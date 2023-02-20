«Снова и снова 😢». Неймар выложил фото травмированной ноги
Неймар опубликовал фотографию травмированной ноги.
Во вчерашнем матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3) бразилец неудачно поставил ногу и травмировал голеностоп. «ПСЖ» сообщил, что у Неймара выявлено растяжение связок.
«Снова и снова 😢», – написал Неймар.
Фото: instagram.com/neymarjr/
Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞
Хотя проходить через такую боль ради покера ....когда можно после матча на него залететь он же ночной)
Когда там в его сестры день рождения?)