«Снова и снова 😢». Неймар выложил фото травмированной ноги

Неймар опубликовал фотографию травмированной ноги.

Во вчерашнем матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3) бразилец неудачно поставил ногу и травмировал голеностоп. « » сообщил, что у Неймара выявлено растяжение связок.

«Снова и снова 😢», – написал Неймар.

Фото: instagram.com/neymarjr/

Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞