Мбаппе – защитникам «ПСЖ» после 3-го гола «Лилля»: «Вы играете вчетвером против одного»

Теги Лилль ПСЖ лига 1 Франция Хуан Бернат Жонатан Бамба Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе был недоволен действиями защитников «ПСЖ» в игре с «Лиллем» (4:3).

На 69-й минуте форвард Жонатан Бамба вывел гостей вперед, сделав счет 3:2.

Бамба переиграл защитника «ПСЖ» Хуана Берната после паса Андре Гомеша.

«Вы играете вчетвером против одного», – сказал Мбаппе одноклубникам. 

Напомним, «ПСЖ» вырвал победу в матче с «Лиллем» на последних минутах благодаря голу Лионеля Месси со штрафного.

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19 комментариев

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breeze1989
Ответ Я Гражданин Мира
Ну наконец-то ход кто то высказался про дворовых защитников псж. Молодец Мбпапе, так т надо. Это в каждом матче происходит. В каждом матче сколько моментов имеет соперники псж .
Наконец-то Мбаппе сказал то, что очевидно всем, но все стесняются это сказать. У ПСЖ проблема не в том, что три нападающих не спускаются в защиту, а в том, что 4 защитника не могут справиться с 2-3 игроками атаки соперника. А конкретно в этом случае с одним.
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chouchou
Ответ Muhammad Juraev
Вы определитесь уже, Мбаппе был лучшим или Рамос?!
Неймар был лучший
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chouchou
Ответ Мохнатый55
Да практически всю карьеру он такое творит. Удивительно, что его вообще держат в ПСЖ. Посредственный защитник.
он же воспитанник ПСЖ..только ему можно творить дичь, и получать высокие оценки
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Андрей Хенто
Ответ Мохнатый55
Да практически всю карьеру он такое творит. Удивительно, что его вообще держат в ПСЖ. Посредственный защитник.
Потому что он воспитанник, любого другого уже бы продали.
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Рамис Гилязетдинов
С каких пор президент клуба учит футболистов как играть на поле?
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A K
Защита ПСЖ - это жуть какая-то.
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Александра Александрова
Игра в обороне Псж это что то !
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Мохнатый55
Ответ Фанат Лионеля Месси
Кимпебе в принципе весь матч какую-то ахинею творил
Да практически всю карьеру он такое творит. Удивительно, что его вообще держат в ПСЖ. Посредственный защитник.
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Я Гражданин Мира
Ну наконец-то ход кто то высказался про дворовых защитников псж.
Молодец Мбпапе, так т надо.
Это в каждом матче происходит.
В каждом матче сколько моментов имеет соперники псж .
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Nuraly Amirov
Зато не дали им забить шесть )
+9
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Андрей Хенто
Ответ Muhammad Juraev
Вы определитесь уже, Мбаппе был лучшим или Рамос?!
Обожаю таких людей, которые любят обобщать. Задавайте такие вопросы, тем, кто писал об этом.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Фанат Лионеля Месси
Кимпебе в принципе весь матч какую-то ахинею творил
Ага, сброс Доннарумме через соперника вообще конфетным вышел🤓
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Muhammad Juraev
Ответ Андрей Хенто
Серхио в матче с Баварией был лучшим игроком в составе Парижа и во многом благодаря его игре у команды остаются шансы на проход дальше. Но видно, что Серхио настраивается только на особые матчи, на матчах с проходными соперниками зачастую позволяет себе повалять дурака.
Вы определитесь уже, Мбаппе был лучшим или Рамос?!
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Рамосу пора на пенсию, Кимпембе в принципе всегда был игроком уровня двора:))
Серхио в матче с Баварией был лучшим игроком в составе Парижа и во многом благодаря его игре у команды остаются шансы на проход дальше. Но видно, что Серхио настраивается только на особые матчи, на матчах с проходными соперниками зачастую позволяет себе повалять дурака.
+10
-6
+4
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Фанат Лионеля Месси
Кимпебе в принципе весь матч какую-то ахинею творил
+41
-4
+37
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Егор Крид58
Ответ Барсик Юрана
Зазнался пацан, звезду поймал
Мбаппе прав, нельзя так играть ЦЗ, да и вратарь в том моменте не выручил
+31
-2
+29
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Барсик Юрана
Бамба хозяин Мбапе
+1
-7
-6
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rigobersong
Рамосу пора на пенсию, Кимпембе в принципе всегда был игроком уровня двора:))
+7
-9
-2
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Барсик Юрана
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+4
-13
-9
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