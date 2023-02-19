Неймар получил травму голеностопа, его унесли на носилках в матче с «Лиллем». Игра с «Баварией» – 8 марта
Неймар получил травму голеностопа в матче с «Лиллем».
Форвард «ПСЖ» не смог продолжить игру, его унесли на носилках. На 51-й минуте вместо бразильца вышел Юго Экитик.
Фото: кадры из трансляции Ziggo Sport
Стоит отметить, что в первом тайме травму получил защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш, его заменил Хуан Бернат на 31-й минуте.
Напомним, 8 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1 – первая игра).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Но пройти Баварию они бы не смогли и с тремя Неймарами.
Поэтому пусть спокойно лечится, время для вечеринок теперь много
Жаль Неймара, постоянно ему не везет. А тут еще и жутко выглядит все
Надеюсь, что все не так страшно,
скорейшего выздоровления, ты нам нужен, Ней 💟