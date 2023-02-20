У Месси 5 из 10 от L’Équipe после 4:3 с «Лиллем». У Мбаппе 8 баллов, у Неймара – 7
Французская газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» по итогам игры с «Лиллем» (4:3) в Лиге 1.
Лучшую оценку в составе «ПСЖ» получил нападающий Килиан Мбаппе, оформивший в этой игре дубль. У него 8 баллов из 10.
7 баллов получил форвард Неймар, который в игре с «Лиллем» забил гол и отдал результативную передачу, а на 51-й минуте был заменен из-за травмы голеностопа.
По 6 баллов получили вратарь Джанлуиджи Доннарумма и защитник Серхио Рамос.
В 5 баллов L’Équipe оценила игру Лионеля Месси, который на 95-й минуте забил победный гол со штрафного. По 4 балла получили полузашитники Фабиан Руис и Марко Верратти.
По 3 балла получили защитники Тимоте Пембеле, Преснель Кимпембе, а также полузащитник Витинья. Нуну Мендеш, которого из-за травмы заменили на 31-й минуте, остался без оценки. Хуан Бернат, вышедший вместо него, получил 5 баллов.
Юго Экитик, Карлос Солер, Уоррен Заир-Эмери и Данилу Перейра, появившиеся на поле по ходу матча, остались без оценок.
Логика, не, не слышал.
Сейчас требовать от Месси носится по полю как в свои лучшие годы, когда тот же Мбаппе тоже ходит пешком и не отрабатывает, тоже не справедливо, хотя бы потому что все кто пытаются возвысить Мбаппе по сравнению с Месси, это не фанаты Мбаппе, а глоры Роналду.
всё же Месси получит свой восьмой ЗМ абсолютно заслуженно.
Ещё всегда интересовало почему среди всех клубов мира нас кормят оценками ПСЖ? Я бы хотел оценки Милана и МЮ за матчи смотреть