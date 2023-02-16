Новичок «Локо» Конти: «Сегодня бан России есть, а завтра его могут снять. От этого выиграют абсолютно все»

Новичок « » высказался об отстранении российских клубов.

– Тебя не смущало, что переходишь в команду, которая идет на 14-м месте?

– Я понимаю, что статус и уровень «Локомотива» не позволят вылететь в Первую лигу. Со своей стороны сделаю все, чтобы это не случилось. К тому же у нас есть еще и Кубок России!

– Но нет еврокубков.

– На эту ситуацию я никак не могу повлиять. Надеюсь, в ближайшем будущем российские клубы вернут в международные турниры. От этого выиграют абсолютно все.

– Но лично ты рассчитываешь сыграть в еврокубках? Или, переходя в «Локо», понимал, что это исключено?

– Я в курсе санкций ФИФА и УЕФА. Но, как уже сказал, никто не знает, что случится в дальнейшем. Сегодня бан России есть, а завтра его могут отменить.

– Как в семье восприняли твое желание перейти в российский клуб?

– Конечно, определенные опасения возникали – сам понимаешь, по телевизору всякое показывают... Но мое желание вернуться в европейский футбол перевесило все сомнения.

К тому же я созвонился с Адольфо Гайчем, Педриньо, Диего Лаксальтом. Они меня заверили, что в России все супер – нет повода для беспокойства, – сказал защитник.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!