, хотя бы потому что все кто пытаются возвысить Мбаппе по сравнению с Месси, это не фанаты Мбаппе, а глоры Роналду.
всё же Месси получит свой восьмой ЗМ абсолютно заслуженно.
+4
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Илья Банюк
Ответ Anonim 008
Как фанат Месси я восхищен его очередным восхитительным победным голом со штрафного, но стоит признать, что Лео большую часть матча и вправду играл слабовато. С такой игрой шансов в Мюнхене практически не будет.
А если бы другой грок забил? Это был бы просто гол? Но если пешеход, то сразу великий гол и тд и тп. Что за чушь?
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-2
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DpeMa111
Лиль по сути ни в чем не уступал ПСЖ в этом матче, если не превосходил, и это на чужом поле. Тут явный системный кризис в команде, ни одна из линий не отрабатывает на 100%, очень слабыми выглядят полузащита и защита, с такими проблемами им ничего не светит не то, что в Лиге чемпионов, но и в чемпионате Франции
+4
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Илья Банюк
Зато инопланетная 5
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Майрамбек Абдыкадыров
Ответ Anonim 008
Как фанат Месси я восхищен его очередным восхитительным победным голом со штрафного, но стоит признать, что Лео большую часть матча и вправду играл слабовато. С такой игрой шансов в Мюнхене практически не будет.
Впервые вижу адекватного фана Месси
+2
-2
0
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AF007
Ответ Anonim 008
Как фанат Месси я восхищен его очередным восхитительным победным голом со штрафного, но стоит признать, что Лео большую часть матча и вправду играл слабовато. С такой игрой шансов в Мюнхене практически не будет.
Мой криштик, если убрать за скобки голы, вообще полная копия Дядюна в последние 10 лет. И что-то никто не ноет, до сих пор вторым игроком поколения человечка называют
+5
-5
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Raybar
фанаты camel лиги снова повылазили
+6
-2
+4
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Андрей Чехов
Ответ Moscwow
Комментарий удален модератором
Я не разбираюсь в этих кастах, поговори об этом со своим отцом)
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-3
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Nuraly Amirov
Ответ Anonim 008
Как фанат Месси я восхищен его очередным восхитительным победным голом со штрафного, но стоит признать, что Лео большую часть матча и вправду играл слабовато. С такой игрой шансов в Мюнхене практически не будет.
Согласен, и это при том, что у Баварии тоже спад
0
0
0
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Moscwow
Ответ Андрей Чехов
А че у тебя все комменты посвящены футболисту такого низкого уровня? ты любитель переработанной пищи? Судя по твоим тегам - да)
Комментарий удален
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Андрей Чехов
Ответ Moscwow
Он уже восьмой год где-то между ними. Все остальное притянуто пиаром типа Хускорда, который ставил 10 в ла лиге просто за выходы на поле и 0+0 против Реала за 3 года
А че у тебя все комменты посвящены футболисту такого низкого уровня? ты любитель переработанной пищи? Судя по твоим тегам - да)
+9
-3
+6
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Direct free kick
Мбаппе лучший игрок мира, Месси худший аргентинец в истории ПСЖ. Логично
+3
-9
-6
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Александр Зубков
Ответ Гамарджоба Генацвале
7-8 примерно
-1 что-ли?
0
-2
-2
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Данил Садыков
Ответ Ortego
Ну наконец-то, Ромка ночь не спал, ждал эту оценку.
Так ты первый отписался здесь, чтобы оправдать горение своего седалища
+3
-9
-6
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Блуждающий странник
Адекватные оценки. Интересно доживу ли я до момента когда футболистов перестанут оценивать исключительно по голевым действиям? Два матча один с Баварией другой с Лиллем. Один матч Месси играл превосходно, второй матч выглядел так себе. В одном не забил, а во втором забил победный со штрафного. Перебивает ли этот гол блеклую игру на протяжении всего матча? Да, гол важный, в самый нужный момент, но были же 90 минут где Месси был плох. Вчера тут все хвалили Лео, а после Баварии только ленивый его не пинал, хотя там один из лучших был после Мендеша. И согласен классических нападающих так оценивать, хотя есть яркий пример с Вегхорстом, который не забивает, но проводит сильные матчи

Ещё всегда интересовало почему среди всех клубов мира нас кормят оценками ПСЖ? Я бы хотел оценки Милана и МЮ за матчи смотреть
+27
-3
+24
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Злой Евгенатор
Какая у него была бы оценка, если бы он не забил победный гол??
7-8 примерно
+2
-3
-1
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