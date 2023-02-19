Неймар получил травму голеностопа, его унесли на носилках в матче с «Лиллем». Игра с «Баварией» – 8 марта

Теги Лилль ПСЖ лига 1 Франция травмы фото Неймар Хуан Бернат Нуну Мендеш Юго Экитик Футбол

Неймар получил травму голеностопа в матче с «Лиллем».

Форвард «ПСЖ» не смог продолжить игру, его унесли на носилках. На 51-й минуте вместо бразильца вышел Юго Экитик.

Фото: кадры из трансляции Ziggo Sport

Стоит отметить, что в первом тайме травму получил защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш, его заменил Хуан Бернат на 31-й минуте.

Напомним, 8 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1 – первая игра).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

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56 комментариев

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добрый грек
здоровья парню.
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Амин Чич
Ответ Deeeemayo
Не каркай ничего не сломано , даже в матче с Баварией есть большие шансы что будет играть
если он будет играть с Баварией, то у псж не будет шансов пройти )))
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Iamliam
Ответ 308246@gmail.com
Что там были видно? Мбапе брал мяч на своей половине и тащил его один обыгрывая всю защиту Баварии? Или то что у ПСЖ просто не было впереди никого кто мог бы поддержать действия полузащиты?
Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос) Мбаппе своим выходом придал Псж уверенности в атаке, стали появляться моменты и голы. И там если бы не микроскописческий офсайд у Нуну Гомеша, то итоговый счет был бы другой).
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Decard Show
Большая потеря для парижан! Против Баварии он был нужен! Один молодой и дерзкий Мбаппе не справляется! Будем честны что надеется на нынешнего меси это самоубийства!
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Бускетс это позиция
здоровья Неймару, как же жаль что мы толком и не увидели его на пике, когда казалось что вот-вот будет его лучший сезон его подкашивали травмы
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blaugrana_man
Бедные голеностопы Неймара, он уже в который раз их выворачивает 😨
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308246@gmail.com
Ответ Iamliam
По матчу с Баварией было видно кто лучший игрок Псж, это Мбаппе. То что Ней по стате немного впереди(на 7 очков, если говорим о Лиге 1) это вообще не показатель, увидишь, к концу сезона все поменяется)
Что там были видно? Мбапе брал мяч на своей половине и тащил его один обыгрывая всю защиту Баварии? Или то что у ПСЖ просто не было впереди никого кто мог бы поддержать действия полузащиты?
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-1
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Apotamkin
... прям на самолет и на днюху сестры
+2
-1
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Юлия Ким
здоровья Нею💔
+3
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Demn213
Усиление для Баварии подъехало
+1
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Sarumian
Если повезет через месяц вернётся.
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Из Парижа с любовью
ПСЖ и без Неймара спокойно выиграет Л1
Но пройти Баварию они бы не смогли и с тремя Неймарами.
Поэтому пусть спокойно лечится, время для вечеринок теперь много
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Demyan Grachev
ничего...поплачет и вернется
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-3
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здоровяк
Классика
Жаль Неймара, постоянно ему не везет. А тут еще и жутко выглядит все
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Emma Nevskaia
на фотке травма выглядит жуткой.
Надеюсь, что все не так страшно,
скорейшего выздоровления, ты нам нужен, Ней 💟
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Real_v_dushe
Это благо для ПСЖ. Если уберут жадного арга со стартового состава, то смогут иметь хотя больше 10% шансы на проход в ЛЧ. Травма не случайна, покерист сам забивал болт на режим и питание. 3 мяча пропустить дома от Лилля - команды уровня ЛК, ужас. Это означает, что команда полностью разбалансирована.
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Александра Александрова
Как же все это надоело , Неймару нужны новые железные ноги
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King_X
Ответ Artem Piatkov
Примечательно, что это понимают читатели, но не редакторы новостей спортс
И спортс так нелепо выглядит, будто 40-летний чувак, что ходит в оверсайзе, кроссовках, кепарике в сторону и посещает все вечеринки 20-летних, типа на одной волне с ними😂
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Iamliam
Ответ Deeeemayo
Ней лучший игрок псж
По матчу с Баварией было видно кто лучший игрок Псж, это Мбаппе. То что Ней по стате немного впереди(на 7 очков, если говорим о Лиге 1) это вообще не показатель, увидишь, к концу сезона все поменяется)
+3
-5
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YOKODZUMA
Ответ blur
у Нея какая-то беда с голеностопами( уже не в первый раз подобное с ним приключается. здоровья!
Лишний вес набирает постоянно. Возрастает инерционность тела, вот и не поспевают ноги за туловищем
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-3
-2
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YOKODZUMA
Шансы псж на выход в следующий этап лч выросли
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chouchou
Ответ Саранг Басангов
Одна и та же нога подворачивается раз 5, если не больше...
она травмирована еще с ЧМ
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sheikh_111
костоломы франции как же они надоели
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Андрей Чучунков
Мне кажется, шансы Парижа на выход дальше тают от каждой такой новости(
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Enotaz24
Верните Тухеля
Хотя бы в Челси)
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