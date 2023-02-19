Неймар получил травму голеностопа, его унесли на носилках в матче с «Лиллем». Игра с «Баварией» – 8 марта

получил травму голеностопа в матче с « ».

Форвард «ПСЖ» не смог продолжить игру, его унесли на носилках. На 51-й минуте вместо бразильца вышел .

Фото: кадры из трансляции Ziggo Sport

Стоит отметить, что в первом тайме травму получил защитник « » , его заменил Хуан Бернат на 31-й минуте.

Напомним, 8 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1 – первая игра).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.