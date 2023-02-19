Мбаппе о призыве «хорошо есть и спать»: «Это не шпилька в адрес Неймара, упреки – последнее, что сейчас нужно «ПСЖ». Надеюсь, он поскорее вернется»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не пытался упрекнуть Неймара после матча с «Баварией».

Француз, давая интервью после поражения в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов, сказал: «Нам нужно, чтобы к ответной игре все были здоровы, чтобы все хорошо питались и хорошо спали».

На следующий день Неймар поучаствовал в покерном турнире, а после него, ночью, посетил «Макдоналдс».

«Я видел, что люди говорят о Неймаре, о том, что произошло. Это не было шпилькой в адрес Неймара, в текущей ситуации какие-либо упреки – это вообще последнее, что нам нужно.

Это была подсказка всей команде. Потому что, как я говорил, когда все на поле, у соперника есть повод для переживаний, и мы это видели в начале игры [с «Лиллем»].

Надеюсь, Неймар поскорее вернется, он важный для нас игрок», – сказал Мбаппе.

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11 комментариев

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Andry 72
Ответ Rafa Mekhraliev
Месси в свои 24 был таким же пахарем и даже более чем… Мбаппе конечно тоже молодец. Но ему это еще 11 лет доказывать придется. Это я так, к твоему сведению. А сейчас в свои 35 (Месси) забивает победный на 95-й минуте, со штрафного. А что должны были делать? Про тебя новость писать?
Так как Месси пахал в возрасте до 30 лет,Мбапе и не снилось,и самое главное в каждом матче ,даже ничего не решавшем,на протяжении 12 лет,в этом возрасте он только в чемпионате от 45-50 клал,а за сезон 60-70,тот же Мбапе должен ради команды в прессинге участвовать не только за себя ,но и за того парня,
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aidos_1979
Свою шпильку что ли воткнуть хочет в Неймара?)
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Мадрид наказывает!
Ответ rigobersong
что с лицом?:)
У кого?
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-2
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Rafa Mekhraliev
Ответ Wild91688
Мбаппе пахан в этом клубе,видно что он один болеет душой за этот мешок,пора ему валить оттуда,тащит клуб на себе а пишут только про меську,уже 11 новостей настрочили
Месси в свои 24 был таким же пахарем и даже более чем… Мбаппе конечно тоже молодец. Но ему это еще 11 лет доказывать придется. Это я так, к твоему сведению. А сейчас в свои 35 (Месси) забивает победный на 95-й минуте, со штрафного. А что должны были делать? Про тебя новость писать?
+14
-1
+13
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rigobersong
Ответ Мадрид наказывает!
По-немецки скоро будет шпилька-вилька))
что с лицом?:)
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-2
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Михаил1970
Что ж ты Киля сдал назад?
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Tazemyrat Kemalow
Здоровье Неймару! Надеюсь несерьёзно травма!
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Мадрид наказывает!
Ответ Budabuda
как по французски шпилька?
По-немецки скоро будет шпилька-вилька))
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-6
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Wild91688
Мбаппе пахан в этом клубе,видно что он один болеет душой за этот мешок,пора ему валить оттуда,тащит клуб на себе а пишут только про меську,уже 11 новостей настрочили
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Мадрид наказывает!
Представляю истерику Транса, когда он в очередной раз вылетит из ЛЧ, понимая, что он упустил летом))
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Lanapiano
Ответ Фанат Лионеля Месси
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Budabuda
как по французски шпилька?
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Фанат Лионеля Месси
Комментарий удален
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