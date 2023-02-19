У Мбаппе 9 баллов из 10 за матч с «Лиллем» от Goal. У Месси, Рамоса и Берната – по 7, у Неймара – 6
Goal выставил оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Лиллем».
В матче 24-го тура Лиги 1 парижане одержали победу со счетом 4:3.
Самую высокую оценку среди игроков «ПСЖ» получил нападающий Килиан Мбаппе – 9 баллов из 10.
По 7 баллов получили Серхио Рамос и Лионель Месси.
На 6 баллов сайт оценил игру Джанлуиджи Доннаруммы, Преснеля Кимпембе, Витиньи, Марко Верратти и Неймара.
По 5 баллов получили Тимоте Пембеле, Нуну Мендеш и Фабиан Руис.
Среди вышедших на замену игроков наиболее высокий балл присужден Хуану Бернату – 7. Юго Экитик, Данилу Перейра, Карлос Солер и Уоррен Заир-Эмери получили по 6 баллов.
Работа главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье оценена на 6 баллов.
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Месси спас «Париж» роскошным штрафным на 95-й. Тут сразу несколько деталей
Там такой же ,зачастую неуместый пафос , когда Роналду делал решающие результативные действия не в самых важных в карьере матчах.
Так что нет смысла на это обращать внимание, обе стороны фанатов, как зеркало друг друга
Так что зачем писать " Чего 7 , а не 17 баллов" итд...... не очень понимаю. 7 баллов -- это не какая-то сверхестественная оценка, а вполне обычная с учетом решающего гола со штрафного в самой концовке матча