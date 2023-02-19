Мбаппе о призыве «хорошо есть и спать»: «Это не шпилька в адрес Неймара, упреки – последнее, что сейчас нужно «ПСЖ». Надеюсь, он поскорее вернется»

Форвард « » не пытался упрекнуть Неймара после матча с «Баварией».

Француз, давая интервью после поражения в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов, сказал: «Нам нужно, чтобы к ответной игре все были здоровы, чтобы все хорошо питались и хорошо спали».

На следующий день Неймар поучаствовал в покерном турнире, а после него, ночью, посетил «Макдоналдс».

«Я видел, что люди говорят о Неймаре, о том, что произошло. Это не было шпилькой в адрес , в текущей ситуации какие-либо упреки – это вообще последнее, что нам нужно.

Это была подсказка всей команде. Потому что, как я говорил, когда все на поле, у соперника есть повод для переживаний, и мы это видели в начале игры [с «Лиллем»].

Надеюсь, Неймар поскорее вернется, он важный для нас игрок», – сказал Мбаппе.