У Месси 4 балла из 10 за матч с «Лиллем» от Le Parisien. У Мбаппе – 8, у Неймара – 6,5

Газета Le Parisien выставила оценки игрокам « » за матч с « ».

Матч 24-го тура Лиги 1 завершился со счетом 4:3 в пользу парижан.

Высший балл получил , отметившийся дублем, – 8 из 10.

Игра Неймара оценена на 6,5 баллов, – на 6. получил 5,5 из 10.

По 5 баллов из 10 присудили Марко Верратти, Фабиану Руису и вышедшему на замену вместо Нуну Мендеша Хуану Бернату.

Витинья получил за матч 4,5 балла, Лионель Месси, забивший победный гол со штрафного на 95-й минуте, – 4 из 10.

Наиболее низкие баллы получили Преснель Кимпембе (3,5 из 10) и Тимоте Пембеле (3 из 10).