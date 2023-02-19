был недоволен действиями защитников «ПСЖ» в игре с «Лиллем» (4:3).

На 69-й минуте форвард вывел гостей вперед, сделав счет 3:2.

Бамба переиграл защитника «ПСЖ» после паса Андре Гомеша.

«Вы играете вчетвером против одного», – сказал Мбаппе одноклубникам.

Напомним, « » вырвал победу в матче с « » на последних минутах благодаря голу Лионеля Месси со штрафного.