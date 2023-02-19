У Мбаппе 9 баллов из 10 за матч с «Лиллем» от Goal. У Месси, Рамоса и Берната – по 7, у Неймара – 6

Теги Лилль ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция рейтинги Неймар Кристоф Гальтье Данилу Перейра Хуан Бернат Марко Верратти Преснель Кимпембе Килиан Мбаппе Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Карлос Солер Витинья Тимоте Пембеле Нуну Мендеш Юго Экитик Уоррен Заир-Эмери Футбол

Goal выставил оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Лиллем».

В матче 24-го тура Лиги 1 парижане одержали победу со счетом 4:3.

Самую высокую оценку среди игроков «ПСЖ» получил нападающий Килиан Мбаппе – 9 баллов из 10.

По 7 баллов получили Серхио Рамос и Лионель Месси.

На 6 баллов сайт оценил игру Джанлуиджи Доннаруммы, Преснеля Кимпембе, Витиньи, Марко Верратти и Неймара.

По 5 баллов получили Тимоте Пембеле, Нуну Мендеш и Фабиан Руис.

Среди вышедших на замену игроков наиболее высокий балл присужден Хуану Бернату – 7. Юго Экитик, Данилу Перейра, Карлос Солер и Уоррен Заир-Эмери получили по 6 баллов.

Работа главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье оценена на 6 баллов.

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73 комментария

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Yavich
А местные пользователи бы 10 из 10 поставили пешеходу за одно удачное действие в игре 😂
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Deeeemayo
Ответ Блуждающий странник
Глупость. Неймар был лучшим до травмы, в чем он явно не виноват. Сделал гол для Мбаппе, создал супер-шанс для Месси и забил гол, больше всех был вовлечен в оборону. Уже просто нереально горит от предвзятого отношения к Неймару
Хочется вызвать психушку когда у берната, витиньи и кимпембе оценка как у неймара ато и лучше. У Нея импакта больше чем у всех этих нулей.
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Леван Мкртчян
Ответ Moscwow
Так же, как я не понимаю, зачем писать по сто раз под каждой новостью «гений», «великий», «лучший», «единственный», после абсолютно средне проведенного матча, который чуть было не слили, ну забил и забил, почти в каждом матче кто-то забивает
Фаны обоих антагонистов мало чем отличаются друг от друга.
Там такой же ,зачастую неуместый пафос , когда Роналду делал решающие результативные действия не в самых важных в карьере матчах.
Так что нет смысла на это обращать внимание, обе стороны фанатов, как зеркало друг друга
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werley
Ответ Блуждающий странник
Глупость. Неймар был лучшим до травмы, в чем он явно не виноват. Сделал гол для Мбаппе, создал супер-шанс для Месси и забил гол, больше всех был вовлечен в оборону. Уже просто нереально горит от предвзятого отношения к Неймару
Здесь скорее всего сказывается разочарование от того, что Неймар опять в важнейший отрезок сезона вылетает из-за травмы. Это уже вроде третий плей-офф ЛЧ, который он пропускает. Понятно, вины бразильца здесь нет, но это не то, на что рассчитывали от него болельщики и пресса.
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Deeeemayo
Ответ Блуждающий странник
Глупость. Неймар был лучшим до травмы, в чем он явно не виноват. Сделал гол для Мбаппе, создал супер-шанс для Месси и забил гол, больше всех был вовлечен в оборону. Уже просто нереально горит от предвзятого отношения к Неймару
Я тоже заметил , нею с пеной из рта пытаюсь максимально занизить оценки какой бы это матч не был. Я не удивлюсь если в следущий игре он забьет 3 гола и ему с натяжкой Ла парисиен или гоал хотябы 7 поставят.
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нелюбитель футбола
Ответ mr kovalsky
Меська весь матч как говно играл, штрафную исполнил в конце матча, так фанатики вылезли из под нор величая королем, лучшим игроком матча, хотя по факту Мбаппе их всех вытащил)
Ну ты ведь смотришь матчи Месси... Значит он тебе нравится... Представляю как у тебя пердак подгорел на последней минуте... Я это почувствовал даже на своем гаджете... Задымился... А-ха-ха-ха..
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Men77
Ответ mr kovalsky
С кем с вами? Эти люди сейчас с вами в одной комнате?
с вами , гельками.Или ты после 18 декабря тоже стал нейтральным? 😁
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Рамзан Азимов
Видать Неймар когда травму получает, из-за того что сам себя травмировал на днюху сестры, оценки на половину снижают.
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mr kovalsky
Ответ Men77
Да, крутятся. После того, что Месси сделал с вами на ЧМ, толтко плохие мысли и крутятся😁.
С кем с вами? Эти люди сейчас с вами в одной комнате?
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leon01
Ответ Wild91688
а что твой месси без хавииньесты выиграл,поз-ори-лся 7 лет подряд в ЛЧ,ЧМ затащили Мартинес и Ди Мария,а твой ГОАТ ждал пенки левые,месси пиар продукт ФИФА и Уефа
Полыхает
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нелюбитель футбола
Ответ Блуждающий странник
Глупость. Неймар был лучшим до травмы, в чем он явно не виноват. Сделал гол для Мбаппе, создал супер-шанс для Месси и забил гол, больше всех был вовлечен в оборону. Уже просто нереально горит от предвзятого отношения к Неймару
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Moscwow
Ответ Леван Мкртчян
Это не великое событие, но тем не менее событие, ставшее решающим в этом матче. Так что зачем писать " Чего 7 , а не 17 баллов" итд...... не очень понимаю. 7 баллов -- это не какая-то сверхестественная оценка, а вполне обычная с учетом решающего гола со штрафного в самой концовке матча
Так же, как я не понимаю, зачем писать по сто раз под каждой новостью «гений», «великий», «лучший», «единственный», после абсолютно средне проведенного матча, который чуть было не слили, ну забил и забил, почти в каждом матче кто-то забивает
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Men77
Ответ mr kovalsky
Сдаюсь перед чем? У тебя какие то фантазии в голове крутятся болезненные?
Да, крутятся. После того, что Месси сделал с вами на ЧМ, толтко плохие мысли и крутятся😁.
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mr kovalsky
Ответ Men77
а ты не сдаешься, прям как твой кумир. 😁Кумир радужный и фантики такие же 🤣
Сдаюсь перед чем? У тебя какие то фантазии в голове крутятся болезненные?
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Men77
Ответ mr kovalsky
А где ты шутку увидел? Я же про реальную твою профессию писал
а ты не сдаешься, прям как твой кумир. 😁Кумир радужный и фантики такие же 🤣
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mr kovalsky
Ответ Men77
ого, да ты прям Петросян в юбке.😁 Хорош шутишь, гелевый. Прям как твой кумир, тот еще клоун😁
А где ты шутку увидел? Я же про реальную твою профессию писал
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Блуждающий странник
Глупость. Неймар был лучшим до травмы, в чем он явно не виноват. Сделал гол для Мбаппе, создал супер-шанс для Месси и забил гол, больше всех был вовлечен в оборону. Уже просто нереально горит от предвзятого отношения к Неймару
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Men77
Ответ mr kovalsky
Губой своей водил? Да я в курсе))
ого, да ты прям Петросян в юбке.😁 Хорош шутишь, гелевый. Прям как твой кумир, тот еще клоун😁
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Леван Мкртчян
Ответ Moscwow
А что это какое то великое событие? Выиграли впервые за 4 матча и то кое как
Это не великое событие, но тем не менее событие, ставшее решающим в этом матче.
Так что зачем писать " Чего 7 , а не 17 баллов" итд...... не очень понимаю. 7 баллов -- это не какая-то сверхестественная оценка, а вполне обычная с учетом решающего гола со штрафного в самой концовке матча
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Aleksandr Bogachev
Мбаппе лучший игрок мира на данный момент без вопросов. Просто космический уровень.
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Wild91688
а что твой месси без хавииньесты выиграл,поз-ори-лся 7 лет подряд в ЛЧ,ЧМ затащили Мартинес и Ди Мария,а твой ГОАТ ждал пенки левые,месси пиар продукт ФИФА и Уефа
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mr kovalsky
Ответ Men77
конечно из собственного, я таким как ты тоже неоднократно водил 😁
Губой своей водил? Да я в курсе))
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Men77
Ответ mr kovalsky
Губы, гланды, это ты из собственного опыта рассказываешь?)
конечно из собственного, я таким как ты тоже неоднократно водил 😁
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mr kovalsky
Ответ Men77
он как обычно хейтерам по губам провел. а 18 декабря вообще по гланды🤣
Губы, гланды, это ты из собственного опыта рассказываешь?)
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mr kovalsky
Ответ Мадрид наказывает!
Гнум как обычно, потерялся, тот же Рамос куда больший тащер))
Меська весь матч как говно играл, штрафную исполнил в конце матча, так фанатики вылезли из под нор величая королем, лучшим игроком матча, хотя по факту Мбаппе их всех вытащил)
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