Мбаппе – защитникам «ПСЖ» после 3-го гола «Лилля»: «Вы играете вчетвером против одного»
Килиан Мбаппе был недоволен действиями защитников «ПСЖ» в игре с «Лиллем» (4:3).
На 69-й минуте форвард Жонатан Бамба вывел гостей вперед, сделав счет 3:2.
Бамба переиграл защитника «ПСЖ» Хуана Берната после паса Андре Гомеша.
«Вы играете вчетвером против одного», – сказал Мбаппе одноклубникам.
Напомним, «ПСЖ» вырвал победу в матче с «Лиллем» на последних минутах благодаря голу Лионеля Месси со штрафного.
Молодец Мбпапе, так т надо.
Это в каждом матче происходит.
В каждом матче сколько моментов имеет соперники псж .