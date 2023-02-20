«Снова и снова 😢». Неймар выложил фото травмированной ноги

Теги ПСЖ лига 1 Франция травмы Неймар соцсети Футбол

Неймар опубликовал фотографию травмированной ноги.

Во вчерашнем матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3) бразилец неудачно поставил ногу и травмировал голеностоп. «ПСЖ» сообщил, что у Неймара выявлено растяжение связок.

«Снова и снова 😢», – написал Неймар.

Фото: instagram.com/neymarjr/

Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞

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14 комментариев

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Yerkebulan
День рождение сестры 10 марта...
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ster3
Ответ RAMIK
Я думаю большинство травм из за отношения к делу. В Барселоне такого не было, а тут он постоянно тусит, почти не отдыхает. Ему уже не 20 лет,чтоб так тусить.
Причём тут это? Как это может помочь от подворачивания ноги?
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Spartakus1984
Ну пора в танцы идти,раз не получается в футболе,там травм меньше.Или меньше водиться с мячом.Игру в утбол ради Неймара никто не перепишет.И пускает слезы пускает.
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Лёха Жданчик
Не связано ли это с надвигающимся турниром по покеру...
Хотя проходить через такую боль ради покера ....когда можно после матча на него залететь он же ночной)
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orelik_1987
Ответ Футбол, хоккей итд
Здоровью ему, но если он не сыграет против Баварии, то у парижан появится мизерный шанс пройти мюнхенцев.
Хоть с Неймаром, хоть без шансы есть. ПСЖ и не терял этого шанса. С учётом отмены правила выездного гола тем более. 60 на 40 в пользу Баварии. В прошлом году Реалу вылет на каждой стадии пророчили, а оно вон как вышло. Я ни за тех, ни за других. Но команды остались должны зрителям по всему миру после убогого первого матча! Жду знатную зарубу в ответке и пусть пройдёт сильнейший!
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U
Здоровья, конечно. Но играть против топ команды с тремя игроками, которые не участвуют в отборе - это такое.
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ROBINZON
Открывая на увеличении фото сверху вниз увиделось,что лопнул траурный презик.
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RAMIK
Я думаю большинство травм из за отношения к делу. В Барселоне такого не было, а тут он постоянно тусит, почти не отдыхает. Ему уже не 20 лет,чтоб так тусить.
+1
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vjp6cmm2f9
Ответ Yenchik
По фото травма жуткая, но… Когда там в его сестры день рождения?)
"В его сестры день рождения” что бл*ть?
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Футбол, хоккей итд
Здоровью ему, но если он не сыграет против Баварии, то у парижан появится мизерный шанс пройти мюнхенцев.
+5
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+2
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Yenchik
По фото травма жуткая, но…
Когда там в его сестры день рождения?)
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-1
-1
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Nuraly Amirov
Меньше бургеров, больше тренировок и сна - меньше проблем с голенью и прочими связками, мышцами. Над Мбаппе можно смеяться, но после Баварии он дельную мысль озвучил
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Amalfitano
Потому что играешь как мудвин и прям таки провоцируешь прыжки тебе в ноги. Вот у Месси и Криштиану не было никогда проблем с голеностопом. Потому как их цель была результат а не жого бонита и прокидывание мяча между ног соперника.
+2
-6
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Олег М
Проклятие его личное на эти голеностопы🤷‍♂️
+2
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