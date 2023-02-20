Глава совдира «Локо» об РФС в Азии: «Как клуб, который баловал фанатов игрой в ЛЧ и ЛЕ, потеряем в зрелищности. Но нельзя сидеть сложа руки»

Глава совета директоров « » Юрий Нагорных оценил возможный переход в АФК.

– Возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Ваше мнение – нужно ли это?

– Все будет зависеть от того, какую позицию займет УЕФА. Рабочая группа создана, наверное, нужно дать ей немного времени. Может, до момента ее появления мы были настроены более радикально, но, если сейчас РФС и УЕФА приняли такое решение, нужно побороться за место в Европе, дать шанс рабочей группе. Хотя многие федерации по разным видам спорта уже фактически на заключительной стадии переговоров с азиатскими коллегами.

Атлетам надо соревноваться. Конечно, мы как клуб, который баловал своих болельщиков Лигой чемпионов и в последние годы, потеряем в зрелищности. Но, с другой стороны, видим, что и ведущие европейские игроки едут в азиатские клубы. Может, пока там еще нет такой системы соревнований, как в Европе, но это не значит, что она не возникнет в ближайшие годы. Средства там есть, любовь к футболу тоже. Если наши футбольные руководители увидят, что с УЕФА все бесперспективно, там только тянут время, то... Что лучше – жить воспоминаниями или смотреть несколько вперед?

Нельзя сидеть сложа руки. Страна у нас огромная, интерес к спорту большой, болельщики в разных регионах хотят видеть ведущих атлетов. Это комплексный, сложный вопрос, им нужно заниматься, а не просто сидеть и ждать, когда нас пустят или не пустят в . У спортсменов не очень длинный век, – сказал Нагорных.