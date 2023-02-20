У Месси 4 балла из 10 за матч с «Лиллем» от Le Parisien. У Мбаппе – 8, у Неймара – 6,5
Газета Le Parisien выставила оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Лиллем».
Матч 24-го тура Лиги 1 завершился со счетом 4:3 в пользу парижан.
Высший балл получил Килиан Мбаппе, отметившийся дублем, – 8 из 10.
Игра Неймара оценена на 6,5 баллов, Серхио Рамоса – на 6. Джанлуиджи Доннарумма получил 5,5 из 10.
По 5 баллов из 10 присудили Марко Верратти, Фабиану Руису и вышедшему на замену вместо Нуну Мендеша Хуану Бернату.
Витинья получил за матч 4,5 балла, Лионель Месси, забивший победный гол со штрафного на 95-й минуте, – 4 из 10.
Наиболее низкие баллы получили Преснель Кимпембе (3,5 из 10) и Тимоте Пембеле (3 из 10).
Месси всего-то сам заработал штрафной на 95-й минуте и сам его реализовал принеся ПСЖ победу.
Однозначно, это худший игрок матча, который чуть не утянул ПСЖ на дно)
Обычно эту спортивную награду вручают спортсменам индивидуальных видов - Надаль, Фелпс, Болт, Федерер, Джокович и тд.
Месси может установить рекорд, взяв награду второй раз как спортсмен командных видов.
Месси в одиночку принёс 2 очка ПСЖ.
Сам заработал штрафной на 90+ минуте и сам же его исполнил.