У Мбаппе 9 баллов из 10 за матч с «Лиллем» от Goal. У Месси, Рамоса и Берната – по 7, у Неймара – 6

Goal выставил оценки игрокам «ПСЖ» за матч с « ».

В матче 24-го тура Лиги 1 парижане одержали победу со счетом 4:3.

Самую высокую оценку среди игроков «ПСЖ» получил нападающий – 9 баллов из 10.

По 7 баллов получили и .

На 6 баллов сайт оценил игру , Преснеля Кимпембе, Витиньи, Марко Верратти и Неймара.

По 5 баллов получили Тимоте Пембеле, Нуну Мендеш и Фабиан Руис.

Среди вышедших на замену игроков наиболее высокий балл присужден Хуану Бернату – 7. Юго Экитик, Данилу Перейра, Карлос Солер и Уоррен Заир-Эмери получили по 6 баллов.

Работа главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье оценена на 6 баллов.

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