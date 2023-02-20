У Месси 4 балла из 10 за матч с «Лиллем» от Le Parisien. У Мбаппе – 8, у Неймара – 6,5

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Газета Le Parisien выставила оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Лиллем».

Матч 24-го тура Лиги 1 завершился со счетом 4:3 в пользу парижан.

Высший балл получил Килиан Мбаппе, отметившийся дублем, – 8 из 10.

Игра Неймара оценена на 6,5 баллов, Серхио Рамоса – на 6. Джанлуиджи Доннарумма получил 5,5 из 10.

По 5 баллов из 10 присудили Марко Верратти, Фабиану Руису и вышедшему на замену вместо Нуну Мендеша Хуану Бернату.

Витинья получил за матч 4,5 балла, Лионель Месси, забивший победный гол со штрафного на 95-й минуте, – 4 из 10.

Наиболее низкие баллы получили Преснель Кимпембе (3,5 из 10) и Тимоте Пембеле (3 из 10).

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83 комментария

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Экспертное мнение
Ответ Wild91688
Мбапп,это что то новое,да меси принёс в ПСЖ свой менталитет лузера,сливаться в 1/8
Но Месси никогда не сольется от клубов уровня Порту)))
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КрутойЧувак
Ответ U. M. A. Muhammad
Мессифаны фасс!!! Разорвите La Parisien и нас дизлайками за адекватные оценки и мнение.
адекватные оценки от французов, которых Месси деклассировал в финале кубка мира) ога-ога))))
Месси всего-то сам заработал штрафной на 95-й минуте и сам его реализовал принеся ПСЖ победу.
Однозначно, это худший игрок матча, который чуть не утянул ПСЖ на дно)
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Wild91688
Ответ Экспертное мнение
Слить чемпионат одной команды другой команде способны только такие гении как Мбаппе и Неймар, но никак не Месси))) Пришел Месси в Париж и за шкирку вернул парижан на первое место. Не будь Месси, повторилась бы та же картина, Марсель уже нагнал бы, благо у твоих любимых Мбапп и Неймаров есть прекрасный опыт по сливу чемпа Лиллю.
Мбапп,это что то новое,да меси принёс в ПСЖ свой менталитет лузера,сливаться в 1/8
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Блуждающий странник
Ответ Wild91688
Не гони, открой этот хускорд и увидишь что они ему 8.5 поставили
Они поставили, а ты продолжаешь косить. Нравится притворяться невежеством, твое право. Я тебе уже выше написал, эти рейтинги со статистикой все бот формирует, рейтинги разные потому что система оценивания разная. Для любого любителя заговоров можно в режиме лайв отслеживать эти баллы, все начинают с одинакового рейтинга. В общем это дело каждого, но в 2023 как по мне стыдно на серьезе это писать, это как говорить что xG это ерунда. Ты уже три года на спортс, написал 4к комментариев, но до сих пор не понимаешь как устроены все эти автоматизированные оценки либо намеренно не хочешь понимать
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abrbal
Ответ cektor
4 балла за решающий гол ....
подешевели баллы нынче
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КрутойЧувак
Ответ Роман
С утра был отличником, к обеду хорошистом.
Оценки французов в адрес Месси после финала ЧМ это очень важно и объективно) Хорошо, что спортс держит в курсе.
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cektor
4 балла за решающий гол ....
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Экспертное мнение
Ответ Имя Фамилия
Мбаппе сделал роскошный дубль и был лучшим по игре, справедливо получил самую высокую оценку. Парисьен как раз оценила его ниже других изданий.
Слить чемпионат одной команды другой команде способны только такие гении как Мбаппе и Неймар, но никак не Месси))) Пришел Месси в Париж и за шкирку вернул парижан на первое место. Не будь Месси, повторилась бы та же картина, Марсель уже нагнал бы, благо у твоих любимых Мбапп и Неймаров есть прекрасный опыт по сливу чемпа Лиллю.
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Wild91688
Ответ КрутойЧувак
У французов до сих пор горит, что он у них Кубок Мира увел, так что всё нормально)
Ого,это что то новое
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КрутойЧувак
Сам заработал штрафной на 95-й минуте и сам его реализовал, принеся своему клубы победу. Если после этого Месси не худший игрок матча, то кто он тогда?
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Oleg
Вместо того , что бы генерировать поток местных ромок и севушек, написали бы что Месси номинирован на награду Laureus Spots Award - лучший спортсмен года и впервые в истории может стать обладателем двух премий.
Обычно эту спортивную награду вручают спортсменам индивидуальных видов - Надаль, Фелпс, Болт, Федерер, Джокович и тд.
Месси может установить рекорд, взяв награду второй раз как спортсмен командных видов.
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abrbal
Я знаете че заметил месси лень бежать поздравлять партнеров. Если мимо пробегают, то даст пять, а если там далеко у флажка... не, думает, на фиг надо
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Имя Фамилия
Ответ Шеф.
Бред. Месси в одиночку принёс 2 очка ПСЖ. Сам заработал штрафной на 90+ минуте и сам же его исполнил.
Забил 1 из 4-х голов — принёс в одиночку 🤣
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VERBLYUD
Ответ Ромарио
Это четверка лишь за гол. Без нее по заветам Бубнова твердая дуойка. Впрочем после матча в Мюнхене она и будет. Неймар,который всегда спасал репутацию Лео в трудных ситуациях травмирован,а Мбаппе в позиционной атаке не силен. Бавария отдаст инициативу, ведь победа кровь из носа будет нужна парижанам,и будет методично ловить на контрах дырявую оборону ПСЖ.
Вроде ты то же самое писал и до ЧМ. Бла-бла-бла, Неймар затащит ЧМ, Месси провалится...
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КрутойЧувак
Ответ Alexander Nikitin
Я не понимаю юмора. Главное в футболе - гол. Месси забил победный и всего 4. Это могло быть по пятибальной системе. А так Мбаппе - 9 Неймар - 8 Месси как минимум 7.
У французов до сих пор горит, что он у них Кубок Мира увел, так что всё нормально)
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Wild91688
Ответ Экспертное мнение
Скажи это Мбаппе и Неймару, которые слили лигу Лиллю
Скажи спасибо меси за то что тот принёс в ПСЖ менталитет лузера,без меси у ПСЖ финал и полуфинал ЛЧ а с ним вылеты во всех турнирах в 1/8
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Wild91688
Ответ VERBLYUD
Если у Месси за этот матч оценка 4, то у Мбаппе за финал ЧМ тоже должна быть 4-ка.
Ну да,ведь меси же в этом матче сделал хетрик как мбаппе в финале ЧМ
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Имя Фамилия
Ответ Flavius
Le Parisien оценивающая Мбаппе - это как Пирс Морган оценивающий Роналду ))
Мбаппе сделал роскошный дубль и был лучшим по игре, справедливо получил самую высокую оценку. Парисьен как раз оценила его ниже других изданий.
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Экспертное мнение
Ответ Wild91688
Вуахахах,играя за ПСЖ против анжеров и реймсов особого таланта не надо,чтоб выигрывать
Скажи это Мбаппе и Неймару, которые слили лигу Лиллю
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Ромарио
Ответ ZamoRano
Это безголевая???
Ключевая безголевая -)
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obidnyi
Ответ Alexander Nikitin
Я не понимаю юмора. Главное в футболе - гол. Месси забил победный и всего 4. Это могло быть по пятибальной системе. А так Мбаппе - 9 Неймар - 8 Месси как минимум 7.
к Месси требования другие, забил бы КриРо победный со штрафного было бы минимум 7 (и справедливо), Месси должен в двух линиях команды отличиться, чтобы получать хорошие оценки, и как созидатель и как завершитель, ничего не поделаешь, сам к такому феномееальному уровню всех приучил
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Шеф.
Бред.
Месси в одиночку принёс 2 очка ПСЖ.
Сам заработал штрафной на 90+ минуте и сам же его исполнил.
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Wild91688
Ответ Экспертное мнение
Думаю Месси переживет эти никому ненужные оценки, если также будет приносить важные 3 очка, как в последних трёх победных матчах для ПСЖ, причем в двух из них на поле не было ни Мбаппе, ни Неймара. Месси они скорее мешают и в этот раз он просто вопреки принес победу, без них он решал не доводя до последнего.
Вуахахах,играя за ПСЖ против анжеров и реймсов особого таланта не надо,чтоб выигрывать
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Last Hero
Ответ Имя Фамилия
В футболе главное гол если меси его забил. Если не забил, то главное оценки, если ни то, ни другое, то это просто заговор против нашего лёньки и все вокруг просто не разбираются в футболе!!
Считаю ты неправ, если меси не забивает, то важнейшим компонентом игры становятся предобводящие действия в опорной зонк
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VERBLYUD
Если у Месси за этот матч оценка 4, то у Мбаппе за финал ЧМ тоже должна быть 4-ка.
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